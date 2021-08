Preocupación por personas indocumentadas en Batlle y Ordóñez

Primera Página

Nuestra redacción recabó la palabra de la doctora Andrea Etchandía, quien es la directora del Centro Asistencial de la localidad de Batlle y Ordóñez.

Uno de los temas a los que está abocada solucionar, es el de las personas indocumentadas que existen en la norteña ciudad de nuestro departamento, algunas sin cédulas de identidad y otras con las mismas vencidas.

Sobre el particular Etchandía dijo que “asumí como directora del Centro Asistencial en el mes de julio del año pasado. Me encontré con un Hospital que estaba en malas condiciones edilicias, y si bien empecé a trabajar con muchos informes, fueron temas que se demoraron un poco por la situación que vivimos”.

Acotó que “el tema de identificación civil siempre preocupó mucho a la sociedad de Batlle, de mucho tiempo atrás. El relevamiento que me acercan hecho en el año 2020 y que me entrega la asistente social del Centro Asistencial, tenía fácil unas 50 personas, seguramente había muchas más, sin la cédula, y algunos con la cédula vencida. En mayo de este año, la diputada Alexandra Inzaurralde me comenta que tenía una reunión con Luis Alberto Heber, y le envié un informe bien detallado, más actualizado, y llegué a un número de 200 personas con irregularidades en su identificación civil”.

Etchandía afirmó que “por suerte hace un par de días tuvimos buenas noticias, de que Identificación Civil de Florida, ya que somos límite con ese departamento a través de un puente que nos une con Nico Pérez. Me llamaron, y me informaron que en principio estarían viniendo los sábados 7 y 21 de agosto, y después lo harían en setiembre dos sábados más, para poder cumplir con esas expectativas de las 200 personas que teníamos con problemas de identificación”.





CENTRO ASISTENCIAL EN MALAS CONDICIONES

De todas maneras, la entrevistada dijo que “cuando en mayo presento el informe, también anexamos la posibilidad de una oficina en el Centro Asistencial para realizar los trámites, no de manera transitoria, sino más permanente. En el mes de junio, después de un informe que realicé acerca de la situación edilicia del Centro Auxiliar, que estaba en malas condiciones, con problemas de electricidad, se llovía, hongos en las paredes de alta toxicidad. Ese informa llega a Cipriani de manos de Alexandra Inzaurralde, y se decide evacuar más de la mitad del Hospital. Entonces ahora no tengo un lugar físico para proveer una oficina a Identificación Civil en forma permanente”.





OBRAS EN EL CENTRO ASISTENCIAL

Sobre la inspección que realizó Cipriani al Centro Asistencial de Batlle comentó que “el informe que realiza la arquitecta y se lo presenta a Cipriani expresaba que tenía problema de derrumbe. Vino Cipriani y mantuvo una reunión conmigo durante casi tres horas, donde hicimos una recorrida por todo el Hospital, vio la realidad que vivíamos y decidió cerrar temporalmente gran parte del mismo. Comenzamos con las obras, trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.





AMBULANCIA PARA BATLLE

En la charla con la doctora Etchandía, informó que “estamos en un proyecto muy interesante con la diputada Alexandra Inzaurralde y el diputado Álvaro Rodríguez de Florida, tratando de conseguir una ambulancia para Batlle, a través de las dos Regionales, Este por Batlle y Oeste por Nico Pérez, que tiene una población aproximada a las mil personas a quienes les brindamos un servicio”.





PAPEL FUNDAMENTAL DE LA DIPUTADA INZAURRALDE

Etchandía, quien integra la Lista 59 del Partido Nacional, fue clara al expresar que “en lo personal soy un eslabón de esta cadena, pero el eslabón más importante es la diputada Alexandra Inzaurralde. Sin ella, las gestiones que estoy llevando adelante no las podría haber logrado, porque sabemos perfectamente que hay personas que ocupan determinados cargos que tienen un alcance que no lo tengo. En estas dos gestiones, Alexandra tuvo un papel fundamental. Realmente estoy sumamente agradecida con ella porque hemos trabajado codo a codo”.