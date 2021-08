Concretaron la instalación de la Universidad Tecnológica en Minas

Primera Página

GARCÍA: “ES UN LOGRO PARA LAVALLEJA Y LA REGIÓN ESTE, FELICES POR EL COMPROMISO ASUMIDO CON LA EDUCACIÓN”

Una de las grandes noticias del año, es seguramente la firma del convenio de la instalación en Minas para la zona Este, de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) que llevaron a cabo el intendente Mario García y el secretario general de la IDL Alejandro Giorello con integrantes de la dirección de la UTEC, el doctor Rodolfo Silvera, la licenciada Graciela Donato y el doctor Andrés Gil. Luego de la firma realizaron una conferencia de prensa.





SE CONCRETÓ

El intendente García manifestó “estamos muy felices de haber firmado el convenio con la UTEC, porque es una concreción para Lavalleja y toda la región Este del país, felices porque siempre hemos asumido un compromiso con nuestra educación, y con la educación de excelencia que es la que viene a brindar la UTEC. Desde nuestra actividad como legislador y desde que conocimos la experiencia UTEC, nos interesó la propuesta y oportunidad para que se instalara en nuestro departamento ya que somos consientes de la transformación que la educación genera en nuestros jóvenes y adultos”.





CONTENTOS Y ORGULLOSOS

Aseguró García que “desde el tratamiento del Presupuesto Quinquenal que actualmente nos rige, estuvimos trabajando para poder llegar a este día, para que estuvieran los recursos del presupuesto que permitiesen soñar y realizar esta concreción. También desde la campaña electoral nos comprometimos en profundizar nuestros esfuerzos para hacer posible esta realidad, y es por eso que estamos tan contentos y orgulloso del momento que estamos viviendo, no solo por la concreción sino porque somos conscientes de lo que la UTEC realiza a lo largo y ancho del país, y de las posibilidades que le va a brindar a la educación de los jóvenes”.





REALIDAD

Reflexionó García que “en Lavalleja tenemos uno de los índices más altos de población mayor a 65 años y también tenemos uno de los índices más altos de jóvenes que abandonan nuestro territorio para formarse fuera, con todo lo que eso causa, muchos de estos jóvenes no retornan, creemos fervientemente que la nueva realidad que generará la UTEC en Lavalleja abrirá posibilidades para que la formación universitaria esté presente en nuestra tierra”.

Aseguró García que “Lavalleja se suma así a la oferta educativa de UTEC que hoy cuenta con tres institutos regionales -Rivera, Durazno y Fray Bentos- el cuarto es en Minas. La IDL va a participar activamente en lo que es esta oportunidad de estudios para nuestra gente y proveerá las condiciones logísticas para su instalación, en una primera etapa en el local ubicado en plaza Libertad, y luego haremos todos los esfuerzos para que la Junta Departamental apruebe su instalación definitiva donde hoy está funcionando la terminal de ómnibus, una vez que se traslade esta hacia su nueva ubicación”.





PRESENTE Y FUTURO

Para García “los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente y nosotros estamos convencidos y comprometidos en su desarrollo, estamos convencidos que invertir en educación es invertir en calidad de vida, y ahí han estado siempre nuestros desvelos. Estamos trabajando en esta instancia con la convicción que Lavalleja es el mejor lugar para vivir en el país, y ahora uno de los mejores lugares para completar la formación universitaria de nuestros jóvenes”.

Agradeció García a las autoridades de UTEC “con quienes venimos trabajando desde hace años, visualizando este momento donde dábamos el puntapié inicial a través de la firma de este acuerdo de cooperación entre ambas instituciones, que generará un antes y un después en la realidad de nuestra gente”.





UNA NUEVA UNIVERSIDAD

El doctor Silveira agradeció al intendente sus palabras, en su nombre y en el de los compañeros de UTEC, agregando que “es un gustazo estar acá y no es casualidad. Hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre la posibilidad que UTEC estuviera en la zona Este. La UTEC es una nueva universidad en Uruguay que tiene un modelo educativo con características propias, por su vinculación con el sector productivo, con el entorno, con la sociedad, y con el territorio. Un modelo educativo donde los muchachos -y los no tan muchachos, porque en el interior hay mucha gente que se recicla cuando llega la oportunidad educativa-, se acercan al conocimiento de manera diferente, tratando de resolver proyectos, problemas e inquietudes. Es una universidad que nace muy vinculada al mundo del trabajo, y a los sectores productivos y de servicios en los territorios, por lo que hay diferentes ofertas educativas, adaptadas a la realidad de cada territorio”.





