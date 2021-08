Así se jugarán los Campeonatos Minuanos en el 2021

Primera Página

Especial de Gonzalo Martínez

En la última reunión en Casa de los Deportes se estableció el formato de disputa de los Campeonatos Minuanos, tal como adelantó Primera Página. Será el mismo reglamento para Primera División, Sub 19, Sub 16 y Sub 14. Con respecto al inicio del torneo de Primera División, según la información que logramos recabar sería en la segunda mitad del mes de setiembre. Al comienzo del torneo de Primera los encuentros se desarrollarán los días miércoles y jueves, a raíz de que cuatro equipos minuanos tendrán actividad por las Copas de Clubes organizadas por la OFI. Por el lado de las formativas, los cotejos se llevarán a cabo entre los días sábados y domingos. Esto se estima que será en el Torneo Apertura, y a medida de que transiten las fechas en la máxima divisional de nuestro fútbol, se puede llegar a jugar entre el fin y principio de semana. Es importante señalar que se estarán disputando ocho fechas en el Torneo Apertura, tres en el Clausura, más una o dos finales; que arrojaría un número total de doce o trece fechas.





Reglamento de los Torneos Minuanos de 1° División, Sub 14, Sub 16 y Sub 19

Temporada 2021

1. Generalidades

1.1. El Campeonato Minuano se compondrá de dos torneos: Apertura y Clausura.

1.2. Podrán participar todos los jugadores de las Instituciones afiliadas a la Liga Minuana de Fútbol de Lavalleja (en adelante) LMFL que estén “Verificados” en el Sistema COMET de la Organización del Fútbol del Interior (en adelante OFI).

1.3. A partir de la disputa de la octava fecha del Torneo Apertura, no se permitirá la participación de deportistas que provengan de otras organizaciones (OFI, AUF, FIFA). (Modificado Asamblea General Extraordinaria 22/05/18). (Solo Divisional “A”, el artículo 1.3 no abarca Divisiones Menores)

2. Torneo Apertura

2.1. Sistema de disputa: En una rueda todos contra todos.

2.2. Participantes: la totalidad de Instituciones afiliadas.

2.3. Fixture

2.3.1. Tabla de fechas

El fixture para todas las divisionales se adjuntan al presente.

2.4. En caso de igualdad, entre dos o más equipos, en cualquiera de los puestos se definirá de la siguiente manera:

1 - Mejor saldo de goles.

2 - Mayor cantidad de goles a favor.

3 - Resultado del partido entre sí.

4 - De persistir la igualdad se definirá por sorteo.

2.5. El que sume más puntos en el Torneo Apertura adquiere el derecho a disputar un encuentro frente al campeón del torneo Clausura y en caso de perderlo, jugará la final del Campeonato Minuano de la temporada.

3. Torneo Clausura

3.1. El ganador obtendrá el derecho de disputar un partido con el ganador del Torneo Apertura para acceder a la final del Torneo Minuano.

3.2. Sistema de disputa

3.2.1. Los ocho clubes clasificados en ese orden en el campeonato Apertura (en caso de igualdad sujeto a lo establecido en el artículo 2.4) divididos en dos series de cuatro equipos cada una, denominados “A” y “B”.

3.2.1.1. La Serie A estará integrada por los equipos ubicados en las posiciones 1º, 4º, 6º y 8º del Torneo Apertura.

3.2.1.2. La Serie B estará compuesta por los equipos que se posicionaron en:

2º, 3º, 5º y 7º lugar del torneo Apertura.

3.2.2. Definición, será sistema play Off enfrentándose los clubes en un partido único en cancha neutral o de común acuerdo, con el fixture que se detalla a continuación:

Serie “A” Serie “B”

1 – 8 2 - 7

4 - 6 3 – 5

Serie “A” Serie “B”

Ganadores Ganadores

Final Clausura ganadores de ambas llaves

3.3 Desempates en los partidos del Torneo Clausura

3.3.1 Definición en caso de empate

Definición por tiros desde el punto penal por sistema FIFA.

4. Finales de los Campeonatos Minuanos

4.1. Si el equipo ganador que obtenga más suma de puntos en el torneo Apertura fue ganador del Torneo Clausura automáticamente se consagrará campeón de la Temporada.

4.2 En caso contrario los equipos ganadores del Torneo Apertura y Clausura disputarán un partido único en cancha neutral o de común acuerdo.

4.3. En caso de que el vencedor de ese encuentro no sea el mismo del torneo Apertura deberán jugar un partido único en cancha neutral o de común acuerdo para definir el Campeón Minuano.

4.4 Definición en caso de empate en cualquiera de los partidos finales serán definición por tiros desde el punto penal por sistema FIFA.

5. Determinación de Clasificación General (Solo Divisional “A”)

5.1. El orden correlativo para determinar el derecho de participación en la Copa Nacional de Clubes de la siguiente temporada, una vez definido el Campeón Minuano, será el Campeón Minuano, Vice campeón, (Si lo hubiere) y el resto de los eventuales lugares serán correlativos según la clasificación de la Tabla del torneo apertura, más la suma del primer partido del campeonato clausura.

5.2 Se entiende por vice campeón el club que dispute la final de torneo Minuano (Campeón del Apertura – Clausura), es indistintamente la acumulación de puntos en el torneo apertura y primer partido del clausura, en caso de no haber final ahí se contabilizara esto último.

6. Varios

6.1. Suspensiones de jugadores automáticas

6.1.1. Para suspensiones automáticas por acumulación de tarjetas amarillas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 42°, literal d) del Capítulo VII Sanciones, del Código de Penas correspondiente al Reglamento de la OFI.

6.2. Los partidos correspondientes a los equipos que disputen simultáneamente el Campeonato Nacional de Clubes, se regirá por lo establecido en el artículo 101 inciso d) del Reglamento de la L.M.F.L. Dándole 72 horas entre el último partido disputado y el que se fijará por el campeonato minuano.

6.3. Los partidos suspendidos por cualquier motivo, se disputarán previamente a aquellos correspondientes a la siguiente fecha, salvo que la suspensión comprenda a la totalidad de los encuentros deportivos fijados a una fecha, en cuyo caso pasará a la siguiente con similares detalles organizativos previstos.

Los encuentros deberán disputarse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 101 inciso d) del Reglamento de la L.M.F.L.

7. Cambios

7.1. Se permitirán hasta 5 cambios por partido, que serán distribuidos de la siguiente manera: Para reducir las interrupciones del partido, cada equipo tendrá un máximo de tres oportunidades para realizar sustituciones durante el juego; Las sustituciones también se pueden hacer en el descanso que no serán computadas como una interrupción en el partido.

8. Facultades Comisión Delegadas

8.1. Queda facultada la Comisión Delegada Ejecutiva de la Divisional que corresponde a reglamentar, con carácter interpretativo las situaciones que no resulten claras o no previstas en la normativa aplicable a la disputa del Campeonato Minuano.