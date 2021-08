Municipio de Solís de Mataojo en constante movimiento

VERÓNICA MACHADO: “LOS PUEBLOS NO PODEMOS COMPETIR, DEBEMOS UNIRNOS Y COMPARTIR”

La actividad en el Municipio de Solís de Mataojo no se detiene nunca, y la alcaldesa Verónica Machado estuvo abierta a contestar sobre varios temas que se desarrollan en dicho municipio, donde confirmó que “hoy martes no tenemos casos de Covid 19, y la vacunación continúa. Ya se espera la tercera dosis, no importa donde se la dieron las dos primeras, la tercera puede ser en Solís”.

PISCINA

Al consultarla sobre cómo viene el trabajo de la piscina, Machado aseguró que “viene muy lento, no ha avanzado mucho desde que ingresamos, la empresa que resultó adjudicataria por la administración anterior, le adjudicaron Minas, José Pedro Varela y Solís y van un ratito a cada lugar. Ya nos advirtió un ingeniero estructural reconocido, que había algunos errores estructurales que se veían a simple vista y que podían ser riesgosos a futuro, y de inmediato avisamos a ambas administraciones, saliente -que estaba en ese momento- y la entrante. Hoy nos hace saber este ingeniero que fueron tenidas en cuenta esas observaciones y subsanadas. Nosotros en el POA 2021 incluimos los vestuarios de la piscina, se harán a nuevo con dinero que aportará el Municipio de Solís y la IDL, porque para una piscina que funcionará todo el año los queremos completos”.

OSE VISITA

Sobre la reunión mantenida con el presidente de OSE, Raúl Montero, dijo Machado que “ya habíamos visitado al presidente de OSE durante la transición para pedir saneamiento para Solís, y en esta oportunidad nos invitó la diputada Alexandra Inzaurralde, y fuimos nuevamente. En esta última oportunidad la diputada quería interiorizarse sobre lo expresado públicamente por las autoridades nacionales de saneamiento para lugares con más de 2 mil habitantes, nos dijo que estaba muy verde esto último, pero lo que habíamos hablado en la visita anterior era viable de hacer piletas al estilo MEVIR, quedaron de visitarnos, esperamos lo hagan”

EMPRENDEDORAS MARISCALA

Respecto a la visita realizada por Emprendedoras Mariscala, Machado señaló que “tenemos con ellas siempre contacto, son mujeres muy trabajadoras, ellas dicen que fuimos su inspiración para reciclar plástico y la idea es compartir todo lo que sume para cuidar el medio ambiente. Los pueblos no podemos competir, debemos unirnos y nosotros estamos dispuestos a compartir nuestro trabajo. Ellas quisieron conocer el reciclado que hacemos en pacas digestoras, y nos pareció ideal que ese encuentro se diera el día que a Solís venían representantes de INMUJERES, justamente por eso, porque hay que compartir, y estaba bueno que las conocieran también a ellas. Nos comprometimos a ir a Mariscala a hacer la primera paca en la escuela y jardín de esa localidad en los próximos días”.

La sociedad de Solís se movilizó con una marcha y una carta a diferentes instituciones reclamando justicia por la muerte de Numa Rodríguez Sosa, un vecino adulto mayor, con baja visión, que fue robado y golpeado, lo que produjo su deceso. Machado dijo que “hace un año que falleció este querido vecino, y no aparecen los responsables de su muerte. Queremos justicia por su memoria y no queremos que vuelva a ocurrir, no era necesario golpearlo para hurtarle, Numa casi no veía. Se entregó la carta con las firmas de los vecinos y se está a la espera de que se continúe investigando. La marcha nos une por causas necesarias”. Se adjunta el texto de la carta enviada a Fiscalía, Jefatura de Policía e INAU, ver recuadro.





SEGURIDAD

Agregó Machado que “la seguridad comparada con otros lugares no está mal, pero nosotros debemos de prevenir y luchar para evitar que ocurran hechos delictivos. Se vienen dando hurtos de motos, y también han hurtado algunas viviendas en Solís y Aguas Blancas. Es necesario que se descubran estos hurtos, en el caso de las motos hay menores involucrados que circulan por nuestras calles como si nada, porque son entregados a sus padres y no hay sanción”.