PARA URUGUAY 2050

Profundizó Silvera en que la oferta educativa “posee en todas las propuestas una misma lógica que es educar para el Uruguay del 2050, porque el entramado productivo del 2050 va a ser muy distinto al entramado productivo que hoy tenemos, porque la revolución digital, la cuarta revolución industrial, la industria 4.C, o sea todo eso que está hoy tan de moda empezó a pasar hace bastante tiempo y Uruguay no puede perder ese tren. Como decía el intendente recién los jóvenes son una realidad hoy, y le estamos pidiendo un cachito prestado a esos gurises para devolverles un mejor futuro. Ese es el concepto que tiene la UTEC y no viene a pontificar nada, viene a que los lugareños se apropien de la universidad, y por eso la universidad no trabaja sola, y por eso nuestro mejor aliado desde que comenzamos en el 2013 fue el Congreso Nacional de Intendentes, porque si no tenemos agentes territoriales reales no vamos a tener educación real”.





FORMACIÓN CONTINUA

Manifestó Silvera que “la educación es un proceso de aprendizaje centrado en los estudiantes. El estudiante es el eje sobre el cual se edifica la universidad y al cual hay que acompañar en el proceso de aprender, los estudiantes son personalizados, no hay clases masivas, en el mundo no existe más aquello de dar clases para 300 personas, porque cada uno de los estudiantes con los que actuamos son personas diferentes, con realidades propias. Acompañamos y acompasamos sus procesos de aprendizaje y vamos a tener que acompañar su formación continua, en el crecimiento actual es tal el aumento del conocimiento en el mundo que la formación continua va a ser cosa de todos los días, y nosotros mismos nos reinventamos permanentemente. Por eso llegar a Lavalleja, a Minas, supone llegar al territorio, a toda la zona Este, y lo vamos a hacer con estrategias diferentes, siempre asociados con aquellos que en el territorio habitan, construyen, porque muchas veces el desarraigo de tener que irse a estudiar a otro lado o no poder continuar, no existe más, lo pueden seguir haciendo ahora en la UTEC -es una universidad pública y gratuita, lo que no es menor- donde nosotros nos reinventamos también permanentemente”.





CORAZÓN Y SENTIMIENTOS

Aseguró Silvera que “hicimos un estudio de relevamiento de demanda durante un año y medio, para saber cuáles eran las posibilidades reales del territorio y surgen de esa demanda, y esperamos que en el corto plazo podamos tener en esa sede en plaza Libertad un lugar activo, fermental, con gurises que piensen, que se apasionen, se entusiasmen, eso es lo que tenemos que lograr. En el año 2020 hubo 600 jóvenes que terminaron los estudios secundarios en Lavalleja, esos son los futuros estudiantes de UTEC, que tenemos que darles en sus distintas realidades, -unos trabajando 8 horas, otros 4, otros sin trabajar- la oportunidad de seguir formándose luego de terminar la enseñanza media. Y para eso hay que poner mucha cabeza, mucho trabajo, y también corazón y sentimiento, porque sin esto es difícil que logremos convencer a los gurises de que esta es una opción real para una vida mejor en el futuro, para ellos y para el país”.





PROCESO

Finalmente Silvera expresó que “este consejo está absolutamente satisfecho de cumplir algo que tuvo una larga planificación, que dio un primer pasito y esperamos seguir dando cuando dentro de tres meses -seguramente en noviembre- estemos inaugurando el local con una oferta educativa real. Vamos a recibir las llaves del local dentro de unos días, se van a hacer unas intervenciones edilicias que demoraran unos 60 días, porque hay pasos que dar como licitaciones, y pasos legales que hay que cumplir, y se debe hacer la accesibilidad, los servicios porque somos una universidad tecnológica, y debemos tener excelente conectividad, hay que hacer una serie de inversiones en equipamiento. Tenemos que tener una muy buena sala informática. Por eso creemos que a fines de noviembre se estará terminando la adecuación del local y ya habrá posibles ofertas de estudios cortos, formato que permita un acercamiento con el sector productivo y esperamos que otros actores se acerquen a la UTEC y aprovechen la oportunidad, especialmente UTU y Secundaria”.





ACTIVIDADES

Al ser consultado sobre las posibles carreras que van a ofrecer, Silvera respondió que “ya hay una actividad de capacitación pensada para fines de noviembre para docentes de educación media y primaria con Fundación Telefónica, que consiste en capacitar a maestros y profesores. También una actividad que ya está estructurada para empezar el año que viene, sobre el mundo de la digitalización y la educación, que es hecho a través de la Unión Europea y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y ahí la UTEC hace la oferta educativa con una universidad finlandesa y la Universidad de Stanford, que es para captar jóvenes innovadores a nivel de secundaria, que tengan la inquietud de innovar, y poder darles una oportunidad de tener una formación concreta. Otras actividades en el transcurso de los próximos meses las vamos a ir anunciando”.





COMPROMISO

García cerró la conferencia agradeciendo a los integrantes de la UTEC y señalando su compromiso “con el futuro de la UTEC y de los jóvenes del departamento”.