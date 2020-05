Mario Cheppi: “a partir de hoy se entregarán las 2000 canastas”

Primera Página

Primera Página estuvo en contacto con el Profesor Mario Cheppi, presidente de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) quien en primera instancia envió un saludo muy especial a las madres en su día y un recuerdo muy sentido hacia la suya quien falleciera hace muy poquito tiempo. Cheppi nos confirmó la “entrega de canastas a todos sectores a partir de hoy, en un total de 2000. Y que se está a la espera de las que entregará la Secretaría Nacional de Deporte (Senade) y el Mides que son 2.120 canastas en forma quincenal, por cuatro meses. Serán para jugadores, técnicos y árbitros, noticia que adelantamos en ediciones anteriores.





“ELABORANDO UN PROTOCOLO”

El titular de OFI prosiguió diciendo que “En lo estrictamente deportivo, se está elaborando un protocolo a enviar a la Senade para que ésta lo haga llegar a Salud Publica a fin de ser aprobado y comenzar con los entrenamientos. Estos serán con pocos jugadores, manteniendo las distancias recomendadas, concurriendo con ropa propia, sin utilizar vestuarios, con botellas de agua individuales, entre algunos de los requisitos. Cuando se pueda llegar a los entrenamientos grupales, se dará un tiempo más y se reiniciará la Copa de Selecciones sin público. A tales efectos, se están realizando gestiones para conseguir recursos económicos a entregar a los sectores para compensar las pérdidas que se habrán de ocasionar. También llegarán recursos a las Ligas para las disputas de los torneos locales y arreglos de los campos de juego. Esta asistencia económica llegará desde FIFA y Conmebol a través de las gestiones realizadas en conjunto con Auf. Pensando en el día después se esta evaluando la disputa o no de los Campeonatos de Clubes. En cuanto a los torneos Sub 14, Sub 15 y femeninos juveniles consideramos que se deben jugar cómo estaba previsto”, culminó diciendo el Profesor Mario Cheppi.