Javier Umpiérrez sobre la tenencia responsable y el bienestar de mascotas

Primera Página

La Ley 18.471, que llevó dos años de trabajo a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), también regula las especies de animales que están habilitadas para compañía, considerándolos bienes de propiedad privada sujetos a una normativa especial. Dicho estatuto atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios, como mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie.

En torno al tema, Javier Umpierrez, diputado frenteamplista por Lavalleja, y en su momento presidente de la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, consideró que existen grandes carencias en cuanto a una política nacional y departamental, en este sentido.

DIFÍCIL IMPLEMENTACIÓN

Umpierrez insistió que si bien se creó la ley que Uruguay no tenía ,“ha sido difícil implementarla”. “Primero, dicha ley creaba una comisión, que en esa época se llamaba Comisión Nacional de Bienestar Animal (CONABA); no tuvo funcionamiento (2015) porque no tenía recursos humanos. Se aprendió de esa experiencia y al período siguiente esa comisión se convirtió en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRIBA), con un gerente como Nino Pintos, quien trabajó muchísimo en torno a la temática, pero donde a pesar de que aparecieron algunos recursos humanos, faltaron los recursos económicos”. “Ahí se intentó tomar una política pública con algún avance”, acotó.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Afirmó que ha crecido exponencialmente la cantidad de perros. “En Uruguay en 2015 se calculaba 1.300.000 perros, casi un can cada dos personas, pero se calcula que en la actualidad hay alrededor de dos millones de perros. Para el Uruguay es muchísimo. Creo que, si no hay un involucramiento firme de las Intendencias y Municipios, que es bueno aclarar, fueron creados con ese espíritu de trabajar en las políticas más de cercanías, por ejemplo, en el levantamiento de los residuos, en el alumbrado, en el tránsito y el bienestar animal que es una problemática de todos los días de las localidades pequeñas. Considero que se está fallando en la elaboración de políticas públicas consensuadas. En Minas no hay una campaña de concientización social, que creo son muy importantes porque hacen razonar a la gente, cosas que no las tiene en la agenda común”.

Recordó que hay una ley que da “ciertas obligaciones al tenedor de perros y una de ellas es el chipeado del animal, que tiene como objetivo saber de quién es el animal y si sucede algo con un lector se sabe de quien ese animal”.

QUIENES ANTES NO, AHORA SÍ.

Años atrás, recordó Umpierrez, “en una jornada donde se trataba la temática, estaba la intención de quienes son hoy gobierno de decirle todo que no al Frente Amplio (FA) sobre todas las políticas que se pretendía hacer. Ese día fuimos muy maltratados por gente que fue a la instancia pura y exclusivamente abuchearnos y a contradecirnos en vez de intercambiar para ver los pro y los contra de una posible solución. Estaban contra el chipeado de los animales, algo que hoy lo están impulsando. Creemos en una política que tenga como objetivo transparentar y relacionar el animal con una persona. Si bien en la actualidad se está microchipeando una cantidad de perros, hay que hacer políticas de concientización departamentales, hay que buscar espacios públicos para los animales para que la gente pueda ir con ellos”. “Ese es el camino”, reflexionó.

EL PROBLEMA DEL ESTADO

Sobre la creación del Instituto Nacional de Bienestar Animal, recapacitó que es “otro paso que se dio, pero antes, nosotros propusimos se crearan las Comisiones Departamentales de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (CODETRIBA), integradas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), la Intendencia, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Interior y ahí intentar hacer una política departamental que trabajara sobre estos temas. El problema está en que el Estado tiene muchos funcionarios, pero nunca los destina a trabajar en los lugares necesarios. Por ejemplo, la IDL puede tener dos o tres funcionarios preparados para trabajar en este tema, que cuando aparece un perro problemático en algún barrio, hacer el trabajo de saber de quién es, trabajar junto con un policía y alguien del MGAP preparado para la tarea y alguien del MSP. Pasa que no se está trabajando en la política. Creo que hay una dificultad, una es la falta de compromiso y la falta de difusión sobre la problemática”. “Caminos hay para encontrar una solución”, concluyó Umpierrez.