Ezequiel Fuentes: “En Primera tuvimos algunos futbolistas que presentaron secuelas post Covid”

Especial de Gonzalo Martínez

Lito tendrá actividad por el Campeonato Minuano y por la Copa de Clubes divisional “B” de OFI, donde tendrá que afrontar una seria muy dura ante rivales coperos y con planteles de calidad. Los dirigidos por Gustavo Beltrán hace más de un mes que se encuentran practicando, y trabajan fundamentalmente en el aspecto físico. Por tal motivo, dialogamos con el responsable físico de los litenses, Ezequiel Fuentes. En primer lugar, le consultamos de qué forma se dio este inicio de las prácticas, y expresó que: “Nosotros arrancamos de lleno la pretemporada con diferentes objetivos, tanto en Primera División como en formativas. En los objetivos generales nos planteamos llegar de la mejor forma al inicio de los torneos, y generar hábitos de competencia sana y superación grupal. Entendemos que es importante generar diálogo continúo con el plantel y fomentar la flexibilidad de la planificación, en lo que hemos hecho mucho énfasis ya que no teníamos un lugar físico de entrenamientos porque las condiciones climáticas afectaron mucho al Parque Artigas y tuvimos que entrenar en el Parque Rodó. La idea es estructurar un plan de entrenamiento en cuánto a un objetivo específico, el cual respete los tiempos de trabajos y recuperación de los futbolistas de cada categoría. Tenemos en cuenta que muchos jugadores tienen trabajos y estudios que realizar. Nosotros iniciamos la pretemporada el 28 de junio, donde buscamos enfatizar aquellas capacidades condicionales que son fundamentales en el campo de juego. Esas capacidades condicionales serán las que trataremos de potenciar en nuestros futbolistas, quiénes se tendrán que nutrir de ese trabajo para poder realizar un aporte o una diferencia dentro de la cancha. Entre esas capacidades se encuentran la fuerza, fuerza explosiva, fuerza de resistencia, coordinación neuromuscular, entre otras”. Luego, Ezequiel siguió declarando que en esta pretemporada “buscamos acoplar las cargas semanalmente para que tuvieran menos posible impacto inicial, y así evitar una fatiga crónica por el exceso de entrenamiento. Muchos jugadores al comienzo de los trabajos se encontraban en una condición física que no era la más adecuada, e incluso en Primera División tuvimos algunos futbolistas que presentaron secuelas post covid, y en este caso les costaba la actividad física constante y presentaban cierta resistencia a los trabajos que tenían mucha demanda de oxígeno. Creemos que los futbolistas que están practicando en Minas, en su mayoría, presentan una buena condición física. Esto nos brinda una base para poder seguir trabajando en cuestiones específicas, más que nada con los trabajos con pelota y ese fútbol global. Cambiar del fútbol analítico al fútbol global teniendo una buena base, es mucho más fácil”.

“EL PARATE AFECTÓ DE MANERA HETEROGÉNEA”

A la postre, Fuentes mencionó cómo repercutió el parate en los jugadores de Lito, y expresó que “afectó de manera heterogénea en los futbolistas. Hay muchos jugadores de Primera División que no tuvieron tanto impacto del parate porque se venían moviendo desde antes, y hubieron otros que presentaron una merma física importante. Al inicio de los trabajos se notaron las diferencias, e incluso hubieron muchos futbolistas que tuvieron covid y como dije antes presentaron dificultad para poder entrenar”. Más adelante, nuestro entrevistado se refirió a las formativas del club, y dijo: “Se presentó un plan de trabajo igual al de la Primera, pero con la variante de que en su momento empezaron a trabajar todas las categorías juntas, pero en Sub 14 y Sub 16, los entrenamientos y la parte física era muy diferente ya que yo tenía practicando niños de 11 años con adolescentes de 16 años. Por esto hubo un pedido para que las prácticas se separaran y se diseñara un plan de estudio estratégico para poder atender a cada una de las categorías. En ese caso, la pretemporada para la Sub 14 es dos veces por semana debido a la asistencia, y en Sub 16 se viene ejecutando más regularmente”.

“VAMOS A TENER DOS CAMPEONATOS MUY DEMANDANTES”

Finalizando el reportaje, el responsable físico del Club Lito manifestó cómo presagia el futuro de la institución en la parte deportiva, y cuál es el plan que el cuerpo técnico tiene pensado ejecutar. Sobre lo señalado, Fuentes declaró a Primera Página que: “Nuestro plan a futuro es reforzar las debilidades que presente el equipo en competencia, todas aquellas capacidades condicionales que presenten cierta merma van a hacer revaluadas. El futuro es incierto, nosotros creemos que vamos a tener dos campeonatos muy demandantes como la Copa de Clubes y el Minuano, y eso va a llevar a que muchos futbolistas tengan la posibilidad de tener minutos. Personalmente, viene siendo una experiencia muy hermosa trabajar en el Club Atlético Lito y estamos listos para lo que venga”; culminó Ezequiel Fuentes.