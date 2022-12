En febrero comenzará un nuevo censo nacional

Primera Página

CONTRATARÁN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PARA REALIZARLO

Autoridades en Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estuvieron en Minas para anunciar detalles de lo que serán las actividades relacionadas a un Censo 2023 que se desarrollará en diferentes etapas entre febrero y mayo, y también en cuanto a los procesos de capacitación y contrataciones de supervisores y censistas. En ese marco, Lidia Araújo, secretaria general de la Intendencia Departamental de Lavalleja (IDL), recibió en el salón de actos del edifico comunal a Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quien junto a Robert Martínez, director de Recursos Humanos de la IDL, Édison Casas, coordinador departamental del INE, Ana Arrospide, representante del CECOED y Félix Casavieja, en representación del Ejército Nacional, brindaron información al respecto.

IMPORTANTE PROYECTO NACIONAL

Aboal explicó que la visita a Minas se dio en el marco de la gira que las autoridades del INAE realiza a lo largo del país para anunciar la realización del Censo 2023. “Considero que el Censo, que va a ocurrir en menos de cuatro meses, es un proyecto nacional muy importante. Dada la dimensión que tiene este operativo, que es la más grande que tiene un país en épocas de paz, es que tenemos que apurar los procesos de preparación. Los censos se realizan en el territorio por lo que es muy importante trabajar de manera muy coordinada con la IDL, los municipios y las fuerzas vivas”.

AUTO CENSO

Expuso que durante las tres primeras semanas de abril “va a estar la posibilidad de autocensarse vía web en cualquier dispositivo electrónico, lo que quiere decir que cualquiera persona que tenga un celular con comunicación a internet va a poder censar a su hogar. Seguidamente, a fines de abril, van a salir los censistas a recorrer todo el departamento y en particular en las ciudades van a recorrer absolutamente todas las viviendas. En el caso de que la familia a censar haya respondido vía web, éste tendrá un código el cual se le brindará el censista para que éste siga con su recorrido. En caso contrario, el censista explicará todo lo relacionado a un cuestionario que, dependiendo de la familia, puede llevar menor o mayor tiempo, pero que en general demorará entre 30 y 35 minutos. Este proceso de extenderá entre las últimas semanas de abril y mayo. Si bien serán cifras preliminares, el objetivo es poder obtener algunos números muy agregados para presentar a la ciudadanía a comienzos de junio, al menos el total de ciudadanos en Uruguay y desagregación global por departamentos”.

CENSO DE DIRECCIONES

Según se informó, el proceso de información más fina ocurrirá durante el segundo semestre del año 2023. “Vamos a contar con una instancia previa en febrero, tratándose de un censo de direcciones. En esta instancia van a haber censistas recorriendo todas las ciudades en un trabajo de contrastar los mapas elaborados en trabajos de oficina y con las bases de direcciones y viviendas que tenemos en el INE con la realidad. En ese marco es que habrá censistas recorriendo las manzanas identificando una a una las viviendas y direcciones de estas”.

CONTRATOS DE CENSISTAS

Abotal comentó que tanto en esta instancia de febrero como las de abril lo y mayo, requerirá contratar censistas, “y la prioridad la van a tener en cada localidad aquellos que viven en sus localidades”. “Estimamos que en febrero vamos a necesitar en el orden de los 20 censistas, más algunos supervisores y otro personal de apoyo de campo por lo que posiblemente vamos a estar aproximadamente a la contratación de unas 30 personas. En total para todas las instancias estimamos una contratación de personal que estará en el orden de las 150 personas en todo el departamento. Los llamados, tanto a censistas como a supervisores, ya está abierto en la página censo2023.uy. Los interesados deben ser mayores de 18 años y contar con 3er año de educación media completa. Esta abierto también el llamado para capacitadores de censitas y en esta instancia estamos buscando profesores y maestros que quieran ser formadores de supervisares y censistas”.

REMUNERACIONES

Los tres son llamados pagos. “Estimamos que un censista que trabaje seis horas por día durante el mes puede hacer una remuneración que esté en el orden de los $ 30 mil. De los que $ 15 mil serán fijos y los restantes podrán ser de forma variable, que puede ser de acuerdo con la cantidad de viviendas que realice. Para los supervisores la remuneración andará en el orden de los $ 40 mil por 8 horas, $ 30 mil fijos y $ 10 mil para el caso de que su equipo cumpla con las determinas metas. La remuneración para formadores será de $ 30 mil (mensual) por un trabajo de 20 horas semanales durante dos meses”.

“OPERACIÓN ESTADÍSTICA”

Afirmó que el censo “es una operación estadística muy importante para generar estadísticas con mucho detalle, como como por ejemplo, cuantas familias viven en una manzana, cual es el nivel educativo o promedio de las personas que viven allí, cuantos niños o personas mayores viven en la zona, en qué condiciones viven o cuales son las de sus viviendas, si tiene techo liviano o no, las condiciones de las paredes de la casa, si los pisos son de tierra o no, cuantos servicios higiénicos tienen, cuantas habitaciones hay en la vivienda, si hay conexión al saneamiento o no y sobre el equipamiento del hogar. En el caso de las personas se va a indagar sobre sexo, edad, nivel educativo, ocupación, elementos vinculados a la discapacidad y a la migración, elemento que resulta cada vez más importante en el país. Vamos a tener datos muy precisos de cuántos inmigrantes hay en Uruguay. Resaltar que no se va a preguntar sobre ingresos ni en torno a elementos vinculados al patrimonio de las personas. Los censistas van a estar debidamente identificados por sus chalecos con el logo del INE y del Censo, una tarjeta con el nombre y el número de cedula de identidad, datos que pueden ser corroborados al 0800 2023”.

VISIVILIZACIÓN NECESARIA

Finalizó diciendo que “es un trabajo muy importante para el país porque son datos que van a marcar la política pública durante diez años, en por ejemplo, las decisiones de donde abrir una policlínica, un centro CAIF o mismo una escuela. Es muy importante que proporcionemos la información ya que las políticas públicas no pueden llegar a lugares que no son visibles por lo que para ser visibilizados, que es un derecho ciudadano, es más que importante dar toda la información”.