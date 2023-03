Edison Cejas asumió como presidente de Divisiones Formativas

Primera Página

* Actividad comienza el 15 de abril con los Torneos Minuanos categorías Sub 15 y Sub 20

El pasado martes Edison Cejas asumió como nuevo presidente de la Comisión Delegada Ejecutiva de Divisiones Formativas. El mismo estará trabajando junto a la secretaria de actas que será Gabriela Hernández y el tesorero Nelson Ramírez.

"UN ORGULLO EL APOYO UNÁNIME DE LOS CLUBES

Al ser consultado por Primera Página, Edison Cejas respondió que "es en placer y un orgullo que los Clubes, en forma unánime, hallan confiado en mí para ocupar la presidencia de Divisiones Menores. Todo lo he tomado con calma. Lo que pasó en el año 2022, con aquella votación de Scarpa y Sosa ya quedó atrás. Yo tengo la conciencia tranquila. Me reencontré con algunos conocidos, como Julio Duarte que tenemos una linda amistad hace más de 30 años, y algún otro que volvió que se me pasa en estos momentos. Cuando me llamó Gustavo Layes, presidente de la Asamblea de Clubes, me dijo que me habían elegido por unanimidad. Espero no defraudar a la gente que confió en mí. Como le dije en la reunión, todos saben cual es mi cuadro. Y si algún día ven que, sin querer, puedo torcer la vara, que me lo dijeran nomás que no habíoa problema. En sala me dijeron que no dudaban de mi honestidad y me dieron la bienvenida".

TORNEO APERTURA, CLAUSURA Y TABLA ANUAL"

El flamante presidente de Formativas agregó que "Los Clubes ya habían decidido jugar los Campeonatos a dos ruedas, o sea Apertura y Clausura, con una ganador de la Tabla Anual. A partir de la quinta fecha, y esta a estudio todavía, se va a jugar un par de fechas entre semana, por lo menos un par de fechas para que den los tiempos. Se va a arrancar la actividad el 15 de abril con las categorías Sub 15 y Sub 20. Quedó establecido que se va a cobrar un bono colaboración de 100 pesos. Nosotros nos vamos a reunir todos los martes a las 20:30 horas, después se verá si habrá que cambiar algún día".