Cinco esquinas en barrio Estación : ¿autopista?

Vecinos de la zona de las Cinco Esquinas en el barrio Estación, se comunicaron con nuestra redacción para dar a conocer un problema existente desde hace muchos años. Como lo dice el título de la nota, en ese lugar confluyen cinco esquinas, existiendo en algún caso poca visibilidad, pero el problema radica fundamentalmente en que tanto autos como camionetas, camiones, motos, etc, pasan a altísima velocidad. Allí existe el Complejo de Apartamentos Morosoli, con muchas familias, personas mayores y muchos niños. Sin contar una barriada importante, con vecinos viviendo en el lugar desde hace muchísimos años.

Precisamente, hace ya varios años, un edil del Partido Colorado –hoy fallecido—se preocupó por el tema y tras su gestión, se colocaron unos macetones los que servían a modo de rotonda, pero al no haber contralor de ningún tipo, si bien obligatoriamente los vehículos debían bajar la velocidad para no chocarse con los mismos, no se respetaban los sentidos de la rotonda.

Con el transcurso de los años se ha intentado contactar a las autoridades departamentales, y si bien en algún momento se hizo algún estudio, se desestimó la posibilidad de realizar una rotonda ya que las medidas eran insuficientes. De todas maneras, nunca se le buscó tampoco una solución a este tema.

Estas cinco esquinas tienen la particularidad, que todas funcionan en doble sentido. Al respecto, en la época que el hoy diputado, en ese entonces edil, Javier Umpiérrez, presentó un proyecto de flechado para todas las calles del barrio Estación, consultando en su momento a autoridades de la UNASEV para llevarlo a cabo, pero dicho proyecto quedó “encajonado”.

Debemos acotar que por estas arterias pasan muchas líneas de ómnibus también, que hace que a toda hora sean calles muy transitadas.

Hoy en día, y en virtud de que el problema cada vez es más grande, donde por momentos, ya sea de día o de noche, el tránsito por esas esquinas es casi de una autopista, los vecinos preocupados se comunicaron con la Voz de los Barrios para dar a conocer la actualidad de la situación, y buscando ayuda en las autoridades que corresponda, antes que debamos lamentar algún hecho trágico.

Todas aquellas personas que deseen dar a conocer alguna problemática en su barrio, se pueden contactar con la Voz de los Barrios, a través del teléfono 444 31502, enviar un whatsapp al 096 105 431 o a través del correo electrónico primerapagina@adinet.com.uy