Ismael Paradeda: “Todo el equipo quiere dedicar tiempo y energía para aportar, que quede algo”

Por Gonzalo Martínez

Tal como adelantó de forma exclusiva Primera Página, Ismael Paradeda será el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de la Liga Minuana de Fútbol. El actual Ejecutivo, encabezado por Carlos Julio Inzaurralde, llega al punto final de su mandato luego de que la Selección Mayor de Lavalleja culmine su participación en la Copa de Selecciones. Es por eso que, en las últimas horas, dialogamos con quien será el próximo presidente de la Liga Minuana, Ismael Paradeda.

“MÁS EXPERIENCIA Y LIGA MÁS ORGANIZADA”

Al inicio, expresó de qué manera se da su retorno al Consejo Ejecutivo; y señaló que: “Entiendo que el Ejecutivo actual comunicó a los clubes que no seguía, por lo que los clubes se abocaron a buscar un nuevo Ejecutivo, por lo que me preguntaron si conformaba un equipo y tenía interés en presidir por dos años, a lo que conteste que sí y que se proponga mi nombre a la Asamblea de Clubes. Dicho esto la Asamblea todavía no se ha realizado, creo será a fin de mes, y sí es favorable asumiremos nuevamente el Ejecutivo con más experiencia y la Liga más organizada”.

“VARIAS LÍNEAS DE TRABAJO”

Con relación a los objetivos que se trazarán, Paradeda manifestó a nuestra redacción que: “Todo el equipo quiere dedicar tiempo y energía para aportar, que quede algo, ponernos metas y objetivos al arranque y cuando termine el período ver si fuimos capaces de lograrlos. Por lo que entendemos que no solo somos un cuerpo de neutrales y que le sacamos el trabajo difícil a los clubes de organizar la Selección, somos un Ejecutivo que tiene puntos de vistas diferentes a los clubes, por su puesto toda propuesta va a pasar por la aprobación de la mayoría, los clubes nos ponen en el cargo por lo que nos queda claro que si la mayoría no está de acuerdo con nuestro desempeño nos tenemos que retirar. Con el equipo venimos conversando varias líneas de trabajo que queremos priorizar, la más importante que visualizamos es fortalecer las Divisiones Formativas. Por otro lado, el fútbol femenino entendemos está en un proceso de desarrollo que debemos apoyar y fomentar, anteriormente habíamos planteado opciones para mejorar a nuestro entender los torneos femeninos, volveremos a plantear y veremos. Otra línea de trabajo era aumentar los participantes de la Liga, después de reunirnos con el actual Ejecutivo tuvimos conocimiento que están llevando adelante este proceso, por lo que debemos continuarlo y concretarlo en el 2024. Entendemos que debemos darle mayor visualización a la Liga, es un trabajo constante en el que precisamos a todos los medios de comunicación y a alguien dedicado al manejo de las redes sociales que cada vez es más profesional. Por último creemos que debemos mejorar la infraestructura que dispone la Liga”.

“MUCHA GENTE APORTANDO IDEAS”

Sobre la conformación del nuevo equipo de trabajo, expresó que: “Por ahora mucha gente ha aportado ideas, pero a la hora de comprometerse por dos años hay que pensarlo bien y consultarlo con la familia, así que los nombres que manejaron son los que están en las gateras pero vamos a esperar a confirmarlos cuando la Asamblea designe al nuevo Ejecutivo”. Recordemos que, en la edición de Primera Página del día viernes 17 del presente mes, señalamos que Ismael Paradeda estaría acompañado en el nuevo Consejo Ejecutivo por: Gonzalo Suárez, Omar Larrosa, Diego Fernández, Patricia Pelúa. Además de que, Edison Cejas, presidirá la Comisión Delegada Ejecutiva de Divisiones Menores. En cuanto a la tesorería de Primera División y de Menores, estará al mando Nelson Eufemio Ramírez. La secretaria de actas de Primera División y Menores será Gabriela Hernández, mientras que, aún no estaría confirmado el nombre para la presidencia de la Divisional “A”.

“GRAN HONOR”

Posteriormente, nuestro entrevistado dijo qué significa ser presidente de la Liga Minuana: “Para mí es un gran honor, yo no jugué al fútbol en Minas, no estoy vinculado a ningún club, por lo que si se diera esta nominación, entiendo que algo bien realicé en mi anterior gestión”. Más adelante, realizó un análisis de la actualidad del Fútbol Minuano: “Siempre se puede ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Es irrefutable que la Liga Minuana tiene equipos muy competitivos, al igual que sus selecciones obtienen posiciones muy buenas en los distintos torneos. El punto más débil a mi entender es los pocos clubes que la conforman, y el alto costo que tiene los mismos para poder funcionar”.

“FELICITAR LA GESTIÓN”

Primera Página confirmó que, en las últimas horas, existió una reunión entre el actual presidente del Consejo Ejecutivo, Carlos Julio Inzaurralde; y nuestro entrevistado, y próximo presidente del Ejecutivo, Ismael Paradeda. Ante esto, le consultamos que le dejó dicha reunión, y comenzó diciendo que: “Primero felicitar la gestión públicamente, ya que de la reunión quedó claro el trabajo y compromiso que le pusieron en estos dos años. La Liga está más ordenada, aunque esto es un trabajo constante. Hubieron proyectos presentados al fideicomiso de OFI que no salieron, lo que me imagino es frustrante y es un desafío para el nuevo Ejecutivo de intentar llevarlos adelante. Por último se levantó mucho la vara con la Selección y esto es un desafío muy complejo para poder mantenerlo, ya que se depende de sponsors comprometidos para mantener el nivel”; finalizó declarando Paradeda a Primera Página.