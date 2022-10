Plan para compra subsidiada de motos y triciclos eléctricos

Primera Página

PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

La Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) acaba de lanzar en Lavalleja su programa “Subite”, que otorga beneficios en forma de subsidios y otros para la compra de motos y triciclos eléctricos.

La convocatoria otorga beneficios para la adquisición de hasta 1.000 motos eléctricas y 100 triciclos, en todo el país.

Primera Página consultó a Sebastián Lattanzio, asesor de la Dirección Nacional de Energía, sobre este programa.

Este informó que el programa se inició en primer lugar en el norte del país, en los departamentos de Artigas, Rivera y Salto, y que luego se fue ampliando al resto de los departamentos, hacia el sur, hasta llegar en última instancia a Montevideo.

El primer beneficio que otorga el programa es un subsidio por el 10% del valor del vehículo que se vaya a adquirir, hasta U$S 250 en el caso de motos y U$S 450 para los triciclos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que se trata de montos máximos. Si el 10% del valor del vehículo supera los U$S 2.500 en el caso de motos y U$S 4.500 en el caso de triciclos, sólo se pagará el monto máximo establecido del subsidio, en cada caso.

Otro beneficio del programa supone que las personas o empresas que lo utilicen, tendrá un descuento de $ 2.022 en la factura de energía eléctrica por única vez, que se descontará en la primera factura disponible. Se calcula que ese el monto aproximado que costaría cargar la batería de una moto eléctrica, a lo largo de dos años.

Además, al adquirirse el vehículo, éste quedará automáticamente cubierto por el Seguro Obligatorio Automotor (SOA) del banco de Seguros del Estado (BSE), lo que será también cubierto por el programa.

Para hacer uso del programa, los interesados podrán concurrir a una empresa habilitada por el programa. Los propios vendedores de los vehículos son quienes, vía internet, iniciarán el trámite para obtener los beneficios. Una vez que la persona empadrona el vehículo, recibirá el subsidio en dinero unas dos semanas después, a través de una red de pagos.

Se puede encontrar información adicional sobre este programa en el sitio de internet del MIEM con la dirección www.subite.miem.gub.uy.

Allí figura una lista de las empresas importadoras y vendedoras que integran el programa y están habilitadas para la venta de los vehículos incluidos en él, además de una lista de las motos y triciclos.

Todas las motos y triciclos habilitados a participar cumplen con ciertas normas de seguridad y de calidad y duración de las baterías, que obligatoriamente deben ser de litio, que permiten un alto número de ciclos de carga y por tanto tienen una mayor duración.

Por otro lado, la DNE estableció que los precios de los vehículos, en dólares, deben estar congelados por cierto período de tiempo, por lo que se pueden encontrar precios accesibles.

Por último, quienes integren programa al comprar alguno de estos vehículos, obtendrán un cuarto beneficio. Se trata de un reintegro monetario por ahorro energético, luego de transcurridos 12 meses. Este beneficio dependerá de los quilómetros recorridos por el vehículo en ese período.

Es posible acceder a más información, incluyendo videos explicativos sobre el ahorro de energía con este tipo de vehículos, en el sitio de internet www.eficienciaenergetica.gub.uy. Además, se puede obtener información adicional sobre este programa en el sitio de internet www.subite.miem.gub.uy o escribiendo a la dirección de correo electrónico subite@miem.gub.uy.