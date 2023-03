Poblado Colón tiene su hidrante funcionando

Primera Página

Integrantes de la Brigada de Incendios de Mariscala y vecinos de Poblado Colón pusieron en funcionamiento hace unos días un hidrante en ésta última localidad. El hidrante servirá para que los Bomberos puedan reabastecer de agua sus vehículos de emergencia. El hidrante no estaba habilitado, ya que, según se explicó, vienen de fábrica con una conexión que es una platina de bronce que no es compatible con la medida que usa Bomberos. Bomberos tiene tres medidas estándar y únicas de mangueras para usar, que son 25 mm, 45 mm y 65 mm. Esa conexión que trae este hidrante no es ninguna que Bomberos usa. Por lo tanto, entre la Brigada de Incendios de Mariscala y los vecinos de Poblado Colón le cambiaron la platina que traía de origen, y le colocaron una que fuera compatible con la que Bomberos usa. Felicitaciones por la labor, y sin dudas será de gran ayuda para cuando deba ser utilizado.