Importantes discrepancias entre quienes apoyan reimplantación de perreras y quienes no

Primera Página

EN MINAS HUBO UNA CONCENTRACIÓN FRENTE A LA INTENDENCIA

Fuertes discrepancias se han dado en los últimos días tras conocerse la propuesta del movimiento Un Solo Uruguay respecto a la reimplantación de la perrera. Ante esto, un grupo de personas que integran la Plataforma Animalista se movilizó en forma pacífica el pasado viernes frente a la puerta de la Intendencia de Lavalleja, hecho que también se dio en todo el país.

Primera Página recabó la palabra de Blanca Machín, referente del grupo “Ángeles sin voz”, quien informó que “la movida fue convocada por el grupo de Plataforma Animalista a nivel país. Fue una concentración nacional con la consigna de ‘no a la perrera’, rechazando la posibilidad del retorno de la misma en Uruguay. También en rechazo a un proyecto que fue presentado por Un Solo Uruguay. La misma se realizó en forma simultánea en todo el país, en Montevideo frente a Torre Ejecutiva y en el interior frente a cada Intendencia”.





POCA RESPUESTA DE LA GENTE

Consultada sobre la respuesta de la gente a la convocatoria realizada en Minas, dijo que “realmente no fue lo que esperábamos. Si bien estaba muy frío, pensábamos que más gente se acercara, concurrieron unas 30 personas, todas preocupadas por esta posible situación que se puede llegar a dar. Seguramente nos faltó un poco más de difusión a la convocatoria, pero intentamos informar bastante a través de las redes sociales”.





PUNTOS DE RECLAMO

Al dar su visión sobre el tema, Machín comentó que “nosotros estamos actuando antes que se de la situación. Consideramos de que si se instalan las perreras, cuando empiecen a actuar y hacer lo que se realizaba antes que era obviamente eliminar el animal, ya va a ser tarde. Entonces lo que hacemos ahora es movilizarnos y manifestar nuestro rechazo a esta fácil solución de eliminar el problema”.

Acotó que “hay varios puntos de reclamo. Desde hace tiempo los sectores rurales están presionando al Gobierno porque quieren declarar que los perros sean plagas, y proponen una persecución y sacrificio de los mismos. En el Parlamento ya se está estudiando un proyecto que lo presentó el senador Da Silva. En el mismo se promueve la persecución y el fusilamiento de los perros abandonados, con el apoyo de policía y militares. Recientemente, el movimiento Un Solo Uruguay, sacó su propuesta sobre tenencia responsable de los perros, donde se afirma que para ellos las castraciones no sirven para nada, que se debe volver a la perrera, y al sacrificio de los perros, incluso aquellos que están sanos y que se encuentran en los refugios”.

Blanca Machín afirmó que “hay una parte dentro de lo que ellos proponen, donde dice claramente que ‘pensamos que es inevitable la eliminación de gran parte de esta población’. También se menciona el regreso de perreras, y ellos le dicen albergues, que para nosotros es más o menos lo mismo. Ellos aclaran que se les daría una muerte con supervisión veterinaria, bajo un plano de sedación, en lo que no estamos para nada de acuerdo. Nosotros reconocemos la gran problemática que existe de perros abandonados, de jaurías, perros por todos lados, mejor que nadie lo sabemos porque la luchamos a pulmón día a día, sin ningún tipo de ayuda de nadie. Pero consideramos que la solución no es salir a eliminar los animales”.





EL RESPONSABLE DE ESTE PROBLEMA ES LA PERSONA

La entrevistada recalcó que “no tenemos ayuda estatalmente a los refugios que hay en todo el país, pero sí se piensa en establecer esos lugares. Nosotros pensamos que hay otro tipo de soluciones para erradicar este problema. Obviamente que el culpable de que haya jaurías, perros por todos lados, es nada más ni nada menos que la persona, somos nosotros los culpables de que eso esté pasando. Pero también vemos que no tenemos una política pública de protección animal, y el Estado está muy ausente, y si fuese así, vemos que el Estado pretendería deshacerse del problema fácilmente, y no es lo que queremos. Exigimos que sean soluciones éticas y responsables, para un problema que ha sido creado más que nada por las propias personas. Tendría que haber un conjunto de medidas para atacar el problema”.

Sobre el tema perreras, Machín fue clara al expresar que “si volvieran las perreras, hay que recordar que era horrible la solución, si no podías pagar una multa para levantar el animal sabíamos que lo eliminaban. Con esta manera de pensar sin dudas estamos involucionando como sociedad, no estamos avanzando y tratando de resolver el problema, sino estamos tratando de sacarnos el mismo de arriba rápidamente”.





SOLUCIONES ÉTICAS

La entrevistada dijo que “hay un conjunto de soluciones éticas que se proponen a nivel país, entre las que están que se hagan castraciones masivas y que se obliguen a esos sectores que no quieren castrar. Acá en nuestro departamento somos muy beneficiados porque por suerte la Intendencia proporciona castraciones gratuitas y es un gran punto a favor, que en otros lugares no lo tienen. Se está pidiendo por eso que en todo el país se hagan castraciones masivas. De todas maneras sabemos que hay sectores que no dejan ingresar y no dejan castrar el animal. También pedimos que se prohíba la caza con perros. Mucha gente que sale a cazar, si el animal está lastimado o no les sirve lo deja ahí tirado al abandono y es ahí donde se generan las jaurías. Además pedimos que se regularice la venta de los animales. Sabemos que se usa muchísimo el animal de raza para su reproducción, y se vende, y después viene todo lo que se genera, porque hoy en día no solamente se abandona un perro criollo, sino ya también los de raza”.

Afirmó que “también sería importante realizar campañas educativas sobre convivencia responsable”.





CONVENIOS

Blanca Machín indicó que “hay algo que es muy importante, y es que se pueden realizar convenios con los refugios y rescatistas locales, ya sea por licitación con la Intendencia, por ejemplo, para sacar a esos perros de la calle y poder llevarlos a lugares que sean adecuados, con gente que tenga experiencia y que puedan garantizar el bienestar. Además el Estado tendría que hacerse responsable de mantenerlo, brindarle atención veterinaria y castración. Y después la gente del refugio gestionará su posible adopción cuando sea viable y sino darle un lugar digno para vivir hasta que muera”.

Reconoció que “han existido muchas denuncias, por ejemplo, del Refugio Municipal de Maldonado, donde están en pésimas condiciones y no pasa nada. Un lugar de éstos tendría que estar con gente que sepa del tema y que se le asegure al animal una vida digna y con las condiciones básicas que son necesarias. Por eso fue esta convocatoria a nivel país, ya que no apoyamos salir a matar a los perros como una solución”.

Agregó que “acá hay que destacar también de donde salen esos perros que son jaurías, y la culpa es de los mismos productores, de los pobladores rurales que no quieren castrar a los perros, que los dejan andar libres, que se van por ahí detrás de perras en celo, y todo eso causa problemas. Seguimos sin responsabilizar a los verdaderos culpables. Si no se empieza a responsabilizar a los culpables con multas y sanciones, seguimos en la misma situación. El día que a la gente le toquen el bolsillo, ahí pueden mejorar un poco las cosas”.

Machín finalizó informando que “el próximo 6 de agosto se va a realizar un conversatorio sobre este tema, con referentes animalistas. Este tema va a seguir, porque es una problemática que preocupa a todos”.