María Noel Pereira asumió como nueva presidenta de la Junta

Se celebró el cambio de presidente de la Junta Departamental de Lavalleja, en sesión extraordinaria, con la presencia de los 31 ediles en sala. Acompañaron desde la mesa el intendente Mario García y la diputada Alexandra Inzaurralde, y en las barras hubo mucho público.

DESPEDIDAS

La presidenta saliente, Adriana Peña, previo a la votación señaló que esta elección “es un hecho importantísimo para la democracia de nuestro país, y del departamento al hacer la elección del presidente y del primer y segundo vicepresidente de la JDL, para el ejercicio 2022-2023”.

Peña resaltó que “nunca la tarea es de una sola persona sino de un gran equipo, y les voy a pedir la palabra a nuestros vicepresidentes”.

Miguel Del Puerto, segundo vicepresidente, y Vicente Herrera, primer vicepresidente, manifestaron su agradecimiento y aseguraron que fue una tarea que desarrollaron con gusto, interés y que podían contar con ellos siempre para el trabajo que la JDL exija, resaltando el trabajo de los funcionarios de la JDL.

La presidente Peña se despidió del cargo manifestando: “Gracias por el aprendizaje, por la enseñanza en este pasaje por la presidencia del legislativo. Este es un ámbito de discusión parlamentaria, donde no necesariamente todos tenemos que tener la misma idea, sino que tenemos que reflejar lo que la gente piensa y para eso nos votó. Todos tenemos una responsabilidad política, de seriedad y de respeto para la gente que representamos. No necesariamente coincidimos en lo que pensamos, pero si todos los que estamos acá intentamos hacer lo mejor. Cada uno de nosotros ejerce la responsabilidad en forma honoraria y esforzada, con una capacidad de trabajo agregada a todo lo que la vida nos exige día a día”.

CON CAMBIOS

La ahora expresidenta manifestó que “durante este año que ejercí la presidencia, transitamos cambios que era necesario hacer, adecuándonos a las exigencias del Tribunal de Cuentas, elección de contadora, licitaciones de compras, acordamos con distintas instituciones, y queda mucho trabajo para quien viene. Nadie da vuelta la página sino que es un seguimiento, compartimos nuestra habilidad de ir mejorando. Y todo se hizo con todo el equipo que la JDL tiene, nos enorgullece la capacidad y profesionalidad con que cada funcionario actúa. Lo que hemos aprendido, lo aprendimos de estos grandes funcionarios y de todos ustedes los ediles, de todos los partidos políticos. Por eso me resta agradecer a los 30 ediles, a sus suplentes, a la gente que nos puso acá, a mi querida Lista 51 que siempre está presente. Hoy es un día muy especial, porque cumpliría años la querida Blanca Flor Montenegro, fundadora de la Lista 51, ya no la tenemos. A todos mi mayor agradecimiento, a todos los compañeros que siempre están. A mi familia sin la cual es imposible enfrentar una tarea política, más siendo mujer, más siendo del interior, y más siendo con este carácter y fortaleza que tenemos y sin la cual es muy difícil hacer esta tarea. Gracias a todos”.

ELECCIÓN

Se procedió a la elección del presidente. Joaquín Hernández mocionó a María Noel Pereira Saravia, seguidamente Ernesto Cesar, como coordinador de la bancada del Frente Amplio (FA), manifestó que su partido “ha dado sobradas muestras -creemos nosotros- de colaboración en distintas instancias de trabajo en la JDL. Hemos trabajado para que esta Junta vaya -paulatinamente, no con la celeridad que quisiéramos- hacia un camino de jerarquización y profesionalismo. Visualizamos avances, tenemos un desafío muy importante como es la adquisición de un inmueble -anhelo ineludible para el funcionamiento de un gobierno departamental-, para trabajar de manera cada vez más autónoma”.

SÍ PERO NO, SIMBÓLICOS

Cesar manifestó que “en esta oportunidad, simbólicamente, vamos a presentar nombres de nuestra fuerza política, y no vamos a acompañar las nominaciones que se presentarán y que han sido conversadas previamente. No es nada personal respecto a los ediles que a partir de hoy van a ocupar la presidencia y vicepresidencia, los consideramos excelentes compañeros, entregados a sus ideas, a sus partidos. Con dolor tenemos que decir que la propuesta que se le cursó al FA no va en sintonía con el respaldo popular que el FA tiene en la actualidad. El FA es a nivel nacional el partido político con mayor cantidad de adhesiones, y a nivel departamental somos la segunda fuerza política. Consideramos que se nos realizó una propuesta muy bien intencionada, pero no refleja el escenario político. Descuenten las nuevas autoridades que sí van a encontrar en nuestra fuerza política diálogo, respaldo y apoyos para causas comunes a la institución y al bien común a la sociedad. No vamos a participar, y agradecemos la propuesta cursada por considerar que la segunda vicepresidencia, que fue la que se nos ofreció, no condice con el posicionamiento que tiene el FA”.

