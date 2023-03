El edil Joaquín Hernández destacó el avance que significará la nueva sede de la Junta

Primera Página

“LA NUEVA SEDE DE LA JDL RECUPERA UN BIEN PATRIMONIAL Y ESTARÁ AL SERVICIO DE LAVALLEJA”

El edil Joaquín Hernández –Lista 22, Partido Nacional- es coordinador nacional de Municipios en el Congreso de Intendentes, y viene realizando desde la Junta Departamental de Lavalleja un destacado trabajo, con propuestas, gestión y actuaciones contundentes en los debates de los diferentes temas. Primera Página lo entrevistó para tratar varios temas que lo tienen como protagonista.

EN LA JDL

En la última sesión solicitó que niños y educadores del Club de Niños Ituzaingó de INAU fueran declarados Ciudadanos Destacados. Al respecto Hernández dijo que “sí, solicité eso, porque me parece que su proyecto ‘A través de mis manos’ que llevan adelante niños, niñas y educadoras de INAU, es digno de destacar no solo en Lavalleja, se debe conocer en el país. Ellos están dándonos una lección de solidaridad, sensibilidad y accesibilidad. Quieren instalar dispositivos plásticos con inscripciones en Braille en columnas de las calles para las personas con baja visión, además ya participaron en la colocación de baldosas podotáctiles en la nueva terminal shopping. Es un trabajo muy bueno para efectivizar la accesibilidad, de gente que tiene una desventaja y cuyo esfuerzo es doble en todo. Hay que reconocer ese altruismo, y más cuando viene de niños y niñas, más de niños de INAU, también es de destacar la tarea de los educadores.

RESONADOR MAGNÉTICO

Consultado sobre el debate por la no instalación del resonador magnético en Minas, cuando Hernández confrontó con otros ediles que cuestionaron a ASSE por trasladar esa instalación a Melo, cuando ya la IDL y la JDL habían condonado un espacio con ese fin, se le preguntó si podía explicar su posición. Hernández respondió: “Mi posición respecto es clara: se presentó una nota diciendo que el resonador no va a venir a Lavalleja porque ASSE anunció que se va a instalar en Melo. En la Junta dos ediles (Mauro Álvarez y Marcelo Gallo) plantearon esa postura a la que me opuse firmemente por varias razones: la primera es que no podemos suponer información que no tenemos. Se afirmó que el resonador se va a Melo y se posterga al Hospital Vidal y Fuentes de Minas, y eso no es así”.





Joaquín Hernández explicó que “el resonador que se instalará en Melo es un convenio de ASSE con CUDIM, donde este último es el que hace una inversión de 2 millones 500 mil dólares, y ASSE no pone un peso. Entonces no se puede afirmar que ASSE descartó Minas. En otro orden, lo que planteamos es que no se dé por sentado nada, hasta conversar con el directorio de ASSE sobre qué posibilidades vamos a tener en Minas de contar con este equipamiento, y así lo propusimos. Conformamos una delegación e iremos a charlar con el directorio de ASSE. Iríamos solo el edil Emilio Cáceres (Partido Colorado) y quien habla, porque el Frente Amplio rechazó ir, una postura un poco contradictoria, se pide que las cosas lleguen a Lavalleja pero cuando hay que ir a pedirlas no va. Igualmente no nos extraña, porque pasó lo mismo cuando otros compañeros fueron a hablar con el directorio de ANCAP, quedaron esperando a un representante del Frente Amplio que nunca llegó. Veremos qué nos dicen en ASSE.

La presidente de la JDL, María Noel Pereira, informó al plenario que usted le manifestó los avances en la compra de la nueva sede de la JDL. ¿Concretamente en qué está esa compra?

Se conformó una comisión de trabajo la cual presido, hemos trabajado en tiempo récord, pedimos un escribano que nos asesore a la Asociación de Escribanos, y estamos muy agradecidos con su presidente, Ismael Hernández, además todos los compañeros de la comisión han trabajado a la par, hemos ido varias veces a la casa luego de adjudicado el llamado licitatorio. Destaco el trabajo de los funcionarios que a contrarreloj tomaron todas las precauciones para que todo saliera conforme a reglamentos y normativa en general, al asesor letrado, a la contadora. Los documentos ya ingresaron en etapa final a la IDL, ya firmamos un boleto de reserva con plazo agosto de 2023, pero creo que estaremos firmando mucho antes el contrato de compraventa. Vamos a recuperar un bien patrimonial de todos los minuanos y lo vamos a poner al servicio del departamento, embelleciendo el barrio, dándole jerarquía, conservando lo patrimonial e histórico.

