Selección 2011 jugará fase semifinal de ONFI en cancha de River Plate

Se confirmó que el fin de semana de 1 y 2 de octubre, se jugará en Minas una de las fases semifinales del Torneo Nacional de ONFI (Organización Nacional de Fútbol Infantil) para la generación 2011. Si bien no se ha definido oficialmente el fixture, hecho que acontecerá en las próximas horas, se informó que la llave se jugará en cancha de River Plate, y los rivales serán Liga Piedras Blancas y Liga Rochense. Dicho combinado viene realizando una serie de amistosos, no solamente con categorías más grandes en el ámbito local, sino también con seleccionados departamentales y equipos de otro medio.

Recordamos que la selección 2011 de la Liga Minuana tiene como orientador técnico a Emiliano Maidana y como ayudante técnico a Leonardo Cabral. El plantel es el siguiente: Valentín Martínez (Libertad), Axel Martínez (River Plate), Ezequiel Dorrego (River Plate), Lucas Olivera (Libertad), Guzmán Fernández (Safa), Gaspar Hernández (Parroquia San José), Benjamín Diano (Centro de Barrio N°2), Diego Delgado (River Plate), Felipe Muniz (Libertad), Tiago Cejas (Centro de Barrio N°2), Benjamín Loza (Parroquia San José), Joaquín Fretes (Libertad) y Facundo Llambí (Safa).

FECHA ENTRESEMANA

En virtud de que este fin de semana los más pequeños están disfrutando de las vacaciones de Primavera, no habrá actividad oficial por los Torneos Minuanos de Fútbol Infantil y Torneos Femenino Sub 11 y Sub 13. Según se informó, esta fecha se jugará en forma íntegra entresemana. Además, como el próximo fin de semana la selección 2011 será local por el Torneo Nacional, tampoco habrá actividad local, jugándose también la fecha correspondiente entresemana.

POSICIONES TORNEO MINUANO DE FÚTBOL INFANTIL

“Profesor Gustavo Alzugaray”

Categoría 2009: Centro de Barrio Nº2 27; Libertad 19; Cerrito 17; River Plate 16; Parroquia San José 11; Safa 10; Filarmónica 0.

Categoría 2010: River Plate 29; Parroquia San José 25; Centro de Barrio Nº2 21; Safa 12; Cerrito 9; Filarmónica 4; Libertad 4.

Categoría 2011: Centro de Barrio Nº2 33; Parroquia San José 22; River Plate 20; Libertad 15; Safa 8; Cerrito 6; Filarmónica 0.

Categoría 2012: River Plate 22; Cerrito 19; Libertad 17; Safa 10; Centro de Barrio Nº2 5; Parroquia San José 1. (Filarmónica no participa).

Categoría 2013: Safa 25; Cerrito 23; River Plate 22; Parroquia San José 14; Filarmónica 13; Libertad 6; Centro de Barrio Nº2 0.

Categoría 2014: Cerrito 22; Parroquia San José 18; River Plate 16; Safa 14; Centro de Barrio Nº2 6; Libertad 0. (Filarmónica no participa).

Categoría 2015: River Plate 25; Cerrito 18; Centro de Barrio Nº2 14; Safa 11; Parroquia San José 7; Libertad 0. (Filarmónica no participa).

POSICIONES TORNEOS MINUANOS FEMENINO SUB 11 Y SUB 13

Torneo Sub 11: Safa 9; Libertad 6; Cerrito 3; Parroquia San José 0.

Torneo Sub 13: Cerrito 7; Libertad 7; Safa 1; Parroquia San José 1.

TORNEO MINUANO DE FÚTBOL INFANTIL

“Profesor Gustavo Alzugaray”

Lunes 26 de setiembre

Cancha: Club River Plate

River Plate – Parroquia San José

18:00 - 2012

Martes 27 de setiembre

Cancha: Club River Plate

River Plate – Parroquia San José

18:45 - 2015

20:00 - 2010

Cancha: Club Safa

Safa - Filarmónica

17:45 – 2013

19:55 - 2009

Miércoles 28 de setiembre

Cancha: Club Safa

Safa – Filarmónica

18:55 – 2011

19:55 - 2010

Cancha: Club River Plate

River Plate – Parroquia San José

18:15 - 2013

19:15 - 2014

20:30 – 2009

Jueves 29 de setiembre

Cancha: Club Wanderers La Curva

Cerrito - Libertad

17:45 – 2012

18:45 – 2013

20:45 - 2010

Viernes 30 de setiembre

Cancha: Club Wanderers La Curva

Cerrito - Libertad

17:45 - 2014

18:45 - 2015

20:45 - 2009

TORNEOS FEMENINO SUB 11 Y SUB 13

Martes 27 de setiembre

Cancha: Club Safa

Safa – Parroquia San José

18:55 – Sub 13

Miércoles 28 de setiembre

Cancha: Club Safa

Safa – Parroquia San José

17:55 – Sub 11

Jueves 29 de setiembre

Cancha: Club Wanderers La Curva

Cerrito – Libertad

19:45 – Sub 13

Viernes 30 de setiembre

Cancha: Club Wanderers La Curva

Cerrito – Libertad

19:45 – Sub 11