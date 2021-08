Formidable y Colosal actuación de Barrio Olímpico en el Campeonato Minuano 2019

Primera Página

Foto: Williams Ramos * Con un cuatro a uno contundente, los franjeados lograron el Minuano de la temporada 2019 frente a Granjeros

Especial de Gonzalo Martínez

Por undécima vez en su historia, el Club Atlético Barrio Olimpico logró un Campeonato Minuano de Primera División. Indudablemente el contexto en que ganó el título no es el mejor, ya que el fútbol local sufrió un párate de casi un año y medio. A esto, debemos sumarle que en el transcurso del certamen, Barrio Olímpico tuvo tres técnicos diferentes. Los franjeados ganaron con justicia la final del Torneo Clausura ante Granjeros, con un score contundente de cuatro tantos contra uno. En la primera parte, el equipo de Agustín Zubeldía tuvo mayor tenencia de pelota que el rival, pero a pesar de eso, no inquietó ni tuvo jugadas claras sobre el pórtico defendido por Braian Aguirre. Por su parte, el equipo de la decimotercera sección del departamento, como era de suponerse, ingresó al campo de juego con la intención de esperar abroquelado en su cancha a Barrio Olímpico, y luego salir de contragolpe. No obstante, los dirigidos por José Camejo y Cristian González, tuvieron alguna aproximación al arco del juvenil Luciano Pesci. En el segundo tiempo el panorama fue totalmente distinto. A los dos minutos del complemento, Federico Espino abrió el marcador, y los afortunados hinchas franjeados que ingresaron al máximo escenario deportivo del departamento, explotaron de alegría. Segundos después, llegó otro gol del equipo de Zubeldía, convertido por el juvenil Agustín Gimeno. Los goles impactaron en Granjeros, que a pesar de ello fue en busca del descuento. En el minuto 56, en un tiro libre ejecutado por Iván Beracochea y con un error del golero Pesci, los de Villa del Rosario llegaron al descuento. Eso poco le importó a Barrio Olímpico, quién siguió dominando el trámite del cotejo y tenía el balón en su poder. A los 65’ entró a la cancha el goleador del Campeonato Minuano 2019, Carlos Mezoña, y dos minutos más tardes ya estaba anotando el tercer tanto para los franjeados. Sumado a este panorama adverso para Granjeros, a los 78’ Ruben Abreu expulsó correctamente por doble amarilla al futbolista José Camejo. La parcialidad de Barrio Olímpico ya había comenzado a festejar, y en el final del encuentro, a los 90 minutos, Ricardo Queiro sentenció el score. Más allá del resultado, Granjeros jugó un digno partido en el Estadio Municipal. Enfrentó a un rival que tiene un plantel amplio y de jerarquía. Los franjeados ganaron todos los torneos, y fueron justos ganadores del Campeonato Minuano 2019. ¡Barrio Olímpico formidable, Barrio Olímpico colosal!





BARRIO OLÍMPICO 4 – GRANJEROS 1

Cancha: Estadio “Juan Antonio Lavalleja”

Jueces: Ruben Abreu, Jorge González, Robert Villar y Carlos Delgado (cuarto árbitro)

Barrio Olímpico (4): Luciano Pesci, Ezequiel Capretti, Emiliano Hernández, Agustín Gimeno, Matías Píriz, Rodrigo Correa, Diego García, Martín Goñi, Facundo Salvarrey, Federico Espino, Ricardo Queiro. D.T: Agustín Zubeldía.

Granjeros (1): Braian Aguirre, Gonzalo Rosa, Juan Urtiaga, Felipe Barreto, Fabricio Retta, Martín Perdomo, Bruno Toloza, José Camejo, Jonathan Mederos, Ivan Beracochea. D.T: Cristian González.

Goles: 47’ Federico Espino, 50’ Agustín Gimeno, 67’ Carlos Mezoña, 90’ Ricardo Queiro (BO); 58’ Martín Perdomo (G).

Ingresos: 65’ Carlos Mezoña por Federico Espino, 70’ Gabriel Chaine por Matías Píriz, 85’ Rodrigo Correa por Emiliano Camejo (BO); 74’ Alex Denis por Fabricio Retta, 78’ Agustín Fernández por Gonzalo Rosa (G).

Amarillas: 20’ Federico Espino, 38’ Martín Goñi, 64’ Ezequiel Capretti (BO); 56’ Ivan Beracochea, 67’ Braian Aguirre (G).

Roja: 78’ José Camejo (G).