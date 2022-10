Fiesta de la primavera en Solís de Mataojo

Primera Página

MUCHOS INFLABLES GIGANTES Y REGALOS PARA TODOS

En la tarde del viernes 16 de setiembre, Solís de Mataojo se vistió de fiesta con los festejos de la llegada de la primavera, flores, colores y mucha alegría fue el denominador común de un evento organizado por el Municipio de Solís de Mataojo, en otro esfuerzo más de la gestión y con la participación de instituciones públicas y privadas de la localidad.

COLOR Y ALEGRÍA

Consultada la alcaldesa Verónica Machado sobre la fiesta, señaló que “desde hace muchos años se hace el desfile de primavera en Solís, pero en los dos últimos años por los protocolos de la pandemia Covid 19, no se hizo. Este año se retomó la actividad, que es muy linda, porque se llena de color, de alegría, en especial la avenida Fabini, que es donde se desarrolla el desfile, pero que repercute en todo el pueblo. Y en la plaza Lazaro Cabrera se hace la parte artística y de entretenimientos, como el toque de bandas, espectáculos circenses. Este año eso no se hizo, se trajeron varios inflables gigantes que no habían venido antes, que eran gratuitos, se hicieron juegos tipo kermese. Se entregaron regalos a los chicos que eran golosinas y juguetes, también para los adultos hubo regalos de carácter utilitario para la familia. Lo que buscamos es que todos se sientan iguales, como somos, chicos y grandes, todos podían acceder a los juegos que querían, fue una fiesta”.

EDUCACIÓN

Señaló Machado la participación de los centros educativos CAIF Grillita y Grillín, Jardín 113, Escuela Nº 5 Eduardo Fabini, Liceo Cuna de Fabini. “Que estén estas instituciones es fundamental .dijo la alcaldesa-, porque el día de la primavera están las vacaciones de primavera, y es por eso que se coordinan las fechas, a todos les quedaba bien el viernes, y así lo demostraron, haciendo cada centro lo que tenían planeado con total libertad de elegir temáticas, y que los estudiantes se divirtieran, y retomar de una linda manera la fiesta, tan postergada por la pandemia”.

OTRAS INSTITUCIONES

Participaron Solís en Transición con un tractor con zorra, que llevaba pacas digestoras o composteras con plantines; Club Atlético Solís Baby Fútbol con un grupo representativo; acompañó una cuerda de tambores con bailarinas; el grupo Animales Solís SOS. Las mujeres del grupo desfilaron en una camioneta con perritos para dar en adopción; y el Club de Tercera Edad “Años Dorados”, participó con la alegría y el colorido que los caracteriza. Los funcionarios del municipio decoraron la plaza con flores, flecos, y “quedó muy linda la plaza”, dijo Machado.

GUSTÓ MUCHÍSIMO

Sobre lo que fue la fiesta, Machado dijo que “gustó mucho, se sintió la alegría de todos. Al parecer fue muy acertada la entrega de regalos, y nos faltó tiempo porque a las 18 horas terminó. Pero sin duda es una satisfacción el ver a la gente contenta después de un suceso muy triste que ocurrió en Solís hace pocos días, que fue la muerte de una adolescente. Este encuentro levantó los ánimos, la primavera es siempre un renacer, y hay que seguir”.

(Foto gentileza de Elian Alonzo Lema)