Ana Martínez: “Con el confinamiento, la mujer se ha encontrado con un aumento de violencia doméstica y de género”

Primera Página

En nuestra visita a la sede departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dialogamos con Ana Martínez quien explicó que es “referente territorial del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en Lavalleja, que como establece la ley 19.580 indica habrá comisiones de violencia departamentales integradas por varias instituciones preceptivamente y es presidida por la referente de Inmujeres en el departamento. Mi designación proviene de acuerdos interinstitucionales de colaboración entre las Intendencias con las autoridades nacionales, por lo que en base a eso se me otorgó un pase en comisión de servicio, en este caso en el Mides, pero sigo siendo funcionaria municipal”.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Martínez expuso que “como estoy llegando me encuentro en un proceso de adaptación a una estructura que ya está formada. En realidad, se hace un trabajo en lineamiento que ya tiene el Instituto y que en este periodo trabajándose en base a 4 pilares que son, una vida libre de violencia basada en género, la economía e independencia, y el fortalecimiento de la mujer y su independencia económica. Si bien el programa tiene carácter nacional, por ende desde acá se debe ir aplicando en el territorio y no solo en el tema de violencia, que eso lo hace un equipo que se da un apoyo legal y psicosocial a las víctimas, sino también en ciertos lineamientos en los que estamos involucrándonos. Sabemos que por la pandemia muchas mujeres han tenido que renunciar a su trabajo para cuidar de sus hijos, por lo que en el fortalecimiento económico será uno de los lineamientos en los cuales se va a trabajar. En el orden nacional se brinda el apoyo al trabajo hacia el medio ambiente, el cambio climático, entre otros”.

Señaló que siempre “se trabaja en conjunto desde el MIDES y con ese lineamiento podemos aplicar nuestra impronta a temas puntuales, pero en si es llevar a territorio las políticas que ya están estudiadas y evaluadas y es donde se va a poner el foco, como el trabajo en conjunto con la Intendencia y otras instituciones”.

Continuando con la entrevista a Ana María Martínez, referente departamental de Inmujeres, recordó que el Instituto tiene “alrededor de 20 años de creación. Silenciosamente ha logrado muchos avances y actualmente trabaja sobre la situación de mujeres en la pandemia a través de los programas de desarrollo que se llevan adelante a pleno y si bien hay un horario reducido siempre hay atención y asistencias. La institución se encarga de darle visibilidad y fortalecer el rol de la mujer tanto en materia laboral y de las políticas públicas. El servicio de violencia está trabajando muy bien con las profesionales que realizan una tarea dentro de un marco psicosocial muy importante. Al respecto, el tema del confinamiento, la mujer al estar dentro de la misma casa desempeñando diferentes roles, además de madre, padre y maestra de sus propios hijos, se ha encontrado con un aumento de violencia de doméstica y de género”.





DIFICULTADES EN PANDEMIA

Martínez reconoció que “la pandemia ha afectado el modo de funcionamiento, en este caso de nosotros en cuanto a las reuniones, factor que aunque se haya suplantado por herramientas de importancia como lo han sido las plataformas de zoom y otras, no es lo mismo. Para el caso de la llegada como entidad, por ejemplo en el interior profundo del departamento, ha sido todo muy dificultoso, máxime en mí caso que me gusta desarrollar mi trabajo en territorio. No me gusta estar detrás de un escritorio, sino ir a los lugares, hacer trabajo de campo y de hecho ya estoy vinculándome y trabajando con mujeres emprendedores de Mariscala, Solís de Mataojo, con quienes ya tuvimos una jornada muy productiva con mujeres, un grupo de feministas”.

Dijo que “por ahí es el trabajo que se debe llevar a cabo para que en esta situación de pandemia la mujer de tierra adentro no se sienta sola y mucho menos abandonada”.





EMPOBRECIMIENTO DE LA MUJER

Mencionó que el receso laboral en la pandemia “afectó a tal punto que en este momento hay un empobrecimiento de la mujer, hecho reafirmado por el Banco Mundial, por lo que ahora que estamos saliendo de a poco de esta situación. La idea que tenemos desde Inmujeres es hacer hincapié en lo que llamamos la autonomía económica de la mujer, ya sea mujeres rurales, mujeres emprendedoras o artesanas. Queremos trabajar en fortalecer e ingreso económico de la mujer y la realidad que se tiene hoy para trabajar en territorio es que tengo que tener presente el rol que ha tenido la mujer en la pandemia con respecto a su familia, a su estado laboral”.

Apuntó es ahí “donde vamos a tratar de aportar un grano de arena para que la mujer encuentre una salida a esta situación”.





ANHELO INSTITUCIONAL

En el final Martínez habló de la importancia de la puesta en vigencia del “0800 4141 ó (asterisco) 4141 para el caso de los celulares, para un servicio de 24 horas de atención a la mujer. Pasa que con esto de que muchas familias han tenido que convivir más tiempo en sus domicilios por la pandemia, se ha potenciado el tema de la violencia domestica. También está la posibilidad de la atención sobre otras cuestiones como lo son los derechos a lo que puede hacer o no. La importancia de ser un servicio ininterrumpido para que la mujer lo pueda utilizar cuando este sola, así sea en la madrugada o en otra instancia. Se cumple un anhelo de Instituto que se lo tenía desde un primer momento”. “Es un servicio que está las 24 horas de los 365 días del año”, concluyó.