¿Qué obras se deberán hacer en el inmueble antes de la instalación de la JDL?

La principal construcción que llevará la casa será el hemiciclo, es decir la sala de sesiones. Con respecto a las salas de comisiones y las oficinas administrativas, la disposición actual es apta para funcionar. La casa cuenta con más de trece habitaciones, un gran patio arbolado, una torre. El techo está restaurado, no tiene humedades, las aberturas hay que recuperarlas conservando lo patrimonial, y también cuenta con garaje para dos vehículos. Hay una piscina que deberá ser demolida porque en ese lugar irá el hemiciclo, todo indicaría que la construcción de este podría ser liviana y rápida. Apostaremos a un proyecto que combine lo antiguo y lo moderno, vidriado, con una impronta como a Lavalleja le gusta. Estoy seguro que quedará muy bien y el barrio lo va a agradecer.

En la sesión anterior se debatió sobre los gastos observados por el Tribunal de Cuentas (TC) de los cuatro municipios de Lavalleja, pero se hizo foco en los gastos, en los últimos meses del año, del Municipio de Mariscala, más de 8 millones de pesos ¿Qué puede decir al respecto?

Lo primero que debo decir de los gastos observados por el TC, es que los blancos fuimos los que solicitamos que el TC visitara los municipios, no tenemos miedo a que el contralor natural del Estado revise las cuentas públicas. Ya sabemos lo qué pasó con Solís de Mataojo, conocemos el funcionamiento administrativo de los municipios. Quien habla, que se desempeña como coordinador nacional de Municipios en el Congreso Nacional de Intendentes, o sea, me comprenden las generales de la ley, pero por si fuera poco, según la Ley de Descentralización, son las Juntas Departamentales las que tiene que hacer el contralor de los municipios, como también de los ejecutivos departamentales. Entonces somos los ediles los que debemos saber de estos temas, por eso hemos propuesto que se cree, en el nuevo reglamento, una comisión de descentralización. Mariscala es un municipio nuevo, cuando su creación funcionó sin presupuesto el primer año. Cómo mariscalence estoy orgulloso de cómo viene funcionado, porque sé que lo que se gasta, que no es gasto, es inversión, vuelve en servicios y obras para la gente. Se hizo ciclovía, auditorio, plaza de los niños, arreglos de calles, refacciones en general, compra de equipamiento, refacción de los depósitos, del corralón, colocación a nuevo de luminaria LED en estadio, pozos de agua, limpieza de tajamares a productores, colocación de cajero del BROU -obra llevada a cabo entre el municipio y el banco-, la nueva cartelería, actividades culturales y festivas. Lo invito que esta misma pregunta la haga en Mariscala a doña María (a los vecinos) a ver qué le dice. Los detalles me los reservo, el intendente irá a la JDL en los próximos días a explicar número por número, estamos muy tranquilos con respecto a eso. Los gastos que se observan, muchas veces son por la no existencia de rubro en el presupuesto, y se termina reiterando el gasto con la anuencia del consejo. Pero no me quiero anticipar a lo que el intendente tiene para decirle a toda la JDL.

¿Tiene algunas propuestas más para realizar en lo inmediato en la JDL?

Estoy preocupado por el déficit hídrico, también por la situación de los perros sueltos en Minas. Solicité que me reciba la presidente de INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal) para ver qué podemos hacer. Presenté varios proyectos, el de las abejas, que fue al MGAP porque entiendo que se deben tener de forma responsable y alejadas de plantas urbanas, asesorados por apicultores. Quiero también que las sesiones de la Junta se puedan ver en el rincón más lejano de Lavalleja vía Youtube, eso está pendiente. Voy a presentar una batería de propuestas a mediados de año, pero además estoy impulsando la creación del Municipio de Pirarajá, una localidad un poco olvidada, tenemos buenos compañeros allí que nos apoyan y queremos cumplir con ellos.

¿Cómo se proyecta la Lista 22 que usted lidera, ya que el año próximo son las elecciones internas y las nacionales?

