Nahuel De León: “Muchas ganas de afrontar los desafíos con humildad y responsabilidad”

* Declaró a Primera Página que: “Si bien estaba en conversaciones con otros clubes, el mensaje de Gerardo Cano invitándome a formar parte del plantel fue clave para tomar la decisión”

Por Gonzalo Martínez

Una de las incorporaciones de Lavalleja Fútbol Club, es la de Nahuel De León (24 años de edad). Además de jugar con Maldonado en el actual Campeonato de Selecciones, en la temporada anterior vistió la camiseta del Club Ituzaingó. Llega para enriquecer el plantel de Gerardo Cano, puesto que, los albirrojos tendrán una extensa actividad en este 2023. Mantuvimos contacto con Nahuel De León, quien gentilmente prestó declaraciones a Primera Página.

“DEFINEN CAMPEONATOS”

En un principio, señaló que: “Mi llegada al club se dio de repente. Si bien estaba en conversaciones con otros clubes, el mensaje de Gerardo Cano invitándome a formar parte del plantel fue clave para tomar la decisión”. Más adelante, expresó qué lo motiva jugar en el conjunto minuano; e indicó que: “El nivel que tienen a la hora de competir, que año tras año siempre definen Campeonatos importantes, y también el buen grupo humano que han formado con el tiempo que eso sin dudas es lo que lo ha llevado a lograr grandes cosa”.

“SALTO DE CALIDAD”

A la postre, siguió declarando a nuestra redacción que: “Las expectativas son muchas. En lo personal es un lindo desafío, y el haber venido a Lavalleja es un salto de calidad. Vine aquí para alcanzar mi máximo potencial, y poder lograr grandes cosas con el club”. Con relación a su actualidad futbolística; manifestó: “Post eliminación con la Selección de Maldonado, me mantuve en movimiento para no perder mucho en lo físico, pero ya estoy entrenando con el Club. Si bien somos un grupo reducido porque la gran mayoría está definiendo el Campeonato de Selecciones (con la Selección de Lavalleja), nos estamos preparando de buena manera para estar a la altura de las tres competencias que se nos vienen por delante. Estoy feliz de estar acá, con muchas ganas de afrontar los desafíos con humildad y responsabilidad. Voy a dar lo mejor de mí. Estoy agradecido con el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, que me abrieron las puertas y me hicieron sentir uno más desde el primer día”.

TRAYECTORIA

2018/19 – Libertad de San Carlos

2021 - Salto FC (profesional)

2022- Ituzaingó

2020 y 2023 - Selecciones de Maldonado

TÍTULOS

Dos veces Campeón de Liga Mayor de Maldonado, con Libertad de San Carlos 2018/19.