BUENAS GESTIONES

Finalmente destacó Cesar que “descontamos que como usted tuvo una gran gestión (por Adriana Peña), junto con su equipo de vicepresidentes -aunque el FA no estuvo representado-, hemos acompañado y respaldado. Descontamos que la próxima presidencia va a ser muy buena, porque conocemos las cualidades de María Noel Pereira, de sus conocimientos técnicos y su vocación política, y va a encontrar en nosotros un respaldo político cuando sea necesario e imprescindible obviamente para los intereses de la ciudadanía”.

Mocionó Cesar “simbólicamente” por Mauro Álvarez a la presidencia. Lo mismo ocurrió con las vicepresidencias, donde “simbólicamente” se propuso un edil del FA por la propia fuerza.

RESULTADO

No hubo más mociones. Se procedió a la votación nominal, obtuvo 23 votos Maria Noel Pereira, 6 Mauro Álvarez, Vicente Herrera 1, y Patricia Pelúa 1.

PRESIDENCIA IMPARCIAL

Se proclamó a María Noel Pereira como presidenta de la JDL por el período 2022-2023. Esta inmediatamente pasó a ocupar el cargo y expresó su agradecimiento a todos “y por respetar los acuerdos”. Inició su discurso manifestando la satisfacción de ver en las barras a su familia, a los compañeros de la Agrupación “Divisa Blanca” Lista 59, a Hermán Vergara, de la diputada Alexandra Inzaurralde, el intendente Mario García, “gracias a todos, nada de esto sería posible sin la gente que está allá en la barra, que apoya desde el ‘trille’ como decimos nosotros, con buen acompañamiento y trabajando con dignidad. Agradezco que me hayan votado, tengan muy en cuenta y presente, que esta presidencia va a trabajar de manera absolutamente imparcial. Acá, en la presidencia no voy a pertenecer a la Lista 59 -que es a la que pertenezco-, acá soy la presidente y la representante de todos ustedes que así lo decidieron y como tal voy a comportarme. Quiero pedirles que si en algún momento ven que me desvío de eso que acabo de decir, háganmelo saber. Todos saben que soy una persona abierta al diálogo, que se puede hablar, que el teléfono y mi casa están abiertos siempre, o acá en la Junta, pero siempre hablemos”.

ASPIRACIÓN

Pereira manifestó que “si me piden una gran aspiración desde la presidencia, es que se trabaje bien, de manera real, y respetando las coordinaciones de bancada. Que la mesa pueda trabajar en conjunto con los coordinadores de las cuatro bancadas, obvio que no digo en consenso siempre, y las diferencia son las que nos engrandecen, pero tratar de que no haya sorpresas, tratar de llegar a lo macro y más importante para la gente y que sea de la mejor manera posible, sin chicanas y sin ninguneos porque lo propone uno u otro. Sobre todo para el Partido Nacional, esto es un gran desafío, porque los blancos somos los que tenemos que tener eso más presente. Hagamos el esfuerzo. Otra cosa, no quiero que se preocupen por las comisiones, lo conversado se mantiene, que continúen con su conformación actual, hasta que se conformen las nuevas, démonos aire, un tiempito de negociar, la idea es reunirnos la mesa y los coordinadores de bancada este viernes o el lunes, para conversar sobre los temas de las comisiones. Sé que es potestad del presidente la formación de las comisiones, pero tratemos de hacerlo en equipo, escuchando lo que a cada uno nos puede aportar, interesar y en qué lugar cada uno pueda ser más útil brindando experticia, conocimiento a la comisión. Tengan presente que sigo perteneciendo a la Lista 59 fuera de la JDL, pero acá los represento a todos, que son los que decidieron que sea así”.

Se dio lectura a dos notas saludando la nueva presidencia, una firmada por Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, y la otra de Gabriela Umpiérrez, edila departamental.

VICEPRESIDENTES

Seguidamente se votaron la vicepresidencia. Resultaron electos como primer vicepresidente Emilio Cáceres, y como segundo presidente Hugo Olascuaga.