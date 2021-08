Manos Solidarias Lavalleja y nueva entrega de canastas al fútbol infantil

Primera Página

El pasado viernes en horas de la noche en los galpones de la Barraca Sergio Giménez, se llevó a cabo la segunda entrega de canastas con alimentos no perecederos por parte de integrantes de Manos Solidarias Lavalleja para con el fútbol infantil minuano.

Al igual que en la primera entrega, los clubes recibieron 70 canastas con alimentos, correspondiéndole 10 canastas a cada club.

En la ronda de prensa, Ivonne Castillo, en representación de Manos Solidarias Lavalleja dijo que “como grupo solidario estamos felices que esta sea la segunda vez que podamos lograr lo que nos propusimos desde un principio. Somos muy soñadores y esto lo vamos a llevar a cabo sí o sí hasta el mes de octubre”.



Castillo agradeció "a todos los comercios y vecinos de nuestra ciudad, porque sin ellos no sería posible. Como ya lo hemos dicho, nosotros somos las manos tendidas para la organización de esto, pero sin ellos no lo podríamos lograr".

Por su parte, Rebeca Méndez, también integrante de Manos Solidarias Lavalleja, indicó que “vamos a seguir recorriendo los comercios minuanos, a aquellos que aún no hemos llegado. Les pedimos que todo aquello que puedan colaborar dentro de lo que son alimentos no perecederos, ya sea polenta, harina, arroz, aceite, pulpa de tomate, azúcar, lentejas, etc, todo va a ser bienvenido”.

Alejandro Grandi expresó que “quiero agradecer a la prensa y los clubes la presencia, y a toda la gente que se prendió, porque vieron que esto llega, que es un trabajo solidario y serio, que apunta a beneficiar a las familias que realmente lo necesitan. Volvemos a invitar a la gente, a la que puede, a la que ya colaboró y puede seguir, y a la que todavía no ha colaborado y quiere, que nos escriban a la página, que colaboren en el almacén del barrio, o que se contacten con cualquiera de nosotros, porque todo es bienvenido. Todo suma, y cada colaboración va a tener un buen fin. Agradecemos nuevamente y esto sigue, quedan dos nuevas entregas por hacer”.

Indicó que “dentro de las ideas nuevas que tenemos, está la posibilidad de hacer barriadas, por lo que seguramente los estemos visitando en los barrios, en sus casas, pidiéndoles algún alimento no perecedero. Lo hacemos para llegar a aquellos que no se pueden comunicar o no manejan las redes, para que tengan la posibilidad de colaborar también”.

Finalmente Susana Fernández informó que el teléfono de contacto para aquellos que quieran donar es el 094 708 994.