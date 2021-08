De la televisión Divisional “A” recibirá 5 millones y Divisional “B” 2 millones

Primera Página

(Colaboración de Carlos Fernández Pereira)

En la tarde del día martes en la reunión del Consejo Ejecutivo de OFI se resolvieron algunos temas concernientes a la parte deportiva y en lo que tiene que ver con el protocolo sanitario. El dinero a entregar a los clubes por el contrato televisivo será de $ 5.000.000 para la Divisional “A” y $ 2.000.000 para la Divisional “B”. A esto podría agregarse un 50% para cada Divisional del total de una cifra que podría concretarse por parte de Tenfield cómo asistencia económica debido a la pérdida de público a ingresar a las canchas con motivo de que se debe respetar el aforo.





LISTA DE JUGADORES Y BALONES

En las listas de jugadores se pueden inscribir hasta cuarenta futbolistas, se realizarán hasta cinco cambios por partido y en el banco de suplentes pueden permanecer diez jugadores. A los Clubes de la Divisional “A” se le entregarán quince balones al inicio del Torneo y tres en cada partido disputado. Para la Divisional “B” diez balones al comienzo y tres por partido.





PÚBLICO CON VACUNAS Y CON MENORES DE 12 AÑOS

Con respecto al Protocolo se decidió que sólo el público debe contar con las vacunas para adquirir sus entradas. No así los actores del espectáculo: jugadores, cuerpos técnicos y árbitros. Se autoriza la entrada de menores de 12 años debidamente documentados, pero se sumarán a la cifra del aforo. La venta de entradas se realizará en sedes de Ligas o Clubes, hasta aproximadamente dos horas antes del comienzo de los partidos, y se llevará un listado de adquirientes por parte del referente sanitario, con sus datos personales y comprobante de vacunación. Al ingresar al Estadio deberá ir munido y exhibir su documento de identidad y certificado de vacunas. Al veedor del partido se le entregará, por parte de los referentes, una declaración jurada en la cuál consta que no tienen casos de Covid en sus planteles. En caso de haber algún contagio en los Clubes inmediatamente esa persona deberá hacer cuarentena y se le realizará hisopados a todos los componentes del equipo. Las sanciones por incumplimiento al protocolo serán con pérdida de puntos y multa económica, cuyo monto está a estudio. No se suspenden partidos por casos de Covid debiéndose utilizar toda la plantilla de jugadores con la que disponen los técnicos. En cuanto a la venta de entradas a los clubes visitantes, será tema de negociación entre dirigentes, aquí se incluye cantidad a entregar y forma de reserva y venta.





SERIE DE EQUIPO MINUANO DONDE SÓLO CLASIFICAN DOS

Luego de conocerse las Series de la Divisional “B” y saber que clasifican los tres primeros de cada una, once en total, se realizó un Sorteo a los efectos de que en una de ellas seguirán solo dos Clubes en carrera, para que luego quedar una cifra par y así seguir el Torneo. Ingresadas las letras correspondientes a cada Serie, se extrajo una que fue la letra K, serie que está integrada por Granjeros o Las Delicias de Minas, Barrio Coya de José Pedro Varela y Huracán y Treinta y Tres, ambos de ese Departamento. Por consiguiente de esta Serie solo clasificarán dos Clubes a la siguiente fase de la Copa “B”.





CONGRESO DE OFI EN DURAZNO O ARTIGAS

La decisión de resolver el lugar donde se realizará el Congreso Ordinario de OFI el día 25 de setiembre pasó para la reunión del Consejo Ejecutivo del próximo martes. A la postulación de Durazno, se le agregó Artigas, quien solicitó condiciones para su realización, la que se que se le enviará en estos días, y luego si se optará por una u otra. Durazno pretende concretar la organización como festejo de los doscientos años de la ciudad y cuenta con el apoyo total de la Intendencia.