Se presentó el libro “Instantes” de Lourdes De León

“Instantes, tan solo instantes desvelan/ la inquietud de ver nacer las mañanas,/ alimentando los paisajes,/ que inspiran al alma adormecida”.

Se presentó el libro “Instantes” de la poeta y escritora María de Lourdes De León Estévez (Solís de Mataojo, 1968) en el Centro Cultural La Casa Encantada. La presentación estuvo a cargo de Rosana Pérez, poeta y escritora, quien hizo apreciaciones sobre el libro y preguntó sobre la escritura, las intenciones creativas de la poética de De León, el relacionamiento y los momentos con la escritura, intereses por las lecturas, donde la escritora dejó establecida la importancia de sus vínculos familiares, y la fuerza y el enlace con su madre Francisca Inocencia Estévez Baute en la niñez.

De León dio lectura al prólogo del libro que fue escrito por una de sus hijas, Maribel Rodríguez, y Pérez leyó varios poemas.

PRÓLOGO

El prólogo es muy explícito. Deja constancia de ese amor y respeto familiar, fue escrito por Maribel, pero en nombre de toda la familia:

“Su querida familia tiene el privilegio y orgullo de poder transmitir en este espacio, una introducción a la recopilación de poemas y versos que nacen de una autora caracterizada por la nobleza, por la sabiduría y paz que hay detrás de cada palabra, mirada o silencio.

Desde pequeña, su libro y bolígrafo la acompañaban a todos lados, un suceso ocurría y una rima aparecía. Es quien anhela lo simple, una flor que nace, el sol por las mañanas o la lluvia que cae lentamente recorriendo el vidrio de la ventana. Con una taza de café en su mano, contemplando la belleza de ese acontecimiento.

Es una eterna aprendiz de la vida y por sobre todas las cosas resiliente luchadora por sus sueños.

Este es uno de ellos, compartir su libro y poesías, con la ilusión…

PRIMER LIBRO

Primera Página, previo a la presentación, entrevistó a De León, quien señaló que “este es mi primer libro, es de poesías, y es un sueño que he tenido desde que tengo uso de razón. Ese sueño era plasmar mis poemas en un libro, desde que era niña, con 9 o 10 años, cuando las maestras en la escuela pedían que se recitara algún poema para fiestas o actos patrios, para mí era súper divino porque me gustaba escuchar las poesías, su musicalidad, y me gustaba después escribir, ahí empecé a escribir en un cuadernito, y ahí fueron quedando. La vida hace sus cosas, me casé joven, pero seguí escribiendo y guardando. El tiempo pasó, mis hijos -tengo cinco, cuatro mujeres y un varón-, se hicieron grandes, y mis cuadernitos también crecieron. Un día dije, ‘voy a ver cuántos poemas tengo, y cuáles podría publicar’, porque lo veía como una meta inalcanzable. Y ese es un mensaje que quiero dejar: Si uno se propone, muchos sueños pueden cumplirse. Acá está este libro verde, que se imprimió el 20 de setiembre de 2021, en un contexto social complicado por la pandemia, pero con la esperanza y con las ganas de lograrlo, un día antes de la primavera, lo que significa la esperanza, la fe y el seguir adelante, y por eso quería que tuviera mucho verde en la tapa”.

SIGNIFICADOS

Respecto a la tapa, dijo De León, que “tiene mucho significado para mí todo lo que contiene esa foto que es de mi hija Lucila Rodríguez, el color verde es el color de la esperanza, y a mí me trasmite tranquilidad, además de asociarlo a la naturaleza. El árbol representa la vida, la vitalidad desde sus raíces y enmarca la gran importancia que tiene el árbol para la humanidad. La mano que sostiene la flor blanca, es mi mano que recibe la pureza, la paz y la inocencia de una persona amada, la flor blanca representa la inocencia de mi madre, Inocencia era su segundo nombre, mi madre falleció hace algunos años, pero a través de la flor siento su presencia, su luz y el amor eterno”.

TEMÁTICAS

La esperanza, la fe y el seguir adelante son parte de las temáticas de sus poemas, y De León lo reconoce: “Por lo general sí, vengo de una familia en la que hemos tenido mucho dolor, muchas pérdidas por accidentes, enfermedades, y por causas biológicas, pero hay que sobreponerse. Mis hijos me dicen que soy resiliente, y sí, soy así, de lo malo trato de rescatar lo bueno, lo positivo, el aprendizaje, y en mis versos de este primer libro, van a encontrar melancolía, pero con un mensaje de esperanza”.

PROLÍFICA

El libro “Instantes” contiene más de 70 poemas, “pero tengo más de 300 poemas escritos, y no solo escribo poesía, también poesía en verso libre, en décimas y en prosa, y en noviembre sale mi primer libro de cuentos infantiles, que estará ilustrado por mi hija Alexandra Rodríguez. Tengo también cuentos para adultos, y estoy enfocada en la escritura de una novela sobre la temática de la salud, pero no es sobre la pandemia del Covid 19. Si bien escribo en varios formatos, lo que más me nace y siento es la poesía, cuanto más metafórica mejor”, dijo De León.

Eso se nota, no son versos obvios, hay una poética cuidada y profunda.

CUANDO LO SIENTO

Al preguntarle si tiene horarios para la escritura, lugares, De León respondió que “escribo cuando lo siento, me viene una frase, una idea, estoy haciendo las cosas de la casa y voy al cuaderno y escribo, siempre a mano, después si lo paso a la computadora, a veces es complicado porque uno tiene las obligaciones cotidianas, el trabajo, pero siempre me hago un lugar para escribir. El silencio es muy atrapante, me gusta escuchar la naturaleza, desde el movimiento de una rama por el viento, o la lluvia cuando golpea el techo, y eso me hace sentir la calidez, trabaja en mi memoria el pasado, el hogar infantil, lleno de amor, pero con mucha tristeza. Todo eso me impulsa a sacar lo que tengo adentro. Y no tengo un lugar para escribir, escribo donde esté y sienta la necesidad de plasmarlo en el cuaderno”.

El libro “Instantes” está en ROMACA Libros, tiene un costo de 380 pesos.

“Incidiendo en los dorados trigales/ donde emanan los sentidos sueños./ Impacientes, marcando el destino,/ abrazados fielmente al corazón./ Titilando como azules estrellas las copas colmadas de vivencias esparcidas por el tiempo”.

“Camino”, poema de Lourdes De León.