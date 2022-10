Gran fiesta de la primavera en Mariscala

Primera Página

HABRÁ UN ALMUERZO GRATUITO PARA LOS VECINOS, Y VARIAS ACTIVIDADES

Los colegas de Radio Cable de Mariscala dialogaron con el alcalde de la localidad, Francisco de la Peña, sobre diversos temas de actualidad, haciendo hincapié en lo que será el festejo por el inicio de la primavera este sábado 24 de setiembre a partir de la hora 13:00 en la plaza principal de la localidad.

De La Peña expresó que “vamos a festejar el Día de la Primavera. Esta actividad nació con un invitación que tuvimos de la Escuela de Gastronomía que hay en Minas, que sino me equivoco es la única que hay en el interior del país. Van a venir a cocinar diez chefs a la plaza de Mariscala, van a elaborar 350 bandejas de una bondiola al jerez y un postre, las cuales serán totalmente gratuitas para los vecinos que concurran”.

El alcalde dijo que colocarán un gazebo en la plaza, con mesas “y lo que ellos necesiten, y van a terminar la elaboración en ese lugar. La idea es que a las 13:30 del sábado esté pronta la comida. Va a ser un día de fiesta para el pueblo, recomendamos que se traigan su sillita para disfrutar de una linda tarde en familia”.

Se informó que además habrá espectáculos con música en vivo, juegos para niños y una gran feria de emprendedores. Además, habrá un servicio de cantina con bebidas, a un costo accesible.

Además, el mismo sábado, por la mañana, habrá una actividad de ciclismo femenino, con la participación de más de 200 competidoras mujeres de nuestro país y del exterior. “Sin dudas es un espectáculo pocas veces visto, el año pasado lo tuvimos, y este año largan de Mariscala a las 9:30 de la mañana”.

ROTURA DE LA RETRO

El alcalde comentó por otro lado que estos días pasados se rompió la retroexcavadora con que contaba el municipio. “Lamentablemente es la única que se ha roto de todas las que se han entregado, por lo que estuvimos averiguando. Es una retro buena, pero falló una pieza pequeña y tuvo que ser desarmada, lo que nos ha complicado bastante desde todo punto de vista, porque no teníamos siquiera donde desarmarla. Gladys Cesar nos prestó el local del viejo aserradero, se desarmó ahí y va a estar unos cuantos días porque el repuesto viene de Brasil. Se hace cargo la garantía, debemos esperar y es una lástima porque la verdad que la retro nos facilita mucho, anda volando, pero quedan muchos trabajos pendientes”.

Continuando con la entrevista que realizaron los colegas de Radio Cable de Mariscala al alcalde de la localidad, Francisco de la Peña, éste anunció que confían en “que la gente de Vialidad nos pueda dar una mano con las máquinas que están llegando, que incluso algunas ya llegaron”.

Dijo que “Vialidad de la Intendencia viene a arreglar la caminería de la zona. Ya vino una máquina hace pocos días que compactó la parte que riego asfáltico de la ciclovía, y ya está trabajando en el camino del Cerro Blanco. Ya vino un cilindro y esta semana viene otra máquina, camiones y una cuadrilla a quedarse en Mariscala, para arreglar toda la caminería. El año pasado estuvieron tres meses y medio”.

DEFORESTACIÓN EN PARQUE DE OSE

Consultado sobre el tema de la deforestación que se está haciendo en el Parque de OSE, el alcalde manifestó que “para nosotros fue un golpe duro, en lo personal no estaba de acuerdo con lo que se hizo, pero no depende de nosotros. Además había pedidos de vecinos por la altura de los árboles y casas cercanas, pero para mí forma de ver las cosas fue una animalada lo que hicieron. El espacio verde más lindo y grande de Mariscala da lástima pasar por allí. Vamos a ver en que termina eso, pero tengo esperanza que quede lo autóctono, diez robles, seis acacias y unas palmeras magulladas. Pero reitero no es un tema donde podamos hacer nada”.

LUCES DEL ESTADIO

De La Peña también hizo alusión al tema iluminación del Estadio de Mariscala, confirmando que “las luces vienen en camino”. “Se cayó una columna y se quebró. Vamos a colocar y reponer algunas columnas, y cuando lleguen las luminarias ya está hablado con Electrotecnia para colocarlas. Ahora compramos la pintura para todo el Complejo ‘Eugenio Perdomo’ que insumió un gasto importante ya que se adquirieron 170 litros de pintura”.

PROYECTO EN CAMINO

Se le preguntó al alcalde sobre el proyecto de transformación de una esquina donde está la Junta, donde antiguamente funcionaba el depósito de Subsistencias, y galpón de depósito de la Intendencia, y donde se planea realizar un anfiteatro, entre otras cosas. Sobre el particular dijo que “la semana pasada se abrieron los sobres de la licitación, y se presentaron tres empresas. Eso va a estudio de una comisión, pasa por Arquitectura y después lo ve el intendente con la directora de Jurídica. Va a demorar unos 15 o 20 días, y cuando esté adjudicada la empresa nosotros tenemos que tener vacío ese lugar, pero creo que llegamos bien”.

Acotó que “en un espacio al fondo la Junta, se están terminando las cerchas del tinglado (garage) donde se van a guardar las máquinas, los camiones, camioneta, etc. Es un espacio de 120 metros cuadrados (12 mts de frente por 10 mts de fondo), lo que insumió un gasto importante también”.

OTRAS OBRAS, JORNALES SOLIDARIOS Y MIDES

En otro orden dijo que el cementerio “está quedando casi pronto con el último desagüe, bien arreglado por Nacho Cabral. Además la oficina, los baños y la morgue quedaron muy bien”.

Referente a las obras que se avecinan del anfiteatro y si el fideicomiso se aprueba, también la de la nueva Casa de la Cultura, De la Peña manifestó que “con respecto al tema de Casa de la Cultura, ni me acordaba, como es algo que nosotros no podemos decidir, pero está muy bueno si sale porque cambiaría totalmente. En cuanto al anfiteatro estoy retranquilo porque es una obra que no hacemos nosotros. Es una empresa que viene y se hace cargo, y hasta que no está todo perfecto no cobra, eso da una tranquilidad importante porque es una obra grande. Es una obra de 7 millones de pesos, que debemos destacar que la Intendencia pone más de la mitad de la plata porque lo que nosotros tenemos adjudicado no llega a la mitad”.

Indicó también que tienen desde hace dos meses “aproximadamente a 11 personas de Jornales Solidarios en lo que es la segunda fase, y dos mujeres por el Mides en el marco del programa Acceso, de los cuales le correspondió 49 a Lavalleja, y de ellos 2 a Mariscala. Esta incorporación es muy bienvenida, nos viene muy bien”.

BALANCE POSITIVO

Al hacer un balance de estos primeros nueve meses del año, el alcalde dijo que “hay un montón de obras realizadas, muchas cosas que no se ven como los cruces de caños en las entradas de los vecinos, la llevada de balastro, la poda, infinidad de cosas. Tenemos muchos frentes abiertos, pero por lo que me dicen vamos bastante bien. Los muchachos no paran de trabajar, y la verdad hay que agradecerles porque los municipales tienen la camiseta de Mariscala bien puesta, todos parejos. Cosas para hacer quedan, esto de la máquina rota nos tranca, pero tenemos la tranquilidad que Vialidad nos va ayudar con algo que necesitemos”.