Roberto Namús nuevo presidente de “Nostálgicos de Fútbol”

Por Waldemar Martínez

El fallecimiento de Nelson Marcenaro, ocurrido el jueves 13 de mayo, causó un gran impacto en el grupo “Nostálgicos del Fútbol” y en todo el ambiente del fútbol. Marcenaro fue un gran referente de este emprendimiento, que apuesta a ayudar a los jugadores que ya alejados de las canchas, pasan por muchas dificultades. Marcenaro, Campeón de América y del Mundo con Peñarol, y jugador de la selección uruguaya, era una figura muy querida por sus enormes valores, su espíritu de solidaridad, y su lucha y prédica constante en busca de ayudar y buscar el bien para los más necesitados. Pero su deceso obligó a recomponer la Comisión Directiva, que con Roberto Namús a la cabeza tomaron la posta para continuar con el legado que dejó Nelson Marcenaro.





“VAMOS A SEGUIR AYUDANDO”

A pocas horas de su fallecimiento, Namús nos decía: “Nostálgicos va a seguir, y vamos a seguir ayudando. La idea es seguir creciendo institucionalmente. Tenemos un lindo proyecto con Secretaria de Presidencia de Derechos Humanos, para hacer un trabajo a nivel Nacional con niños y con niños discapacitados. Hay un grupo de empresarios, deportistas, abogados, porque se quiere hacer un proyecto de ley. Todavía está en pañales, pero dentro de lo posible queremos sacarlo este año”.





SU PASAJE POR LAVALLEJA FÚTBOL CLUB

Roberto Namús recordó su pasaje por el Club Lavalleja en la década del 80. “Juegue en Lavalleja, ahí en Minas. Nos dirigía Carlitos Tais, si no me equivoco fue en el año 1988. Fue un año muy complicado para Lavalleja. Fuimos tres jugadores, Guillermo Barone, “Quique” Ruíz y yo de acá de Montevideo, para jugar la segunda rueda. Recuerdo que Lavalleja estaba para descender y por suerte nos salvamos del descenso. Ganamos casi todos los partidos en la segunda rueda, creo que solo empatamos uno, y si mal no recuerdo, solo perdimos un partido, y fue 1 a 0 con Las Delicias. Jugábamos todos los partidos como su fuera una final, no podíamos perder puntos”.





FELIZ POR SU HIJA, CHRIS NAMÚS, TERCERA A NIVEL MUNDIAL

Roberto no pudo ocultar su felicidad por la trayectoria de su hija, la boxeadora, Chris Namús. “Chris es mi hija mayor, gracias a dios le ha ido bien en su carrera. Hacer unos días salió el ranking mundial, y está tercera a nivel mundial. Y la verdad estamos muy orgullosos, muy felices”.





COMISIÓN DIRECTIVA

En la Asamblea General Ordinaria realiza el día 9 de julio del 2021, fueron electas las nuevas autoridades de “Nostálgicos de Fútbol” de Uruguay hasta el año 2022. La nueva Comisión Directiva quedó integrada de la siguiente manera: Roberto Namús presidente, Roberto González vicepresidente, Domingo Cáceres tesorero, Andrés Pérez secretario general. Vocales: Hugo Fuidio, Edison Márquez, Eduardo Marrero y Dámaso Clavijo. Comisión Fiscal: Ángel Brunel, Carlos Manzor y Guillermo Más de Ayala.