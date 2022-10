Torneo Sub 17: Las Delicias ganó y es líder e invicto del Apertura

Primera Página



Olimpia y Barrio Olímpico son escoltas a 5 puntos de los albicelestes

Por Gonzalo Martínez

El conjunto de Las Delicias lidera la tabla de posiciones en la categoría Sub 17, ya que logró la victoria en los cuatro encuentros que disputó. En la cuarta etapa, los “albicelestes” superaron a Sportivo Minas, por un score final de tres a uno. En la tabla de colocaciones, los escoltas son los equipos de Olimpia y Barrio Olímpico, los dos con siete puntos. No obstante, es importantes indicar que los “franjeados” jugaron tres encuentros, mientras que los “alas rojas” disputaron cuatro juegos. A continuación, repasamos la información más relevante del torneo Apertura Sub 17.

LITO 3 – LAVALLEJA 2

Cancha: “Parque Gral. Artigas”

Jueces: Luis Urquiola, Jhony Pereira y Natalia Fernández.

Lito (3): Facundo Pereira, Robinho Vera, Ignacio Marmo, Ismael Denis, David Denis, Anthony Barrios, Mauricio Velázquez, Diego Díaz, Lucas Toledo, Santiago Furtado, Darío Casañas. D.T: Rodrigo Villar.

Lavalleja (2): Guillermo Ruete, Germán Píriz, Walter Cesar, Piero Voltolini, Bruno Cedrés, Osvaldo Vázquez, Matías Correa, Mauro Sotelo, Lucas Durán, Samuel Umpiérrez, Ignacio Blanco. D.T: Martín Cerviño.

Goles: 34’ y 60’ Darío Casañas, 24’ Santiago Furtado (Li); 20’ y 71’ Osvaldo Vázquez (La).

Ingresos: 62’ Alexis Espinosa por David Denis, 67’ Matías por Darío Casañas (Li); 45’ Santiago Alba por Walter Cesar, 70’ Ignacio De La Llana por Mauro Sotelo, 78’ Agustín Ramírez por Samuel Umpiérrez, 90’ Bruno Arnaldo por Lucas Durán (La).

Amarillas: Robinho Vera (Li); Samuel Umpiérrez, Osvaldo Vázquez (La).

LAS DELICIAS 3 – SPORTIVO MINAS 1

Cancha: Club Las Delicias

Jueces: Miguel Azurica, Heber De Los Santos y Marcelo Cabrera.

Las Delicias (3): Valentín Correa, Lucas Bon, Erik Díaz, Joaquín Arap, Thiago Cortés, Lautaro Migueles, Felipe Rodríguez, Emiliano Píriz, Leandro Marichal, Sebastián Santos, Enzo Cedrés. D.T: Marcelo Madeiro.

Sportivo Minas (1): Samuel Hernández, Matías Catichas, Ignacio Machado, Facundo Álvarez, Valentín Aldrovandi, Santiago González, Lucas Bringa, Joaquín Fernández, Martín Riccio, Katriel García, Matías Cabrera. D.T: Rafael Hernández.

Goles: 37’ y 52’ Enzo Cedrés, 29, Thiago Cortés (LD); 61’ Matías Cabrera (SM).

Ingresos: 62’ Lautaro Gómez por Emiliano Píriz, 77’ Ramiro Martínez por Lautaro Migueles, 77’ Ezequiel Burgos por Felipe Rodríguez (LD); 45’ Anthony Molina por Valentín Aldrovandi, 62’ Mateo Delgado por Lucas Bringa (SM).

Amarillas: Felipe Rodríguez, Leandro Marichal, Lucas Bon (LD); Martín Riccio (SM).

OLIMPIA 5 – GRANJEROS 2

Cancha: Club Granjeros

Jueces: Jhony Pereira, Natalia Fernández y Ruben Abreu.

Olimpia (5): Lucas Bustamante, Valentino Alemán, Juan Fernández, Bruno Falero, Mateo Furtado, Emiliano Fernández, Felipe Rodríguez, Alex Fernández, Felipe Aguiar, Mateo Frachia, Horacio Alba. D.T: Beethoven García.

Granjeros (2): Valentín Figuerón, Kevin Nieves, Fabián Cóppola, Santiago Oggero, Andrés Araújo, Juan Castillo, Santiago Pichuaga, José Correa, Mauricio Acosta, Leandro Cóccaro, Brahian Cortés. D.T: Mauricio Mello.

Goles: 43’, 54’ y 78’ Horacio Alba, 61’ Thiago Agriel, 72’ Mateo Frachia (O); 50’ Brahian Cortés, 87’ José Lugo (G).

Ingresos: 45’ Lautaro Silvera por Felipe Aguiar, 45’ Samuel Sena por Bruno Falero, 45’ Thiago Agriel por Emiliano Fernández, 65’ Facundo Rivera por Felipe Rodríguez, 80’ Nahuel Pereira por Horacio Alba (O); 63’ Joaquín Martínez por Andrés Araújo, 64’ Alan Bayarres por Santiago Oggero, 76’ Julián Pozzi por Kevin Nieves, 76’ Matías Videla por Juan Castillo, 76’ José Lugo por Leandro Cóccaro (G).

Amarillas: Alex Fernández (O); Brahian Cortés, Juan Castillo, Fabián Cóppola (G).

ESTACIÓN 2 – NACIONAL 1

Cancha: Club Estación

Jueces: Miguel Azurica, Marcelo Cabrera y Gonzalo Migueles.

Estación (2): Lautaro Pereira, Santiago Vecino, Maicol Borba, Mathías Pesca, Julián Silvera, Rodrigo Aguiar, Exequiel Almandos, Thiago Rodríguez, Lautaro Lequerica, Esteban Llorente, Matías Hernández. D.T: Carlos Villete.

Nacional (1): Iván Ramírez, Emiliano García, Matías Miranda, Brian Dávila, Nicolás Gutiérrez, Lorenzo Carrere, Diogo Rodríguez, Ignacio Vera, Facundo Casanova, Juan Pablo Federico, Ezequiel Garro. D.T: Nicolás Acosta.

Goles: 19’ Exequiel Almandos, 82’ José Vignoli (E); 39’ Ignacio Vera (N).

Ingresos: 45’ José Vignoli por Thiago Rodríguez, 64’ Matías Pelúa por Esteban Llorente, 82’ Gabriel Machado por Matías Hernández, 90 + 5’ Ezequiel Yelós por Exequiel Almandos (E); 72’ Lautaro León por Ezequiel Garro, 78’ Axel Inzaurralde por Nicolás Gutiérrez, 85’ Federico Llorente por Facundo Casanova (N).

Amarillas: Matías Hernández, José Vignoli (E); Matías Miranda, Juan Pablo Federico (N).

Tabla de posiciones

Equipo Pj Pg Pe Pp Gf Gc Puntos

Las Delicias 4 4 0 0 14 4 12

Olimpia 4 2 1 1 12 6 7

B. Olímpico 3 2 1 0 8 3 7

Nacional 4 2 0 2 13 12 6

Estación 3 2 0 1 6 6 6

Lavalleja 3 1 0 2 7 9 3

Lito 4 1 0 3 9 12 3

Granjeros 4 1 0 3 6 16 3

Sportivo 3 0 0 3 1 8 0

Principales goleadores

Enzo Cedrés (Las Delicias) 7

Horacio Alba (Olimpia) 4

Exequiel Almandos (Estación) 4

Thiago Cortés (Las Delicias) 4

Brahian Cortés (Granjeros) 3

Mateo Frachia (Olimpia) 3