La Lista 22 está creciendo. Es una lista que al principio en su mayoría fue integrada por jóvenes pero se convirtió en un grupo heterogéneo, con un liderazgo de equipo, donde todos tomamos decisiones de consenso, y trabajamos muy cerca de la gente. La 22 surge de los pueblos del interior pero de a poco se está metiendo en la capital departamental, haciéndose oír, ganando lugar en la gestión departamental, siendo nexo entre la gestión y los reclamos de la gente. La Lista 22 tiene hoy una banca de edil, la segunda suplencia de la diputación, el Municipio de Mariscala, con alcalde y concejales, la Dirección de Turismo, y muchos compañeros jóvenes profesionales, que hacen su aporte a la gestión, y otros están preparándose también para seguir dándole peso a la agrupación. Estamos muy bien relacionados con el gobierno nacional, con el presidente (Luis Lacalle Pou), con el secretario de presidencia (Álvaro Delgado), con ministros, y participamos mucho de las actividades del partido. Pero tenemos una virtud que creo que pocos tienen hoy, tenemos diálogo con todos los grupos políticos del departamento, y queremos profundizar esos lazos. El Partido Nacional está saturado en Lavalleja, cargado de dirigentes, de hombres y mujeres con su impronta, algunos de entrada, otros en el medio del camino y algunos de salida. Con todos hay diálogo, y muchas veces nos gusta oficiar de componedores, es nuestra zona de confort. Obviamente que defendemos la gestión, somos duros muchas veces en esa defensa, pero las diferencias están en el cómo hacer las cosas, en cómo proceder. Tenemos un gran equipo en crecimiento.

¿Cómo es su relación con el intendente Mario García?

Es muy buena. Dialogamos mucho, si no es todos los días es día por medio. El intendente tiene la buena costumbre de atender el teléfono, nosotros abusamos de eso, y manifestamos siempre lo que pensamos, para bien o para mal, para elogiar y para sugerir. El intendente escucha, es una persona inteligente, mide muy bien los tiempos, a veces me asombra -porque sé que tiene sangre en las venas-, pero sabe que los tiempos tienen también su hora. El intendente logró una concreción enorme para todos los lavallejinos que solo se podía lograr con diálogo, como fue el fideicomiso, que es una victoria de él, creo que marca un claro rumbo de la importancia del diálogo. Tenemos que terminar con el Lavalleja del enfrentamiento, hay que sumar, avanzar. Nos vemos (con el intendente) cuando voy a la Junta pero también cuando él viene al Congreso de Intendentes, lo veo actuar allí, pidiendo para el departamento, parándose firme frente a los ministros en las sesiones del Congreso. Creo que la intendencia está en un proceso de transición hacia la modernidad, un proceso desde adentro hacia afuera. Estoy seguro que Mario es un intendente camino a la reelección.

Dado que su sector apoyó la candidatura de García, ¿no le cuestiona algunas cosas de su gestión?

Como lo dije anteriormente, tenemos diálogo con el intendente para criticar y para sugerir, por supuesto que no todo está bien, pero sí sabemos qué hay muchas cosas que están mejor. Soy consciente que tenemos que tener más maquinaria para enfrentar el tema caminería, pero por otro lado tenemos dos obras históricas de bitumen en el departamento, una nacional y otra departamental, la ruta 108 hasta Polanco, y la ruta 14 a nueva. Las energías están allí, luego con más maquinaria que se ha ido comprando, y que estoy seguro se seguirá modernizando la flota, deberemos insistir en la reparación con más frecuencia de la caminería, lo vemos en los pedidos que hacen en la Junta. La flota de maquinaria estaba al 40% funcionando cuando se ingresó a la gestión, y sigue faltando. También las empresas forestales han manifestado que es el año que más madera ha salido, que más montes han cortado en el departamento. Tenemos que tener todos los factores en cuenta, tengo esperanzas que mejore este tema, y somos críticos y lo seguimos muy de cerca, el intendente lo sabe. Cierro diciendo que este año 2023 estoy seguro que será de grandes concreciones, ya arrancó con la presentación de las obras que comenzarán en La Rambla, también con obras que se inaugurarán, calles, las obras del fideicomiso, después de descargado el primer ladrillo y bolsa de portland no se para hasta cortar la cinta. Recién está empezando a prender fuertemente la maquinaria departamental. Auguramos un buen año.

DIÁLOGO, NO ENFRENTAMIENTOS

Finalmente Hernández señaló a modo de reflexión que “estamos ante una época donde lo que debe primar es el diálogo entre los actores políticos, algunos compañeros han optado por el enfrentamiento y la campaña electoral permanente. Nosotros estamos en etapa de trabajo, en plena faena, ya vendrán épocas electorales, la gente está esperando las obras, la intendencia está enfocada en eso, en llevar lo que imaginamos a la realidad. Desde la Dirección de Turismo hemos crecido enormemente, cada vez hay más posadas de campo, más eventos, es de destacar la tarea de su directora Dolores García Pintos. De Deportes, prima la de descentralización, estando día a día en las necesidades de las localidades más chicas, aquellas que no cuentan con municipio. Estoy seguro que estos años, a pesar de las dificultades que el país ha atravesado serán muy recordados, porque con las dificultades y crisis a cuestas, se ha hecho mucho, se está haciendo lo que nunca se hizo.