Felipe De los Santos: “El presupuesto casi no tiene en cuenta a los jóvenes”

“LA MIRADA QUE PROPONE EL PRESUPUESTO QUINQUENAL DE LA IDL ES MUY SUPERFICIAL”

El edil Felipe De los Santos (Marcha Frenteamplista, Frente Amplio) hizo una transmisión en vivo por las redes sociales, donde se refirió al Presupuesto Quinquenal (PQ) de la IDL, que fue enviado por el intendente Mario García a la Junta Departamental de Lavalleja para ser aprobado.

Manifestó De los Santos que “considero que el PQ, es una de las instancias más importantes de una legislatura para discutir y reflexionar sobre el departamento que queremos. El presupuesto es una norma departamental donde se prevén los egresos e ingresos de la intendencia en los próximos cinco años, y es también donde se plantean los lineamientos estratégicos a seguir y concretar respecto a obras y funcionamiento de la IDL”.

PARTES Y PARTES

De los Santos señaló que “en el encabezamiento del PQ se expresa que este es una de las instancias más trascendentes del plan de acción, porque proyecta al gobierno. Después habla de los principios centrales, y del desarrollo en cada una de las áreas del gobierno. El PQ, que es un documento público que todos los ciudadanos debemos conocerlo, está dividido en diferentes partes, la primera es la exposición de motivos, la segunda es el articulado, la creación de cargos, la organización de los egresos para los cargos, y los programas a realizar, y en la tercera parte están los egresos e ingresos económicos previstos”.

JUVENTUD

El edil expresó querer “centrarme en la exposición de motivos donde la población joven de Lavalleja está comprendida, hay una serie de datos sobre la población de Lavalleja, servicios básicos del hogar, de dimensión laboral, tasas de desempleo de 7,6 del 2019, hoy es más, es 8,7 y eso no está, se tomaron datos del Instituto Nacional de Estadística, del censo del año 2011. No aparece ningún dato de la población joven de Lavalleja, la mirada que propone el PQ de la IDL es muy superficial, no se utilizan recursos de información como es la Encuesta Nacional de Adolescente y Juventud, del 2018, donde aparecen muchos datos. Otro documento importante es el Atlas Socio-Demográfico y de la Desigualdad en Uruguay, en su fascículo cuarto habla de la juventud en el Uruguay, donde hay un montón de datos sumamente importantes a la hora de hablar de juventud. Ahí dice que Lavalleja es uno de los departamentos con menor población joven del país, se ubica entre 21,3 y 22,5, y esto no se tiene en cuenta, porque una política pública debe tener asiento en la realidad y en las preocupaciones y necesidades de la población, y contar con la opinión de la población. O sea, la población joven no tiene el espacio que debería tener en Lavalleja”.

Sobre otros aspectos del PQ, dijo De los Santos que “en el presupuesto se habla de infraestructura, de vialidad y obras, aspectos que sin duda en Lavalleja estamos bastante retrasados. Se habla de un rediseño institucional que tiene que ver con los cargos y el mecanismo interno de la intendencia, se habla de la seguridad y la higiene en el trabajo. Hay un capítulo importante que se dedica al medio ambiente, que tiene un gran protagonismo en los cargos y la creación de esa y otras nuevas áreas de la IDL. Cuando se refiere al área social donde dice el PQ que el ejecutivo departamental está guiado por un criterio humanista y tiene la centralidad en las personas, me parece que es algo peligroso de la forma que se maneja, porque en algunos puntos nos hacen reflexionar que no estamos condicionados por el humanismo sino por el individualismo. Luego se habla sobre vivienda, un aspecto importantísimo en la vida de las personas en todas las franjas etarias, pero en el PQ solo tiene un párrafo dedicado a la vivienda, me parece que es muy poco”.





POLÍTICAS SOCIALES

De los Santos manifiesta que “cuando el PQ habla los objetivos del desarrollo según franjas etarias de políticas sociales con adolescentes, juventudes, adultos, adultos mayores, no se manifiestan los objetivos, no están en el articulado, y no queda claro para nada cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, y cómo va a ser el trabajo con y para los jóvenes concretamente”.





JUVENTUD SOLO

Aseguró De los Santos que en el PQ “se crean nuevos cargos pero para la juventud no aparece nada. Tenemos dentro de la intendencia el área de Deporte y Juventud. El Frente Amplio ha criticado que no contamos en Lavalleja con un área específica que trate los temas vinculados a la juventud. En Lavalleja tenemos ese espacio Deporte y Juventud que se presta a confusión, nos hace pensar que la única política pública a los jóvenes es vinculada con el deporte, y al mismo tiempo si pensamos en el área de deportes, nos damos cuenta que se piensa el deporte focalizado en los jóvenes. Es necesaria un área que se encargue del deporte y otra de juventudes en las diversas manifestaciones, realidades, orígenes. El presupuesto no muestra diferencias en lo que hay y en lo que podría hacerse, y que podría generar otras políticas públicas como el emprendedurismo, desarrollo cultural, derechos humanos, y otras muchas áreas que pasan desapercibidas”.





MÁS CARGOS

Seguidamente se refirió De los Santos al cargo que se crea en el PQ, el encargado de juventud, dependiente del área de Deporte y Juventud, dijo que “es crear un cargo político, nada más, y eso hace que tengamos si se aprueba el PQ dos cargos políticos. Esto nos genera dudas, porque falta que las políticas públicas dedicadas a la juventud sean reales, que se lleven a cabo, porque la situación de Lavalleja respecto a los jóvenes ya la conocemos, somos de los departamentos con menos jóvenes y es constante la emigración de estos. ¿Por qué tiene que ser un cargo político? Deberían crear un área de juventud, y además este cargo debería tener un carácter técnico, que fuera una funcionaria o funcionario de carrera que lo ocupara”.





ALGO HAY

Reconoció el edil que “se mantienen las becas y trabajo joven que son contratos a término, para desarrollar tareas dentro de la IDL, me parece importante que existan estas dos posibilidades, pero creemos que faltan muchas cuestiones para fortalecer el diseño de políticas públicas que realmente tengan en cuenta a los jóvenes. Y quiero puntualizar que en el PQ no se tienen en cuenta los datos sobre los jóvenes, en un departamento donde los jóvenes somos tan pocos, y que es un hecho que nos interpela a todas y todos, está interesante poder discutir esta realidad, tal vez no se pueda totalmente revertir la situación porque son fenómenos multicausales, que tienen mucho tiempo y llevan mucho tiempo poder solucionarlos, pero el PQ tiene la oportunidad de generar políticas públicas para llevar adelante y no están”.





AMPLIAR

Al ser preguntado en las redes sociales sobre las residencias estudiantiles en Montevideo, De los Santos señaló que “el contar con un área específica de juventudes, permitiría diseñar cuestiones más específicas, coordinar mejor con los hogares, dar información sobre las formas de ingresos, y otro tipo de programas con fondos de la IDL, como son de la cultura, las artes plásticas con el muralismo, la música, el teatro, y también trabajar interinstitucionalmente”.