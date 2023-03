Ediles disconformes por el servicio de ómnibus urbanos

Primera Página

En la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) se trató un extenso orden del día. La presidenta, María Noel Pereira, al abrir la sesión manifestó que el jefe de Policía de Lavalleja, Jorge Khazzaka, se enteró por la prensa que iba a ser invitado y se ofreció a venir inmediatamente. Luego de una reunión con los cuatro coordinadores de bancada se acordó recibirlo en la sesión del 22 de marzo. También informó Pereira que en conversación mantenida con el presidente de la comisión pro local de la JDL, Joaquín Hernández, este la puso al corriente de los trámites para la compra de la casa en avenida Varela y Curbelo Báez: “están en marcha, ingresó su dueña la documentación a la IDL, esperemos que se celebre pronto la compra”.

ASUNTOS PREVIOS

Mauro Álvarez, luego del saludo por el Día Internacional de la Mujer, propuso que el destino de la camioneta propiedad de la JDL sea la Junta Departamental de Drogas. Propuso la conformación de una mesa ejecutiva para la confección de un nuevo Estatuto Municipal, integrada por la IDL, ADEOM Lavalleja y la JDL. Finalmente propuso trabajar en conjunto con el Instituto de Bienestar Animal, la DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado), por INR y protectoras de animales de Lavalleja, para aunar esfuerzo por la situación de los perros.

Alda Pérez comunicó que vecinos de Paso de la Azotea, a un kilómetro de calle Ignacio Larrea, solicitan la reposición de un caño que se hundió. Destacó el lanzamiento de la temporada turística 2023 de Lavalleja en Punta del Este, el pasado 28 de febrero. Señaló la pregunta que se hizo mucha gente al enterarse del evento se hizo en Punta del Este, “y lo entendí estando allí, porque el evento fue una muestra muy interesante de lo que Lavalleja tiene”, dijo. Describió lo sucedido allí, quiénes estuvieron, los espectáculos que fueron, las propuestas gastronómicas, la presentación del Festival Minas y Abril, las artesanías y la guasquería, “mucho movimiento acompañado por un gran marco de público. Felicitaciones a quienes organizaron el evento, sería muy interesante que se replicara en otros lugares”. Subrayó la acertada puesta en funcionamiento de la nueva página web de la IDL. Solicitó que la página debe tener un compromiso correspondido con la cultura en general, con la instalación de Wifi, en la Casa de la Cultura, el teatro Lavalleja, la Biblioteca Municipal de la Casa de la Cultura y los centros culturales del departamento, “porque estamos en el siglo XXI”.

Beatriz Larrosa recordó que en la sesión pasada hizo un diagnóstico de situación FODA -fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas-, “y dio resultado, y qué buen resultado. Apareció el director de Hacienda, (Juan Carlos Rosales), lamentablemente renunció antes de venir a la JDL, a hacerse cargo de responder todo lo que los ediles queríamos saber. Le deseo mucho éxito a la nueva contadora directora de Hacienda (Ana Eguren). Lástima que tuvo que renunciar el otro señor. También vimos a la encargada de la dirección de Jurídica (Laura Nahabetian) que recorrió varios programas de radio y televisión, dando a conocer esto que hace tres años que debía haber funcionado, que es la página web. Ella que es tan especialista, que nos quiere dar clase de cómo funciona todo, ojalá que la página tenga el éxito esperado. Tránsito es la gran debilidad, es una amenaza más que debilidad, no se ven avances, no se ve que el director de Tránsito (Fernando Toledo) envíe a los inspectores a generar controles, porque están ocurriendo cosas muy tristes en Minas y en algunas localidades. No se logra que el director de Tránsito se haga cargo, porque si no se fiscaliza, si no se enseña la cultura de tránsito, y si no se controla, vamos mal. Por favor que actúe, si necesita que alguien le enseñe, que solicite que le enseñen”.

