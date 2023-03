Conmemoraron Día Internacional de las Mujeres en la JDL

Primera Página

La Junta Departamental de Lavalleja (JDL) realizó un acto en reconocimiento del Día Internacional de las Mujeres, en sesión extraordinaria. Contó con la presencia de 18 ediles, 14 mujeres -1 de Cabildo Abierto; 4 del Frente Amplio, 9 del Partido Nacional- y 4 hombres -1 del Partido Colorado, 3 del Partido Nacional-.

La presidente de la JDL María Noel Pereira, realizó la apertura de la sesión “que nos tiene a las mujeres como protagonistas por ser hoy el Día Internacional de las Mujeres. Esta sesión no es antojadiza, es una sesión votada por unanimidad en el 2022 por el cuerpo, que todos los 8 de marzo se hiciera una sesión extraordinaria para conmemorar esta fecha. No es obligatorio que sean solo mujeres en las bancas, es discrecional, y los ediles hombres también pueden estar”.

MUJERES DANDO BATALLA

Seguidamente se dio lectura de la resolución de la JDL de realización de la sesión extraordinaria el 8 de marzo de cada año, y se dio lectura a una nota de Mauro Álvarez, dirigida a las edilas y funcionarias de la JDL.

Álvarez expresó: “Las mujeres están dando una batalla muy importante en toda América Latina, en nuestro país y el departamento por sus derechos, especialmente por ser escuchadas, por la educación, por el trabajo y la igualdad de oportunidades, en la política, respeto por sus aportes entre otras miles de luchas.

Pero hay una lucha que debemos reivindicar todas y todos: es la lucha por la VIDA, por el respeto, contra la violencia que sufren en todas sus formas, el violento machismo en el que hemos vivido y ejercido no solo por nosotros hombres, sino por el sistema vetusto, anquilosado y patriarcal.

Cada 8 de marzo recordamos a tantas mujeres que han dejado su vida luchando por todas, sin excepciones, sin banderas políticas, sin resentimientos. Con el único objetivo de hacerse oír y respetar, aferradas a la vida con entusiasmo, amor y convicciones.

Continuó la lectura de la nota de Álvarez: “Sigo soñando y reiteraré en cada oportunidad que debemos, como legisladoras y legisladores acordar un lugar público como una plaza que lleve por nombre Día Internacional de la Mujer, como ya hemos insistido en la remodelada y hermosa plaza ‘Barón de Río Branco’, en la cual está el Monumento a la madre. No nos quedemos en palabras, avancemos. Sigamos exigiendo igualdad de oportunidades, igualdad en derechos, gritemos hoy y todos los días: ¡Basta de violencia hacia las mujeres en todas sus formas! No callen, sus palabras y acciones deben ser más fuertes que la ignorancia de una sociedad machista que mira pero no ve, que oye pero no escucha.

Tu lucha es y será siempre nuestra lucha”.





BANCADA

Yliana Zeballos coordinadora de la bancada femenina de la JDL, abrió las intervenciones señalando que “es un gusto poder dar lectura a la declaración elaborada en conjunto con las integrantes de la bancada, y aprovecho la ocasión para seguir convocando a las compañeras edilas que aún no se sumaron, ya que nos vamos a reunir para tratar los temas que aquí voy a comentar”.





MUJERES POLÍTICAS

Declaración: “Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, la bancada femenina de la JDL, integrada por edilas titulares y suplentes de todos los partidos políticos con representación en el departamento de Lavalleja declara:

- Tomamos como antecedente la Bancada Bicameral Femenina de nuestro Parlamento nacional, la misma surge en el año 2000 por iniciativa de tres diputadas pertenecientes a los tres principales partidos políticos -Glenda Rondán, Partido Colorado; Beatriz Argimón, Partido Nacional; y Margarita Percovich, Frente Amplio-, quienes ya habían sido parte de la Red de Mujeres Políticas, principal antecedente de organización multipartidaria de mujeres políticas.