MUJERES

Al consultarla sobre el movimiento feminista que ha surgido en Solís, Machado manifestó que “se hizo un lindo encuentro donde invitamos a las artesanas locales, a ‘Solís en Transición’, a ‘Solís feminista’, y allí propusimos que en algún evento que se haga en la capital de nuestro país se invite a nuestras artesanas a exponer y vender y después se siga rotando con mujeres de otros lugares. Cuando nos visitó Andrea Magdalena, directora de Descentralización de INMUJERES, para conocer el reciclaje de residuos orgánicos a través de pacas digestoras y el funcionamiento del biodigestor, también hicimos pacas digestoras, donde participaron Maddalena, la directora de Familia y Mujer de la IDL, Eliana Alzugaray, y la referente de INMUJERES Lavalleja, Ana Martínez. Le propusimos esos encuentros y le gustó mucho la idea, y quedó de trabajar para que esos encuentros ocurran, también le pedimos una charla sobre autonomía económica de las mujeres”.





MÁS MUJERES

Agregó la alcaldesa que “hay un grupo de mujeres rurales -muy reciente- que están nucleadas en un grupo de WhatsApp, hay 23 al momento de la zona rural de Solís, Aguas Blancas y sauce de Solís, la idea es hacer un encuentro el día de las mujeres rurales, también buscar capacitaciones, están muy entusiasmadas y con ganas de trabajar a través de las red”.

Machado informó que “el sábado próximo comienza el fútbol femenino, niñas y adolescentes, está muy bueno que estas cosas sucedan y que las mujeres tengan su espacio para hacer lo que les gusta. Hoy vemos que era necesario porque las chicas que se están inscribiendo no estaban practicando el deporte que tanto les gusta. Algunas -muy poquitas- participaban con los niños en el baby fútbol, pero hoy debemos dar la razón de que el espacio era necesario”.





OCTÓGONO

En la última semana estuvo muy activa la sociedad de Solís de Mataojo en la construcción de un octógono, explicó la alcaldesa que “está dentro del marco de un proyecto de ECCOSUR en el cual el grupo ‘Solís en Transición’ fue seleccionado y en el cual es municipio es socio. Es una bioconstrucción y la idea es mediante talleres teórico-prácticos dar herramientas para construir a través de este mecanismo sustentable. El octógono se construirá en el Parque Mataojo, se realizaron talleres de bioconstrucción donde se destaca la importancia de la bioconstrucción y las virtudes del barro. El sábado 31 de julio se hizo el primer taller práctico en la cantera del Parque Mataojo, con muy buena participación”.









PIDEN JUSTICIA

Solís de Mataojo, 18 de julio de 2021.

Fiscalía de Lavalleja

Jefatura de Policía de Lavalleja

INAU

Quienes abajo suscriben, vecinos de Solís de Mataojo, nos presentamos ante Fiscalía reclamando justicia por la memoria de Numa Rodríguez Sosa, vecino de esta localidad que fuera víctima de la delincuencia hace un año atrás, delincuentes que abusaron de las condiciones de inferioridad de la víctima, que era una persona de escasa visión. Mucho tiempo ha transcurrido y siguen sin aparecer los responsables de su muerte.

A jefatura de Policía de Lavalleja solicitamos la instalación de cámaras de seguridad en los ingresos a la localidad, seguramente las mismas hubieran sido de gran utilidad para descubrir a los responsables de este hecho delictivo.

A INAU y Fiscalía expresamos nuestra preocupación por reiterados hurtos que se vienen dando en Solís que tendrían como protagonistas a menores de edad. En ocasiones la Seccional Segunda ha dado con autores de estos delitos y Fiscalía dispone la entrega de los mismos a sus padres.

Una vecina, madre de uno de estos menores, pide ayuda para su hijo, pretendiendo que se le interne para evitar daños mayores y no encuentra eco en su solicitud, se le ofrece una internación en un Centro de Rehabilitación de Maldonado pero son muchos los requisitos que debe cumplir, que hacen que la solución termine siendo a muy largo plazo.

Sin otro particular saludan atentamente

(siguen firma de vecinos)