Intensificarán controles de tránsito en la Noche de la Nostalgia

Primera Página

Fernando Toledo, director de Tránsito de la Intendencia de Lavalleja (IDL), recordó a Primera Página, tal como fue anunciado la semana pasada por parte de las autoridades departamentales, que esta noche, y en la madrugada del miércoles, se extremarán los controles de tránsito con motivo de las actividades y fiestas que se desarrollarán por la Noche de la Nostalgia.

Toledo dijo que el ordenamiento del tránsito es “uno de los grandes temas sobre los que se propuso trabajar el gobierno departamental y en particular esta dirección, por lo que venimos ejecutando una serie de medidas que buscan optimizar la circulación vehicular, principalmente en lugares de mayor circulación y en horarios pico”.

ESTACIONAMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS

El director expresó que una de las nuevas medidas que el gobierno está tomando respecto al tránsito tiene que ver con el desarrollo de un estacionamiento para ascenso y descenso de escolares en los horarios de ingreso y salida de los centros educativos ubicados en la calle 25 de Mayo entre Batlle y Brígido Silveira (en Minas), “donde se venían generando dificultades en la circulación de vehículos en los horarios de ingreso y egreso de estudiantes, existiendo una importante demanda de la ciudadanía por una solución al respecto”. Por esa razón se va a comenzar a implementar un estacionamiento para ascenso y descenso de escolares, “que tiene como premisa crear un área de acceso seguro para el ingreso y egreso de los estudiantes a los centros educativos”. “En la práctica, el referido estacionamiento consiste en la delimitación y marcación de los espacios para el ascenso y descenso de escolares, de manera que todos los padres puedan dejar a sus hijos frente al centro educativo, sin lidiar con la falta de espacio para estacionar”. Funcionará como un sector para ascenso y de descenso de los alumnos, donde los conductores podrán detenerse temporariamente hasta que los chicos bajen y suban al vehículo, sin poder el conductor abandonar el vehículo.

El director de Tránsito de la IDL, Fernando Toledo, agregó que si el conductor desea abandonar el vehículo y llevar al niño hasta la puerta del centro educativo “deberá escoger una cuadra aledaña al centro educativo, donde deberá estacionar correctamente el vehículo, para poder dirigirse hasta el centro educativo”. “Por supuesto que está terminantemente prohibido estacionar en doble fila frente a los centros educativos. En principio, se trabajará con el referido estacionamiento en esa cuadra, con la idea de ir ampliando el ámbito de aplicación a otros centros educativos donde se generan hoy en día problemas de circulación en los horarios pico de ingreso y salida de estudiantes. Este estacionamiento queda limitado de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 8:30, 11:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 respectivamente, durante el ciclo lectivo”. Aprovechó la oportunidad para sugerir algunos consejos a los padres que en definitiva son los destinatarios del referido estacionamiento. “Para agilizar el orden al momento de llevar y buscar los niños a los centros educativos es importante respetar el área determinada de estacionamiento, no detenerse en doble fila, ni en el área de ascenso y descenso de escolares, los escolares deben descender siempre de lado de la vereda”.





CARTELERIA Y SEÑALIZACION

El jerarca dijo además que se está desarrollando un programa de recambio, reposición y colocación de señales de tránsito, “el que continúa con la premisa de que la señalización vial responde a la necesidad de organizar y brindar seguridad en las distintas calles de nuestra ciudad. La vida y la integridad de quienes transitan por dichas vías, dependen de lo que la señalización indique, de la atención que se le preste y de la responsabilidad de asumir lo que ordenan. En ese sentido, respecto de las señales normalizadoras venimos realizando la reposición en aquellas calles donde las mismas han sido vandalizadas, el recambio donde las mismas se encuentran en mal estado y la colocación en calles donde no existían. Luego de un relevamiento, consideramos necesarias su instalación, a efectos de regularizar y facilitar la circulación a los conductores. Incluso, a efectos de completar y precisar el significado de las señales verticales, hemos comenzado con el pintado de las mismas en el piso, como se viene realizando en la calle Ellauri, en las intersecciones con las calles Ituzaingó y Sarandí respectivamente”. Consideró que dicha forma de completar la señalización a través del pintado de las mismas en el piso busca “otorgar una lectura clara de las mismas a los conductores y como estrategia, se va a desarrollar en puntos claves de la ciudad, buscando regular y facilitar la circulación de los conductores, previniendo siniestros”.





RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS EN VIA PÚBLICA

Anunció que para que los vecinos puedan disfrutar de un espacio público limpio y seguro y de una movilidad más fluida, la IDL está optimizando el proceso de retiro de autos abandonados de la vía pública. “Con plena conciencia del alcance de esta problemática y luego de realizar un relevamiento por las distintas calles de nuestra ciudad, se ha constatado la existencia de autos abandonados o en desuso. Al respecto, el trabajo del cuerpo inspectivo consiste en realizar un registro fotográfico, la notificación y la posterior intimación para que quienes detentan algún derecho sobre el vehículo en cuestión, procedan a su retiro en forma voluntaria. La idea principal es que los vehículos sean retirados voluntariamente, no que terminen en dependencias municipales. Si no hay un retiro voluntario, avanzamos con las medidas correspondientes. Conforme la normativa vigente, se le notifica al interesado y posteriormente se le intima, otorgando un plazo prudencial para su retiro. En caso de no dar cumplimiento, se procede al retiro compulsivo por parte del cuerpo inspectivo”. Comentó que con este programa “esperamos solucionar los problemas que ocasionan en la vía pública los autos abandonados o en desuso, que generan molestias de circulación y de salubridad”.





SEMAFOROS Y NOCHE DE LA NOSTALGIA

Toledo adelantó se ultiman detalles para la instalación de una batería de semáforos en la intersección de las calles Ellauri y Aparicio Saravia (también en Minas), que ya estaba previsto cuando se proyectó el reacondicionamiento de Aparicio Saravia. “Actualmente la empresa encargada del reacondicionamiento, viene instalando la señalización vertical, así como está realizando el pintado de la señalización horizontal y en los próximos días estaría realizando la instalación de los mencionados semáforos. En virtud de que se ha autorizado las fiestas con motivo de la celebración de la Noche de la Nostalgia y que dicho evento es de los de mayor convocatoria en cuanto a salidas nocturnas, se reforzarán y desarrollarán distintos controles que implicarán pruebas de alcoholemia y consumo de cannabis a los conductores”. Se busca con esto que los conductores tomen conciencia y “prevenir siniestros”, finalizó.