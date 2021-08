Rodrigo Zeballos y Sebastián González ganaron en la segunda fecha del Nacional de Rally

Primera Página

* Tras dos Fechas disputadas en Minas, Guzmán Rivero y Francisco Vita siguen al frente del Campeonato Nacional Absoluto





Minuanos celebraron en dos categorías

Tras un primer día apasionante con una definición por escasa diferencia a favor de Guzmán Rivero/Francisco Vita (Mitsubishi Evo 10), el segundo día fue del mismo modo con Rodrigo Zeballos/Sebastián González (Peugeot 208 MR) presionando desde el primer tramo cronometrado del domingo. La presión dio sus frutos pasando a liderar la carrera, consolidar el liderazgo y anotarse una victoria que les permite ponerse a tiro en el Campeonato Nacional de la máxima categoría –la RC2N- y en el certamen Absoluto habida cuenta del abandono de Rivero/Vita en el cierre de la carrera. Por su parte y arrastrando una fuerte penalización del día sábado, Martín Cánepa/Gonzalo Ferrari (Mitsubishi Evo 9) fueron por los puntos de la etapa del domingo y demostraron toda su capacidad para adjudicarse la etapa del domingo y rescatar puntos valiosos para el campeonato al culminar segundos en la General. Terceros arribaron Federico Antunez/Pablo Bieito (Mitsubishi Evo 7). La carrera tuvo en los dos últimos kilómetros un desenlace inesperado cuando Rivero/Vita se salen del camino buscando la victoria y golpean el auto abandonando la competencia. Tras dos Fechas del Nacional de Rally disputadas en Minas, Guzmán Rivero/Francisco Vita siguen al frente del Campeonato Nacional Absoluto y en la categoría RC2N pero acortan diferencias Zeballos/Gonzalez y Cánepa/Ferrari lo que pone apasionante la temporada a falta de tres Fechas.

Dos categorías lucieron a gran nivel: la RC5N Challenge y la RC1600, ésta última con cinco líderes diferentes. También lució más competitiva la Rally Junior donde primera vez pierden el invicto que traen desde 2020 los campeones Andrés Marieyhara/Richard Collazo (Honda Civic) ante Andrés Fontana/Luis Manzo (Ford Focus) que ganaron de punta a punta. Rodrigo Fialho/Rodrigo Arbiza (Ford Fiesta) consiguieron un resonante doblete: ganaron la categoría RC5N y la RC5N Challenge.

Los minuanos celebraron en dos categorías: Martín Tellagorry/Martín Márquez (Peugeot 208 R2) en la RC4 y Federico De Armas/Matías De Armas (Ford Ka) en la RC1600.

De los 42 equipos que iniciaron la carrera, 34 arribaron a la meta.

En setiembre, 17 al 19, el Campeonato Nacional de Rally regresará a Minas para la Tercera Fecha. (Fuente: Motores en Punta).





Rodrigo Zeballos: “Por suerte hay revancha y la supimos aprovechar”

Cuatro tramos fueron los que complementaron segundo día del Rally de Minas, “Rubens Fernández”, donde cumpliendo lo que manifestaron el día anterior, salieron con todo Zeballos-González, y ya tras cumplir con el primer tramo, tomaban la delantera de la fecha para llevarse este triunfo. Una carrera que la encararon con mucho respeto, sabiendo cuando debían de aflojar el ritmo, y cuando debían de apretar el acelerador. Así tuvieron dos días diferentes, el sábado no encontraban la confianza, no tenían el ritmo, por eso decidieron andar más despacio, pero seguro, aunque eso significó perder valiosos segundos. Ayer en cambio, la confianza había crecido y el ritmo fue mucho más rápido. Además, contaron con un auto que en ningún momento tuvo problemas lo que hay que destacar el gran trabajo realizado por el Zeballos Rally Team.





“GANAR LA GUERRA”

Justamente Rodrigo Zeballos comenzaba a destacar la forma como encararon la etapa del sábado “Una de las cosas que más rescato de esta fecha es el trabajo mental que hicimos con el “Seba” el sábado, donde me era imposible encontrar el ritmo, yo era un desastre. Ahí nos dimos cuenta de que no teníamos que andar más rápido de lo que podíamos para de esta manera no cometer errores. Por supuesto que esto tuvo un costo en los tiempos que no fueron bueno. Por eso lo realizado este fin de semana en lo mental de ir de menos a más fue muy importante y, de esta forma, al final tuvo su premio: el de ganar la carrera”. La satisfacción era muy grande en todo el equipo “Estamos muy contentos porque hace un mes atrás estábamos acá con el auto roto y el ánimo por el suelo. Por suerte hay revancha y la supimos aprovechar. También contamos con un gran auto en el cual se estuvo trabajando hasta último minuto antes de largar. No tuvimos un solo problema y por supuesto unas felicitaciones muy grandes al equipo ya que en todo momento fue realmente un ‘autazo’”. Sobre la carrera de ayer comentaba “Pudimos ganar con “Seba” en una carrera muy cambiante, muy complicada, con caminos muy rápidos que no era para el tipo de auto nuestro. Tuvimos una mayor confianza, un mayor ritmo y terminamos con un gran resultado que nos deja a tiro en el Campeonato, otro motivo por el cual estamos muy satisfechos, y hemos quedado con el ánimo bien arriba para encarar la próxima fecha y así estar peleando el Campeonato de Rally 2021”.