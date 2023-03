Carlos Páez Vilaró, forma y color en Minas

Primera Página

¡Qué privilegio cultural tener una exposición de Carlos Páez Vilaró en Minas! En la sala de exposiciones se inauguró la Muestra Itinerante Forma y Color, con Mirada Infinita - 100 años de Carlos Páez Vilaró. Es una celebración de un gran artista, con veintiuna obras, y cinco afiches de exposiciones del destacadísimo pintor, con un colgado exquisito y con la curaduría de María Dezuliani, quien estuvo acompañada por Florencio, uno de los hijos de Páez Vilaró.

La inauguración fue abierta por el director de Cultura, Hebert Loza, quien dio la bienvenida a Dezuliani y a Páez, a la artista plástica Zully Lara, representante del área Gestión Territorial del Ministerio de Educación y Cultura MEC), y al intendente Mario García.

ORGULLO Y SATISFACCIÓN

Loza manifestó que con esta exposición de Páez Vilaró “nada menos, abrimos la temporada de artes plásticas 2023, por lo que estamos más que agradecidos de poder contar con esta hermosa exposición. Es el primer lugar que pisa esta muestra luego de empezar su recorrido en Punta del Este, así que tenemos el orgullo, la satisfacción y alegría de tenerla acá”.

CELEBRAR LA VIDA

Al consultar a Dezuliani sobre la significación de esta muestra, señaló que “para nosotros es una alegría muy grande porque damos comienzo a una muestra itinerante que recorrerá todo el país, y estamos muy felices que el primer punto sea la Casa de la Cultura de Minas, en esta sala espectacular, donde nos recibieron muy bien, y nos han dado el soporte para el colgado y que la muestra luzca, como la pueden apreciar. Nos sentimos muy halagados y sabemos que a Carlos Páez Vilaró le encantaría, porque él era un hombre que celebraba la vida, celebraba los proyectos, el arte, las reuniones, poner el arte al alcance de la gente, y esa es nuestra gran obligación moral, que tenemos con el legado artístico de Carlos Páez Vilaró de llevar su arte a todos los rincones del país. En este año del centenario de su nacimiento, damos comienzo a esta muestra itinerante en Minas, y estamos muy felices de que todos puedan recorrer la huella de su arte durante más de 60 años de creación. Esperamos que las disfruten”.

“HUELLAS DE SU ARTE”

Al señalarle que son 21 obras expuestas de manera cronológica, Dezuliani manifestó que “es una muestra retrospectiva, se ha preparado de manera tal que en cada exposición se sepa qué obra va primero y cuál le sigue, porque están todas numeradas, hay un soporte audiovisual, el video ‘Arte y aventura’, narrado por el propio artista, cuenta con la audioguía y el catálogo digital. Se transitan las huellas de su arte y para eso pusimos el primer cuadro que pintó hasta el último, para eso transcurrieron obras realizadas en África, New York, Argentina, Brasil, temáticas del sol, las mujeres, los puertos, de los grafismos, carnaval, candombe, símbolos y demás, lo que es un canto a la vida la obra de Páez Vilaró”.

“NO DEJA DE SORPRENDERME”

Florencio Páez dijo que “es un honor estar acá en representación de la familia, la muestra está impecable, porque todas las partes pusieron su granito para que esto suceda. Nos pone feliz poder mostrar al Uruguay, en esta muestra itinerante, la obra de mi padre”.

Al señalarle que luego de 9 años de la desaparición física de Páez Vilaró, mantiene una vigencia que no siempre se da en los artistas, tanto como artista como su gestión cultural, Florencio respondió que “no deja de sorprenderme, siempre encuentro alguna historia o algún cuento que trasciende la obra, él como persona, y eso me cautiva, y estar en cada lugar, porque siempre me traigo algo humano de él”.

UN LUJO

Zully Lara, al consultarla sobre la exposición y la obra de Páez Vilaró, expresó: “¡Qué más puedo manifestar! ¡Está todo dicho ya del artista! Estoy acá acompañando al director de Cultura de Lavalleja, Hebert Loza, que es un lujo como persona y como gestor por su capacidad intelectual y cultural, con una gran trayectoria, y que también conoció al querido Carlos Páez Vilaró”.

GENEROSO

El intendente García agradeció “por la posibilidad de que Lavalleja pueda contar con esta gran exposición. Es un honor recibir esta obra y ser el primer departamento de todo este derrotero que tendrá en el país, llevando a uno de los artistas más importantes de nuestro país. Es un orgullo poder contar con estas obras. Carlos Páez Vilaró en sus múltiples expresiones artísticas, pintura, escultura, escritura, y gestión, nos retrató a los uruguayos, lo que somos, lo que sentimos, lo que valoramos y ese es el gran legado del artista. Todos nos identificamos y todos vemos algo de lo nuestro en la obra de Páez Vilaró. Además, que en el aspecto humano fue un hombre de grandes cualidades, por sobre todas las cosas, su generosidad. Los que lo conocimos personalmente sabemos lo excesivamente generoso para con los demás. Tenía un sentido humano inmenso, valoraba las cosas simples de la vida, a las que no damos trascendencia por el trajinar que este siglo XXI tiene, y tenemos cada uno de nosotros, pero que son mucho más importantes de lo que pensamos. Ese era Carlos Páez Vilaró, resaltaba lo simple, lo que vemos reflejado en sus obras, con el talento de un artista inigualable. Es un gusto tener la obra de Carlos Páez Vilaró”.

La exposición permanecerá abierta hasta el 27 de marzo en la Casa de la Cultura. A partir del 12 abril se expondrá en la ciudad de Canelones.