Violeta Juárez saludó con un feliz día para todas las mujeres. Destacó que es fundamental la mujer en la constitución de la familia. A pedido de vecinos de entrada al Parque de Vacaciones UTE ANTEL, solicitó contenedores de residuos, colocación de iluminación, corte de pasto, baldes o tachos en la plaza, colocación sombra en las hamacas, palos para canchas y cartelería, mantenimientos de calles, y caños en algunas calles.

Miguel Del Puerto agradeció a la Dirección de Vialidad por el trabajo realizado en el Puente de Madera de Paso la Azotea. Pidió, por segunda vez a Tránsito, señalización en Camino de las Tropas y General Flores, y en Las Delicias cambiar garita en la Escuela 12, porque está muy encima de los semáforos, y cambiar la cebra porque no cumple la función que debe cumplir. En calle Valeriano Magri los vecinos solicitan cartelería, iluminación, mejoras del bitumen. En Escuela 7 de barrio Olímpico piden controles porque hay mucha circulación.

Ana Laura Nis se refirió a la situación de funcionarios zafrales, principalmente los que se desempeñan en José Pedro Varela, que cobran prestaciones por el Plan de Equidad, proyecto piloto de Presidencia, que tiene como finalidad ayudar a la formalidad del trabajo. Señaló la edila que “el problema está en el código que la IDL le da al momento de informar al BPS el salario de los zafrales, utiliza el mismo código que los funcionarios públicos, entonces el BPS les pide un certificado negativo como funcionario público, y la intendencia lo da a mes vencido. El BPS nos informó que para no dar de baja, requiere lo que es el beneficio de asignación familiar, debe recibir el negativo entre los primeros diez días del mes, y la intendencia lo da a mes vencido, cobrando el beneficio con retroactividad al mes siguiente, lo que para una persona de bajos recursos significa verse privada de esta prestación al momento de estar precisando, y además tiene que ir todos los meses a hacer el trámite a la IDL y al BPS. La resolución del directorio del BPS es la 39/5 2021, que es la que habilita a no dar de baja la asignación familiar de equidad. Se solicita a la IDL que vea la forma de crear un código que identifique a los zafrales ante BPS, y quede automatizado, y elimina toda molestia e inequidad”. Felicitó al gobierno departamental de Lavalleja por el proyecto de La Rambla: “es muy ambicioso, contempla gran parte de las inquietudes de la Lista 59 en la campaña electoral, con propuestas para reflotar esa zona. Celebramos que se firme un convenio con el BID mediante OPP para desarrollar esa área”. Solicitó Nis a la Dirección de Tránsito o a la IDL que “vean la posibilidad de colocar en la página web el mapeo con la circulación de las líneas de ómnibus urbanas y sus horarios”. Señaló que le llegaron reclamos de la comunidad como “que de tener dos líneas ahora tienen una”; “los fines de semana no tienen cómo circular”; “los dejan más lejos de dónde lo tomaban”; y las líneas que llevan a los estudiantes al Liceo Nº 3 de mañana los deja a tres o cuatro cuadras. Pidió la edila que a las 7:30 horas se modifique el recorrido y los deje más cerca del liceo, lo mismo a la hora de la salida.

Julio Fungi saludó a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Se refirió a la reestructura de las líneas de ómnibus urbanos, por la nueva terminal. Señaló que los usuarios no están al tanto de las modificaciones de recorridos, ni de horarios, son muchas las disconformidades de los vecinos. Solicitó Fungi que se revea el funcionamiento de las líneas, el que debe ser acorde a las necesidades, y se informe a la población sobre los cambios. Destacó la necesidad de garitas en sitios que no eran parte de la línea de ómnibus. Felicitó a quienes fueron parte del Desfile de Carnaval del pasado domingo 5 de marzo, en avenida Varela, “por la entrega con que todos participaron, y una reflexión que debe quedar además de la alegría y la entrega, es que brindar espectáculos implica mayores exigencias, trabajos, y podemos visualizar lo que es el carnaval en distintos puntos del país, y eso nos acerca los niveles de exigencia que tiene el público hoy. Hay que llegar a adaptarnos a esos niveles en formación y una preparación de todo el año”. Señaló que vecinos le manifestaron disconformidad por la recolección de residuos en horas de la madrugada, provocando trastornos en el descanso, en el cuidado de las veredas. Aseguró que son empresas privadas las que hacen ese trabajo a esa hora, y no la IDL.