- Honramos la participación de mujeres de todos los partidos en la vida política del departamento, además de tener una mujer intendente, hemos tenido varias presidentas mujeres de la JDL en este período y en los anteriores, actualmente somos 12 mujeres edilas, así como también contamos con una diputada en esta legislatura y una alcaldesa en la localidad de Solís de Mataojo.

- Celebramos un año de la conformación de esta bancada y nos proponemos como desafío generar espacios de reflexión y de acción en conjunto sobre los temas que atañen a las diferentes maneras de ser mujer en Lavalleja.

- Queremos construir un espacio de naturaleza multipartidaria con una modalidad horizontal, que lejos de la tradicional confrontación partidaria, pone por delante una característica que nos une a todas más allá de las diferencias político partidarias: el ser mujeres. Y más aún, el ser mujeres legisladoras dentro de una institución creada por y para los hombres.

- Comprometernos a trabajar en pro de garantizar los derechos para todas las mujeres del departamento, en sus diversas expresiones: mujeres rurales, trabajadoras domésticas, mujeres políticas, madres, jóvenes, empresarias, trabajadoras en general.

- Que el objetivo fundamental de la bancada femenina será trabajar para el mejoramiento de la condición de la mujer del departamento, entendiendo que la recuperación de sus voces, sus palabras y sus acciones contribuyen al empoderamiento de todas como personas, como sujetas de derechos, para mejorar su calidad de vida en términos de salud, educación, economía y cultura.

- Para lograrlo construiremos una agenda de trabajo conjunto sobre temas consensuados para ser impulsados en la legislatura desde las propias comisiones de la Junta, con actividades que contemplen los diferentes aspectos.

- Como bancada estamos abiertas a la ciudadanía, con el propósito de facilitar el establecimiento de redes, encuentros e intercambio con organizaciones de la sociedad civil, y con referentes institucionales que trabajen en los temas de derechos humanos, equidad y género.

Para finalizar deseamos que todo el trabajo de esta legislatura se encuentre atravesado por el concepto de sororidad, que nos une como mujeres a pesar de nuestras diferencias políticas. Nos permite hermanarnos, percibirnos como iguales, nos permite aliarnos, compartir y apoyarnos para cambiar la realidad existente, debido a que todas, en algún momento, hemos experimentado situaciones de discriminación por género, por el solo hecho de ser mujeres”.





NO SE CELEBRA, SE CONMEMORA

La edila Ana Laura Nis en su participación manifestó: “Como leí por ahí, quiero decirles que: hoy no celebramos, hoy se conmemora, se informa, se alza la voz, se aprende, se lucha, se recuerda y hoy se actúa. Hoy es un día de reivindicar el trabajo de muchas mujeres que buscan alcanzar la igualdad, reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Para ello es necesario que existan más políticas públicas que favorezcan la autonomía económica de las mujeres, así como también las políticas integrales de cuidados.

Debemos romper con la creencia y reproducción de que los cuidados de nuestros adultos mayores, nuestros hijos, así como los quehaceres domésticos son tareas exclusivas de las mujeres, de nosotras.

Ahora quiere referirme y hablar un poquito de los derechos políticos de las mujeres en el territorio, específicamente en el nivel subnacional. Tema que me siento muy identificada no solo como mujer política, sino que como licenciada en ciencia políticas.

Uruguay en 1932 fue el primer país de América Latina en reconocer a las mujeres los mismos derechos que a los hombres: a votar y a ser elegidas. Me detengo en la palabra reconocer, porque en los informes dice otorgar, pero para hoy es una palabra inconveniente, porque nunca debería haberse limitado antes el voto por género, distinción de clase o raza. Sin embargo, no produjo lo esperado que era acotar la brecha y facilitar el camino al acceso a cargos electivos.

Por primera vez en 1942 las mujeres accedieron a cargos en el Parlamento, pero nunca se alcanzó más del 15% hasta el 2014, con la instalación de ley de cuotas”.

La exposición de Nis continúa con datos sobre los momentos históricos donde las mujeres ocupan cargos electivos en la política uruguaya y otras consideraciones que hace. Por razones de espacio será tema de otra nota. Así como la intervención de otras edilas.