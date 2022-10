Jefe de Policía destacó reciente operativo antidrogas

Primera Página



ESTUPEFACIENTES, RAPIÑA, CLONACIÓN MATRÍCULAS Y ALTERACIÓN VEHICULAR

En el despacho principal de la Jefatura de Policía de Lavalleja se realizó una conferencia de prensa en la que el jefe de Policía, el comisario general (R) Jorge Khazzaka Fernández, brindó detalles de los últimos procedimientos realizados de manera conjunta con la Brigada Antidrogas, la Dirección Departamental de Investigaciones y Fiscalía, en torno a distintas actividades ilícitas, pero fundamentalmente informar sobre las actuaciones en torno a la Operación CAI-LUN 3 y la rapiña a un comercio ubicado en el barrio Las Delicias.





OPERACIÓN CAI-LUN 3

Khazzaka reveló que si bien la tercera parte de la Operación CAI-LUN 3 empezó a principios de año, “seguimos trabajando con elementos tecnológicos, sumado a la información que se recaba. Vale decir que en ésta última operación se hicieron tres allanamientos, uno en Minas, otro en el Poblado Colón y el último en la Ciudad de la Costa. Ya resultaron dos condenados con pena de penitenciaría y una tercera persona (femenina) de Ciudad de la Costa que en estas horas concurre a Fiscalía. Se desmanteló una especie de laboratorio donde se cultivaba y procesaba (prensado y secado) el cogollo y la marihuana para después ser comercializada. Fueron incautados más de 6,5 kilos de marihuana en distintos bollones, algo más de $ 30 mil en distintas monedas, balanzas y todo lo destinado a un laboratorio. Dicha operación lleva más de ocho allanamientos, hay cinco condenados e inclusive la brigada está trabajando en otro departamento en busca de la detención de otro integrante”. “Seguimos trabajando porque el tema de droga no descansa”, aseguró.





TRABAJO EN EQUIPO

Catalogó de “excelente”, el trabajo de la Dirección de Investigaciones y del apoyo recibido por parte de Fiscalía, en torno al caso de la rapiña al comercio del barrio Las Delicias. “Fue un trabajo en equipo muy bueno, se trabajó con cámaras, con información de las redes sociales, se hizo un rastrillaje en zonas aledañas y se pudo dar con el coautor de la rapiña en la que recordemos resultó fallecido un menor. Fue confeso con todos los elementos a la vista y condenado como coautor de rapiña y seguimos trabajando el caso ante la posibilidad que pueda haber alguien más. Creo que esto trae un poco de tranquilidad al barrio, más allá de que días atrás hubo un menor y un mayor apedreando el comercio”. Contó que fueron detenidos, “llevados a la Fiscalía y advertidos por la conducta”.





CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

Khazzaka comunicó que menor fallecido ya había estado implicado en otro hecho similar. “Estábamos a la espera de la autorización de su detención por parte de Fiscalía y sabíamos que, en cualquier momento en algún lado de la ciudad, se iba a terminar dando este desenlace. Lo que se ha hecho es seguir de cerca en redes sociales y hacer inteligencia, lo que nos permitió a los pocos días detener a la otra persona implicada en el hecho. El año pasado tuvimos 32 rapiñas y durante este año ha habido 12. La estrategia para esta baja de números está en el patrullaje, los puestos de observaciones con los ejecutivos uniformados, lo que refiere a las investigaciones y la recolección de información”. “Es un tema de todos los días, como la droga”, acotó.





ESCASOS RECURSOS PARA LA VIDEOVIGILANCIA

Informó que si bien no se ha logrado aumentar la cantidad de cámaras de videovigilancia, “un estudio nos hizo concluir sobre relocalizar algunas de ellas para reactivar otras que tenían algún defecto. Al respecto contamos con la visita en Minas y José Pedro Varela de gente de Montevideo y estamos mejorando la estrategia en algunos lugares que hoy día la incidencia delictiva es casi que nula no lleva a tratar de cambiar el lugar, pero todo tiene un costo. Cambiar la conexión de una cámara nos cuesta US$ 1.000 y un presupuesto de UTE y ANTEL de casi $ 6 mil. Ante los escasos recursos es innovar y lo que hacemos es un cruzamiento de información con las cámaras particulares para duplicar nuestra posibilidad de recolección de información”. Al respecto reconoció “la gran colaboración de la comunidad”.





CLONACIÓN DE MATRÍCULAS Y ALTERACIÓN VEHICULAR

Khazzaka contó que días atrás la Dirección de Investigaciones detectó la presencia de vehículos con ciertas características “que no eran de la ciudad y estaban para la venta”. “Se hizo un trabajo de investigación y de intercambio de información lo que nos permitió establecer que tres vehículos habían sido clonados, traídos desde otros departamentos y puestos a la venta por las redes sociales. Logramos determinar que en algunos casos las matrículas eran clonadas y en otros los vehículos adulterados. Los que vendían y quien recepcionaban esos vehículos fueron a la cárcel por la asistencia de asociación para delinquir, pero aún tenemos una persona requerida. No tenemos los recursos tecnológicos que esperamos, pero tenemos el elemento humano, su sagacidad y capacidad para ver en lo común los aspectos delictivos”. “Los vehículos, algunos fueron devueltos a sus dueños y otros permanecen detenidos para las correspondientes pericias”, concluyó.