ASUNTOS ENTRADOS

Daniel Escudero solicitó tratar formación de Comisión especial en defensa de los derechos de discapacitados. Fue aprobado por unanimidad. Este edil presentó la inquietud a que aprobado el reglamento, los futuros cambios se hagan a través de la Comisión de Legislación y Turno, o que siga funcionando la Comisión Especial de Reglamento y que la presidencia de esta sea rotativa entre los integrantes de dicha comisión.

IDL REMITIÓ:

A Néstor Calvo se le comunica, que la habilitación de la rampa de acceso al Estadio Municipal, ya se dio cumplimiento.

La Asociación Organizadora del Festival Minas y Abril solicitó las instalaciones del Parque Rodó para realizar la 36ª edición del Festival Minas y Abril, a realizarse el 14, 15 y 16 de abril, y la declaración de Interés Departamental y exoneración de impuestos en las entradas.

Walter Mesa solicita regularizar padrón suburbano de Villa Serrana.

Comisión de Promoción y Desarrollo Social de José Pedro Varela solicita exoneración de contribución y tasa de salubridad y limpieza de padrón 101, por los ejercicios 2015 al 2022.

Link para acceso a “Fotos y audios” de la presentación del proyecto Minas Regeneración e Integración Urbana: Parque Eduardo Fabini y avenida Baltasar Brum.

CALLE DONADA

Se trató, a pedido de los ediles Mauro Álvarez y Marcelo Gallo, la donación modal de un callejón, que es un espacio público, en inmediaciones del Hospital Vidal y Fuentes, para generar el espacio para la instalación de un resonador magnético.

Álvarez informó que en la página de ASSE se hizo público que el resonador magnético no se instalará en Minas, sino en el Hospital de Melo. Recordó que se votó hace un año la donación modal del predio público para instalar el resonador magnético, esto se hizo a solicitud de ASSE. El edil cuestionó el proceder de ASSE, “no informó ni a la IDL, ni a la JDL de este cambio”. Por ello mocionó que la JDL convoque a que las autoridades de ASSE, para que concurran a explicar esta decisión.

Gallo informó que traer el resonador magnético a Minas es una apuesta de un grupo de neurocirujanos para la zona Este, para los usuarios de ASSE y ajenos a ASSE. El edil manifestó su disconformidad por haber dicho que sí a la instalación del resonador magnético al grupo proponente, y ahora se instalará en Melo.

El tema desató un extenso debate, con posiciones muy encontradas, en defensa de ASSE y en contra de la decisión de ASSE.

La moción de Álvarez -que venga el directorio de ASSE a informar a la JDL- no fue acompañada por el PN. Propusieron que vaya a Montevideo una comisión integrada por un edil de cada partido, moción que no acompañó la bancada de Cabildo Abierto ni la del Frente Amplio.

CIUDADANOS DESTACADOS

Luego del informe remitido por la Comisión de Recepción, sobre la reunión mantenida con educadores y niños y niñas del Club de Niños Ituzaingó, de INAU, el edil Joaquín Hernández solicitó que la Comisión de Educación y Cultura evalúe declarar Ciudadanos Destacados a los niños y docentes del Club de Niños Ituzaingó de INAU. Dijo Hernández que “amerita este pedido la pequeña pero gran obra que están llevando a cabo mediante su proyecto ‘A través de mis manos’, que propone instalar dispositivos plásticos en las columnas indicativas de las calles con inscripciones en Braille. Además, ya participaron en la colocación de baldosas podotátiles en la nueva terminal shopping. También nos sumamos al pedido de que la IDL apoye con el traslado, para que los mismos puedan aplicar su proyecto en todo el departamento, creo que más que justificada está la declaración que pretendemos”.