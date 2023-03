Valentín Melgar: “Partidos como estos nos fortalecen”

Primera Página

* Declaró en la charla que mantuvimos en la transmisión de Tenfield que: “La situación estaba cuesta arriba, y el técnico me dio la confianza para los penales”

Por Gonzalo Martínez

En medio de la euforia, producto de la clasificación a las semifinales del Interior, charlamos en la transmisión de Tenfield con Valentín Melgar Olmedo. Le tocó ingresar para defender el pórtico serrano, atajó tres penales consecutivos, y terminó siendo ovacionado por todo el Estadio. Valentín, con la gentiliza que lo caracteriza y muy emocionado por lo acontecido, enseguida de culminado el juego dialogó con Primera Página.

“ENTORNO COMPLICADO”

Al principio, señaló que: “Entré en un entorno complicado, la situación estaba cuesta arriba, y el técnico me dio la confianza para los penales. Ya me había tocado ingresar en Melo, contra Cerro Largo, pero no pude atajar ninguno. Hoy me volvieron a dar la confianza, y por suerte se dio”.

“AGRADECERLE A GASTÓN”

Posteriormente, Melgar se refirió a lo ingrato que es el puesto de guardameta; e indicó: “Es un puesto complicado. Juega uno, y obviamente todos queremos estar. Pero quiero agradecerle a Gastón (Hernández), que salió sin ningún problema. Gastón es el golero titular, y no dijo ninguna palabra, por lo tanto le agradezco. Además trabajamos juntos, día a día, con él y también José (Rojas) y Nahuel (Camejo)”. Finalizando, manifestó que Lavalleja “no viene desplegando el juego que queremos, como lo hicimos el año pasado. Pero partidos como estos nos fortalecen. Creo que somos un rival más duro aún”; finalizó Valentín Melgar.