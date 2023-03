Andrés Berrueta: “Sacamos el resultado a base de coraje”

Primera Página

* Entrevistamos al “Pelo” en la transmisión de Tenfield, quien declaró que Río Negro “juega bien al fútbol, sabe lo que quiere, y juega fuerte”

(Fray Bentos. Especial para Primera Página por Gonzalo Martínez

Una vez culminado el compromiso entre Río Negro y Lavalleja, entrevistamos en la transmisión de Tenfield (en vivo para todo el país, por la pantalla de VTV), al autor del segundo gol de la “tricolor serrana”, Andrés “Pelo” Berrueta. Ingresó para jugar la segunda mitad, anotando un gol de antología, y otra vez fue clave para la Selección de Lavalleja. En términos históricos, Lavalleja sigue sin perder ante su similar de Río Negro. Es que, el historial señala que se midieron en cinco oportunidades (contando el último cotejo), con dos victorias serranas y tres igualdades.

“SON UN BUEN EQUIPO”

Finalizó el juego y dialogamos con Berrueta, a través de la pantalla de VTV, en una producción de Tenfield. Andrés, comenzó diciendo que: “Sacamos un resultado positivo, ya que no perdimos, y sabiendo también que no jugamos un gran partido. Ellos son un muy buen equipo. Juegan bien al fútbol, saben lo que quieren, y juegan fuerte. En esta temporada, creo que todavía no tuvimos un rendimiento similar al del año pasado. Más allá de eso, sacamos el resultado a base de coraje, de meter. Pienso que logramos un punto importante”.

“VIMOS LO QUE DAN ELLOS”

Posteriormente, le consultamos de qué forma se dio su gol, el cual le valió un empate valioso a Lavalleja; y señaló: “El defensa de ellos se cae, la pelota quedó ahí, y cuando lo miré al golero estaba adelantado. Para mandar la pelota hacia adelante y encarar no me iba a dar, porque me iban a cerrar antes, ya que físicamente no estoy en las mejores condiciones. Decidí tirarla al arco, y por suerte salió bien”. Finalizando, se manifestó sobre el encuentro revancha del próximo domingo, y dijo: “Ahora ya vimos lo que dan ellos. Son un muy buen equipo, y nosotros tenemos aspectos a corregir. Seguiremos trabajando en la semana, tratando de mejorar el nivel para la revancha”.