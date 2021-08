Presentaron en Minas el programa “Sembrando”

Primera Página

LORENA PONCE DE LEÓN PRESIDE EL PROYECTO

Según anuncia el sitio oficial de internet de la República Oriental del Uruguay, “Sembrando” es un programa de Presidencia de la República que se encuadra en una política de descentralización y desarrollo territorial que busca fortalecer iniciativas emprendedoras a través de capacitación y espacios para compartir experiencias; crear y fomentar emprendimientos que generen ingresos; así como desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. En el marco de una gira por el interior del territorio nacional, fue que su presidenta, Lorena Ponce de León -esposa del presidente Luis Lacalle Pou-, visitó ayer Minas y en conferencia de prensa realizada en el teatro Lavalleja, promocionó y brindó detalles del proyecto de emprendedurismo.





OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ponce de León repasó que el 1°de marzo de 2020 “nace este programa que está inspirado en emprendedores. Es un programa de Presidencia que tiene como objetivo generar herramientas e información específica para que los emprendedores de nuestro país encuentren en Sembrando un lugar en donde capacitarse, puedan generar un vinculo o encuentro con un mentor, los cuales trabajan con nosotros para que puedan tener una reunión de trabajo”.

Apuntó que desde ahí “poder tener herramientas y así dar un paso más, dependiendo en el estadio en el que se encuentre ese emprendimiento”.





VÍNCULO Y REDES SIEMPRE ABIERTAS

Comentó que con la pandemia comenzaron a trabajar virtualmente. “Desde ahí los primeros dos meses de Sembrando es que pudimos atender a 2.460 emprendedores de todo el país. Empezamos con 14 mentores, gente muy exitosa en el área del emprendedurismo y en ellos tenemos la confianza absoluta de cual generan ese vinculo con los emprendedores que se conectan con Sembrando a través de nuestras redes. Es importe mencionar esto de las redes de Sembrando porque gracias a eso pueden consultarnos”.

Consideró que las redes están “siempre abiertas por donde pueden escribirnos algún mensaje directo en Instagram, Facebook, Twitter o Linkedln, para justamente evacuar sus dudas”. “Seguramente les pidamos un email para recibir más especificad en su emprendimiento y así poder continuar el asesoramiento”, acotó.





SEMINARIO CON TRABAJO EN DIFERENTES ÁREAS

Ponce de León explicó que después de las mentorías virtuales realizadas en el 2020 “se hicieron 100 mentorías individuales de las cuales fueron en un mes, 600 reuniones. Mentoriamos a 100 emprendedores de los cuales tuvieron seis reuniones específicas con mentores los cuales iban desarrollando ese emprendimiento para generar una idea de negocio e ir completando ese emprendimiento para irlo desarrollando en un mes. De ahí pasamos a la presencialidad, pudimos empezar a recorrer los departamentos del país, el año fuimos a cinco de ellos que fue lo que la pandemia nos permitió. De eso se trata, hoy (ayer) estamos en Lavalleja, el segundo departamento que podemos recorrer en este año, con este, un seminario que se trata de trabajar distintas áreas”.

Habló de la presencia de “distintos profesionales que son aliados específicos para Sembrando y les van a dar a los emprendedores unas herramientas, o un paneo general de que es ser un emprendedor, para que es un emprendimiento o como formalizo mi empresa”.

Continuando con su exposición, Lorena Ponce de León departió sobre el emprender del consumidor “en la era digital y como hacemos para poder desarrollarnos a través de las redes. Aún cuando cada emprendedor tiene su estrategia, la verdad es que si hay algo que hemos aprendido después de la pandemia es que si no ponemos nuestro emprendimiento en las redes la gente no lo conoce, por lo tanto no vendemos, no generamos clientes y por lo tanto no tenemos consumo”.

“Es muy importante esta era digital para poder desarrollar habilidades en ese sentido y capacitarnos para eso”, señaló.





ESTRATEGIA DIGITAL DE IMPORTANCIA

Expuso sobre la importancia de la “comercialización como estrategia digital, los primeros pasos en el ecosistema emprendedor y de un Uruguay exportador. Cuando se habla de exportación por lo general uno se imagina llenar un conteiner con cantidad de mercaderías, pero muchas veces no nos damos cuenta que de repente nuestro pequeño emprendimiento, si uno existe en una página de incomerce y está preparado para vender al exterior, perfectamente puede estar preparado para exportara través de un correo”.

Puntualizó que “Uruguay XXI estará presente y se hablará de un pequeño emprendedor como puede exportar".





CON ESTUDIO, PERO SIN PREPARACIÓN

Ponce de León dijo entender que nuestro país “nos enseña desde cualquier capacitación que tomemos, cualquier carrera que trabajemos para llegar a su fin y a ser buenos en eso, en lo que estudiamos, pero muchas veces no nos preparan para ver como salimos a vender o a ofrecer aquel servicio o producto del cual estamos preparados para hacerlo. Por eso creemos que el ecosistema emprendedor es importante seguir estimulándolo, mostrando como se hace y cómo se camina. Estaremos presencialmente en todos los departamentos del país y una vez que cada emprendedor haya participado de este seminario se va a ir con un diploma y a cada uno de los participantes se los estará llamando para ver después en que lo podemos ayudar, para que ese emprendimiento pueda dar un paso más”.

BECAS

Expresó que el año pasado “Sembrando empezó con 4 pilares más y estrategias. Sembrando es para emprendedores, pero además desarrolló un sistema de becas, de estudio, Sembrando Tics que son 600 becas para estudiar pero del lado junior, que hoy en día se está estudiando en todo el país. Desde principio siempre fue con representación en cada uno de los departamentos del país, pero en este momento en Lavalleja de las 600 becas de tics, están estudiando 13. Lo mismo se hizo con inglés comercial, donde se hizo una alianza para que puedan desarrollar habilidades, estudiar inglés comercial, y de parte de los mentores que nos llevaron la inquietud y se hizo una capacitación específica sobre esto. Ahí fue que nació el inglés comercial, que son 400 becas que hoy en día están estudiándose en todo el país y en Lavalleja hay 4 que están pasando por este estudio de beca de inglés comercial”. “Es una alianza entre la Embajada de Estados Unidos y la Alianza Americana y desde ahí sale este estudio", acotó.





PROGRAMA EN CRECIMIENTO

Ponce de León recordó que poco tiempo atrás se hizo “un lanzamiento de Sembrando Redes, que es una alianza entre BIOS, la Unión Europea y la Cámara Europea y desde ahí la importancia de estar en redes y de cómo saber manejar las herramientas que nos brindan estas. Sembrando sigue creciendo para ayudar a los emprendedores y por eso trabajamos para capacitar en Tics, trabajar en la programación, la importancia de puestos de trabajo que hoy en día estamos perdiendo en ese sentido, por no tener gente preparada. “Por eso la concientización en este tema", concluyó.

Posterior a la conferencia se llevo a cabo el seminario y la actividad contó con la presencia de autoridades del ámbito nacional y departamental.