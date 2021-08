Mauro Álvarez: “El presupuesto quinquenal habla mucho y dice poco”

Primera Página

“EL PRESUPUESTO QUINQUENAL DE LA IDL ES EL DECRETO MÁS IMPORTANTE DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL”

El edil Mauro Álvarez, del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio, recibió a Primera Página en el nuevo local del sector en la esquina de Lavalleja y Domingo Pérez, el que se transformó de un viejo bar con mucha historia en un centro político, “un edificio al que hubo que hacerle varios ajustes para tal función, se le quitaron humedades, se ha pintado, se está haciendo un entrepiso para tener una oficina arriba, la verdad que está quedando muy lindo. Estas reformas y puesta a punto han sido gracias al aporte y colaboración de muchos militantes anónimos que destinan tiempo para hacerlo realidad. Esperamos inaugurarlo en este mes de agosto”, dijo el edil.

EL DECRETO MÁS IMPORTANTE

Como Álvarez sabía de qué iba la nota, -el Presupuesto Quinquenal de la IDL que debe tratar la Junta Departamental de Lavalleja (JDL)- ya estaba preparado y de entrada manifestó que “el Presupuesto Quinquenal de la IDL es el decreto más importante que tiene un gobierno departamental en su período de tiempo de gobierno. Más allá que siempre hay opciones de modificaciones tales como las ampliaciones que también el intendente remite a la Junta. Cabe señalar que en los presupuestos quinquenales suelen estar introducidas las cosas que se prometen en las campañas políticas, los programas de gobierno de los partidos políticos y que en ellos se resumen las necesidades de la gente, del pueblo. O sea, eso pasa en condiciones normales, pero Lavalleja tiene la particularidad de tener siempre presupuestos deficitarios y que aparecen cosas que no se mencionaron en campaña política. Y eso hace que la gente cada vez tenga menos confianza en algunos políticos y en algunos partidos. Porque te prometen villas y castillas y después que los votaste, no cumplen y te dejan colgado del pincel”.





NO HAY NADA

Concretamente sobre el Presupuesto Quinquenal que el intendente Mario García y su equipo de gobierno presentaron a la JDL, dijo el edil del MPP que “este mensaje presupuestal no escapa a la atroz manera que viene teniendo el Partido Nacional (PN) en Lavalleja en las últimas décadas: un presupuesto que aumenta gastos en cargos políticos de confianza, recorta derechos a los trabajadores, reduce la cantidad de funcionarios en la intendencia y no hay obras explicitadas en él. Entonces me pregunto: ¿para qué los pusieron a gobernar si van a seguir profundizando la crisis económica y de gestión de la IDL? Película repetida de una trama fantasmal”.





UN ENGAÑO AL PUEBLO

Al consultarlo sobre cuáles son los puntos que más le llamaron la atención y por qué, Álvarez hace una pausa y luego responde: “La IDL está presupuestando un engaño al pueblo. Puntos que me llamaron la atención son varios: el mensaje tiene muchas palabras sin contenido, hablan mucho y dicen poco. Uno lee el proyecto y tiene muchas contradicciones, parece que le pusieron pocas ganas”.

Álvarez señaló que al desglosar el Presupuesto Quinquenal “uno encuentra al inicio que habla mucho de pandemia, crisis económica y del desorden de la intendencia. No descubren nada que nosotros los frenteamplistas no hayamos dicho desde hace tres décadas. Dejando de lado la pandemia, que es algo inesperado, el déficit económico y la deuda social que tiene la IDL con la gente ha sido grande y seguirá siendo con este presupuesto. Parte de la base de un déficit operativo de 120 millones de pesos, pero el PN suma 11 nuevos cargos de particular confianza en este escenario: encargado de Juventud (vamos a tener un director y un encargado de juventud, sumando ambos cargos $231.353); un encargado de camping y balnearios que ganará $111.584; un director de promoción y desarrollo cuyo salario asciende a $124.061; el encargado de tecnologías para el desarrollo que recibirá $111.584; el coordinador de Juntas Locales $111.584; el director de Medio Ambiente $ 124.061; el encargado de parques y paseos públicos $66.617; encargado de edificios comunales que ganará $56.353; director de prevención y seguridad $93.600; encargado del CECOED recibirá la suma de $111.584, y encargado de descentralización $111.584”.





TOTAL, SON 26 CARGOS

Aseguró Álvarez que si se aprueban “todos estos cargos, sumados a los que ya hay, aumentan a valores proyectados a julio 2021 a $1:134.196 por mes, lo que en un año la intendencia con plata del pueblo dará como salarios a estos 11 nuevos cargos son $ 13:610.352. Sí, trece millones y medio de pesos por año para nuevos cargos de particular confianza, cargos políticos, amigos del PN, Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) en el empobrecido departamento de Lavalleja. Más los aguinaldos de cada uno de ellos, y los jugosos salarios vacacionales, por supuesto. En resumen, el total de gastos de los 26 cargos de particular confianza (incluyendo al secretario general) o sea, gastos anuales en cargos políticos asciende a aproximadamente $45.000.000 (cuarenta y cinco millones de pesos), que son repartidos entre dirigentes políticos del PN, PC y CA. Haciendo una proyección sobre los 56 meses hasta que se termine este período de gobierno, a valores de julio de 2021, la suma de plata que se van a repartir entre estos tres partidos en Lavalleja asciende a: $ 210.000.000 (doscientos diez millones de pesos). ¡Un disparate! ‘Se terminó el recreo’, hora de hacer los deberes… y los mandados”.





PÉRDIDAS

Álvarez enfervorizado manifestó: “Les recuerdo que todo esto es en el escenario de déficit, pandemia, caída de la economía y que ‘las previsiones económicas parecen empezar a no cumplirse’, y agrega que ‘… es imprescindible tener claro que las limitaciones ocasionadas por el déficit recibido sumado a la situación de contexto limitan las posibilidades de acción e impide incrementar opciones deficitarias’ (sic) dicho por el propio intendente departamental en el mismo mensaje presupuestal (página 10). A menos que los cargos de particular confianza política del intendente de Lavalleja sean una máquina de hacer billetes, los 5 millones de dólares que se van a repartir entre ellos son pérdidas”.





MÁS CARGOS, NO HAY OBRAS

Agregó Álvarez que “a toda esta situación de reparto de cargos nuevos, más los que ya estaban, le quiero sumar que no hay obras previstas en el presupuesto. Además no está establecido puntualmente cómo van a afrontar la crisis económica y social que estamos padeciendo, y mucho menos de cómo sanear las cuentas municipales que siguen en rojo y van de mal en peor. Cuando digo ‘hora de hacer los deberes’, quiero decir que todo hace prever que blancos, colorados y cabildantes van a tener que votar este despelote de plata porque sino se quedan sin los cargos dentro del ejecutivo. Así de fácil, así de caro sale el ejecutivo multicolor en Lavalleja.

¿Y el contribuyente? ¿los derechos de las personas? ¿los funcionarios municipales? ¿las obras prometidas? ¿le sacan la mano del bolsillo de la gente? Pues yo creo que estamos ante el peor mensaje presupuestal de la historia reciente del departamento de Lavalleja. Dios quiera y la gente despierte, y nos dé una mano para que esta injusticia no se concrete, porque el pueblo solidario y trabajador de Lavalleja no se lo merece”.





“NO NOS DAN LAS FUERZAS”

Finalizó el edil expresando que “los siete ediles del Frente Amplio haremos todo lo posible para introducir cambios, y que el presupuesto sea de justicia social, no de ganancia para los partidos y algunos políticos, pero no nos dan las fuerzas, tienen 24 votos de los 31”.