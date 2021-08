El Frente Amplio criticó fuertemente el presupuesto enviado por el Ejecutivo

Primera Página

“NO CONTEMPLA LAS NECESIDADES REALES DE LAS PERSONAS”

Ayer por la tarde, varios ediles del Frente Amplio (FA) explicaron en una conferencia de prensa porqué la bancada de la coalición de izquierda votaría en contra en general el proyecto de presupuesto quinquenal de la Intendencia de Lavalleja (IDL), enviado a la Junta por el intendente Mario García.

En la conferencia estuvieron los ediles Tamara Andrade, Felipe de los Santos, Yliana Zeballos y Ernesto Cesar.

Felipe de los Santos dijo que el compromiso de la bancada de ediles del FA ha sido “la responsabilidad en el estudio pormenorizado, serio”, de este presupuesto.

“Nosotros tenemos un informe en minoría que hemos elaborado, firmado sólo por la bancada del FA” en la Comisión de Presupuesto, agregó.

Según de los Santos, “Lavalleja transita, desde hace mucho tiempo, una situación de estancamiento, de deterioro en materia económica, social y cultural, y esto se ha visto agravado por la situación de pandemia de COVID-19. Creemos que esta instancia de discusión del presupuesto es muy importante, y de alguna manera el proyecto de presupuesto no refleja estos desafíos que tiene Lavalleja para el quinquenio”. “Pensamos que la visión de departamento que allí se expone es superficial, sesgada, con datos desactualizados y que no tienen en cuenta la realidad del departamento en el 2021 con proyección a los próximos años. Hablamos además de un presupuesto que no contempla muchas áreas. Nombra varias problemáticas de nuestro departamento, pero deja de lado muchas otras, y a poblaciones que necesitan de una intervención urgente. Señalamos en el informe que la concepción humanista que de alguna manera dice guiar el espíritu del presupuesto quinquenal, en realidad a veces se confunde con una visión individualista, que apela al esfuerzo de las ciudadanas y ciudadanos de Lavalleja, pero no al respaldo y el acompañamiento que debe tener la IDL con todas las ciudadanas y ciudadanos del departamento. También nos oponemos a la reestructura escalafonaria que se propone, donde se priorizan los nuevos cargos de particular confianza, cargos de carácter político, y por otro lado se violentan derechos de los trabajadores y trabajadoras de la IDL”. “Además, este presupuesto fue realizado de espaldas a los trabajadores y trabajadoras de ADEOM, quienes no fueron consultados en ninguna instancia previa a la presentación de este presupuesto ante la Junta. Por esta razón, entre otras cuestiones, no vamos a acompañar la votación de este presupuesto en general, y vamos a defender estas ideas. Este es un informe presentado por toda la bancada del Frente Amplio. El nuestro es un informe hecho con seriedad, con compromiso con la población de Lavalleja, y con el compromiso serio en el estudio del proyecto de presupuesto”.





NO HAY AUMENTO PRESUPUESTAL

Por otro lado, el edil Ernesto Cesar dijo que el presupuesto tiene “errores importantes”, y que “establece una realidad ficticia que se refleja en un incremento anual de los ingresos, pero sólo contemplando la inflación proyectada”. No hay, dijo Cesar, “percepción de recursos genuinos, extraordinarios o permanentes, que realmente hagan crecer el presupuesto para destinar esos recursos a obras y servicios. El único incremento que aparece, que no es un incremento como tal, es la inflación de los próximos años, y por tanto es un presupuesto estático”. Al mismo tiempo, dijo Cesar, disminuye con el tiempo el presupuesto dedicado a la obra pública futura. Enfatizó que en la base del presupuesto hay una reestructura y reorganización funcionarial, “sin consulta con los funcionarios agremiados ni la ciudadanía”.





Luego, la edila Yliana Zeballos enfatizó que se trata de “un presupuesto alejado de la realidad que viven todos los días las personas, los ciudadanos de Lavalleja”. “Partir de un diagnóstico erróneo lleva a hacer una propuesta que no condice y no contempla las necesidades reales de las personas. Nos preocupan mucho los problemas de niñez, adolescencia, de juventudes, de la violencia de género y de generaciones. No nos queda para nada claro, y lo analizamos desde todos los puntos de vista, cuáles son los recursos que se van a destinar para cambiar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de nuestro departamento, pensando también en la descentralización y en las localidades”. Se refirió además a otros temas excluidos del presupuesto, como la prevención del suicidio y otros. “No nos queda claro cómo se haría para atender la emergencia social derivada de esta crisis, y asociada a la pandemia”, dijo.

Los ediles presentes agradecieron el trabajo de análisis del presupuesto y apoyo que recibieron de exediles, dirigentes del FA y otras personas y colectivos, como Eduardo Yocco, Julián Mazzoni y Giuliano Cantisani, así como de integrantes de ADEOM y de comités del interior del FA.





TRABAJADORES ZAFRALES

Ante la pregunta de un periodista, Ernesto Cesar se refirió al tema de los trabajadores zafrales, también conocidos como “changas”, que viven desde hace muchos años una situación de extrema precariedad laboral. Según Cesar, en este presupuesto, “a este trabajador zafral se lo discrimina con normas puntuales. Por ejemplo, para el caso de los trabajadores contratados y presupuestados, sus salarios serán ajustados semestralmente. En cambio, en el caso de los trabajadores zafrales, que ya está en una condición infrerior, se ajustarán sólo una vez al año según el presupuesto, estableciendo una norma discriminatoria con quien está en una posición más débil en el aparato funcional. Además se establece un valor hora de su trabajo de $ 89,25, independientemente de la cantidad de horas que trabaja, según dice el texto. O sea, el trabajador puede superar largamente las horas pautadas por contrato, y se le va a seguir pagando la hora simple, lo cual a la bancada, y como frenteamplistas, nos rechinó mucho. Es una norma regresiva y violatoria del derecho laboral vigente, en todo aspecto”.