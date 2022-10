Investigan un copamiento en una vivienda de José Pedro Varela

Primera Página

DETUVIERON A ADOLESCENTE VINCULADO A RAPIÑA A UN ALMACÉN

Policías de Seccional 10ª de José Pedro Varela y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), procuran identificar a seis personas que coparon una vivienda ubicada detrás de la terminal de ómnibus de José Pedro Varela y tras maniatar a los presentes hurtaron U$S 180.000, $ 400.000, una cantidad no especificada de oro, tres teléfonos celulares y el DVR de las cámaras de video vigilancia de la vivienda. De acuerdo a lo informado por un familiar de las víctimas, al llegar a la vivienda los encontró maniatados procediendo de inmediato a liberarlos. Agregó que los responsables arremetieron con armas cortas y largas, vistiendo ropas oscuras simulando ser policías por la inscripción en sus dorsos, sin llegar a distinguir el sexo, y se desplazaban en un vehículo tipo micro Hiunday H1, de color blanco. Tras el conocimiento policial del hecho próximo a la hora 20:00, se solicitaron controles de ruta a seccionales policiales limítrofes de los departamentos de Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres y Maldonado, realizando el relevamiento de la escena personal de la Oficina local de Policía Científica por disposición de la fiscal de 1er. Turno. Según trascendió, la casa copada es propiedad de una familia gitana, que se dedica a la compraventa de vehículos. Por otro lado, los investigadores, aunque no puedan contar con videos de seguridad de la propia vivienda, ya que también fueron robados, en esa zona de la localidad (dónde está la terminal de ómnibus) hay cámaras de videovigilancia de la Policía.





ADOLESCENTE FORMALIZADO

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron identificar y detener al tercer involucrado que acompañó al adolescente de 17 años a rapiñar el almacén ubicado en barrio El Tanque, donde resultó muerto éste último tras la resistencia del comerciante. La investigación permitió a la fiscal de 1er. Turno solicitar la formalización de A.A.M.D., de 17 años de edad, por la presunta comisión de una infracción gravísima a la Ley Penal tipificado como rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, motivo por el cual la jueza letrada de 1er. Turno dispuso como medida cautelar la privación de libertad del adolescente hasta el dictado de la sentencia definitiva.