La solidaridad minuana le permitió a Tadeo Larrosa recibir dispositivo médico

Primera Página

En la página tres de la edición del 9 de noviembre de 2022 se hizo un llamado a la solidaridad para colaborar con Tadeo Larrosa, joven que padece, desde los 11 años, Pectus Carinatum (esternón curvo o pecho de paloma). En ese momento, Primera Página entrevistó a Mary Aquino (38), mamá de Tadeo, quien no solo dio a conocer aspectos vinculados a la patología de su hijo, sino que además expuso sobre la cantidad de dinero que se debía conseguir (US$ 2.900 aproximadamente 129 mil pesos) para poder adquirir un Fmf, dispositivo corrector fabricado en Argentina, el que no solo ayuda en lo estético, sino que además corrige la deformación de tórax y columna de su hijo. El hecho obligó a los afectados por la situación, a organizar y realizar distintas actividades benéficas con el fin de lograr, o al menos acercarse a conseguir dicha suma y por ende, hacerse del dispositivo.

SUEÑO HECHO REALIDAD

Días atrás, Mary se comunicó con nuestra redacción para informar que Tadeo ya está usando el dispositivo. “Así como salimos ante la sociedad para pedir ayuda, hoy lo hacemos con la necesidad de hacer un público agradecimiento a todos quienes de alguna manera u otra hicieron posible que pudiéramos lograr el objetivo, hacernos de un dispositivo hecho a la medida en Argentina. Apenas llegó el dispositivo a nuestras manos, el cirujano rápidamente se lo colocó, por lo que ya empezamos con la recuperación o corrección que le permitirá a Tadeo tener una mejor calidad de vida”. “Un especial agradecimiento a Fundación SUNCA, Rotary Minas, Parador Parque Rodó y artistas como Evangelina Arnaldo, P’ Que Goce, Candominas, y la 8020”, concluyó.