La Junta recibió al vicepresidente de Antel

ROBERT BOUVIER DESTACÓ INVESRIONES DE LA EMPRESA EN EL INTERIOR

Ante la invitación del edil Hugo Olascuaga (Lista 58, Partido Nacional), el vicepresidente de ANTEL, Robert Bouvier concurrió al plenario de la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) en sesión extraordinaria, acompañado del gerente del ente, Gonzalo Escuder.

Bouvier agradeció la invitación y señaló que era “un gusto estar de nuevo por este recinto, estuvimos aquí quince años como edil y cinco años como suplente, y les puedo asegurar que se extraña”.

LA CONECTIVIDAD CASI ES UN VALOR HUMANO

Refiriéndose a ANTEL dijo que “es muy importante comunicar lo que estamos haciendo y a su vez ser receptivos a las inquietudes que tendrán los ediles. Hoy por hoy ANTEL, y sobre todo después de la pandemia, se ha convertido en un factor esencial. La conectividad casi es un valor humano, estar sin conectividad es casi imposible, es someter a la población a un atraso en cuanto a acceder a oportunidades. Lo que estamos haciendo en el interior es igualando oportunidades. El tema de la conectividad y usar los datos, a partir de la pandemia explotó y ANTEL pasó a cumplir un papel importante”.

EL INTERIOR Y EL CLIENTE

Aseguró que “cuando asumimos en ANTEL dijimos que íbamos a tener dos pilares: el interior y el cliente. Como persona del interior creíamos que era nuestra obligación enfocarnos en obras en el interior del país. Para eso el 81 % de las inversiones en infraestructura que invirtió ANTEL en estos dos años se hicieron en el interior del país. Esto significó 131 millones de dólares de inversión directa en el interior, mayor conectividad, mayor cobertura móvil en el territorio, mayor cobertura móvil en rutas, mayor velocidad, un despliegue de fibra óptica y sustitución de línea de cobre, que estaba en muy mal estado, por fibra óptica”.

MÓVIL

Sobre los servicios de móvil dijo Bouvier que invirtieron “en 90 nuevos sitios rurales, que tenían cero o nula conectividad. Es una satisfacción enorme cuando uno llega a esos lugares a inaugurar una radiobase y habla con el médico, que nos dice que por primera vez esa gente va a tener acceso a tener sus análisis clínicos en línea, o sea que se va a poder conectar la computadora del médico para que esa persona no tenga que ir a la capital a buscar los análisis. Estos 90 sitios están comprendidos en los 129 nuevos sitios que hizo ANTEL en el interior del país. Fue en casi todos los departamentos, solo queda Rocha que tenía bastante conectividad.

A su vez estos 129 sitios están comprendidos en los 622 sitios que hicimos inversión en todo el país en estos dos años, de los cuales 129 fueron nuevos y de esos 90 fueron en zonas rurales. Eso significó que en 2021 invirtiéramos en 332 sitios en conexión móvil, 68 nuevos sitios y de esos 50 son rurales. Ahí tuvimos una inversión de 25 millones de dólares”.

EN LAS RUTAS

Continuó detallando Bouvier que “en 2022 fueron 290 sitios de conexiones móvil, 61 nuevos sitios y tuvimos 22 millones de inversión. Una demanda que teníamos cada vez que salíamos al interior, la gente nos decía que en la ruta se nos corta la conectividad, de hecho el ingeniero cuando venía para acá vino monitoreando ruta 8, porque le reclamaron que hay tres puntos donde no tenemos conectividad, el ingeniero estuvo analizando esos tres puntos.

En base a eso hicimos un plan de conectividad en todas las rutas. En 2022 estamos en 93, 6 % de cobertura en las principales rutas nacionales y pensamos que vamos a terminar a mediados de 2023 con el 100 % de cobertura”.

VELOCIDAD Y FIBRA

Aseguró Bouvier que “se aumentó la velocidad de 20,5 a 23,3. En cuanto a fibra óptica, 154 localidades nuevas de inversión en fibra óptica, que tenían un mal servicio de conectividad. Tenían línea de cobre que estaba en muy mal estado, teníamos reclamos permanentes y a su vez teníamos que salir a cubrirlos con servicios inalámbricos, que es otro gran problema. Estamos haciendo concentración en lo que es Canelones, todo el Santoral no tenía fibra, estamos poniendo fibra en toda la Costa de Oro. En muchísimas localidades la fibra estaba por la mitad, el caso típico es Lascano”.

DE COBRE A FIBRA

Manifestó que se terminaron “las obras pendientes que habían quedado ya rezagadas, se combinó la extensión de fibra óptica y se cubrió todas las ciudades. Eso significó en 2021, 35 localidades con inversión, de las cuales 17 no tenían fibras, 50 mil nuevos servicios y 20 mil migraciones de cobre a fibra. El hecho de migrar cobre a fibra es una mejoría sustancial”.

INVERSIONES

Puntualizó que en 2021 en localidades hubo una inversión de 22 millones, 43 millones en 2022, casi un 65 % más de inversión. En 2021 hay 56 millones de inversión, en 2022 fueron 75 millones, eso totaliza 231 millones de inversión en las más de 78 mil migraciones que se hicieron de cobre a fibra.

LAVALLEJA

Respecto a Lavalleja, señaló que en 2021 y 2022 se invirtieron 4 millones de dólares. En 2021 se intervino 27 sitios con obras en móvil, se hicieron dos nuevos sitios que tenían muy mala cobertura, que fueron Estación Solís y Colón, con una inversión de 1. 495. 000 dólares en móvil. En 2022 hay seis sitios con obras -un nuevo sitio rural es en Gaetán-, que ya está operativo y en cualquier momento se va a inaugurar.

VILLA SERRANA

Sobre un reclamo de Villa Serrana, dijo Bouvier que “asumimos el tema con toda la pandemia, tenía cero cobertura. Había muchísima gente viviendo ahí, tuvimos que invertir de forma urgente casi 200 mil dólares, y quedó totalmente solucionado”.

FIBRA ÓPTICA

La fibra óptica en 2021 se instaló en siete localidades y había serios problemas en Batlle y Ordóñez. “En cuanto a cobre, teníamos problemas en Solís, tuvimos que paliar con el tema de 5G las cámaras de seguridad de Solís de Mataojo. Hay que entender lo que lleva la fibra óptica, a que puedan tener cámaras de seguridad, cosa que nos están reclamando todas las localidades. En José Pedro Varela no pueden instalar las cámaras de seguridad porque no hay fibra óptica. Lo que hicimos fue hacer una inversión de 5G para que empezaran a poner unas cámaras en forma provisoria para poder mitigar el tema de seguridad, porque era la entrada del departamento y no había ningún control en cuanto a cámaras”.

POSTES

Señaló Bouvier que “se está instalando fibra en Mariscala, tuvimos que hacerlo en forma aérea, somos conscientes que cuando entierra queda mucho mejor, tiene un costo superior, y en este momento los presupuestos no daban, para cumplir en forma inmediata. La localidad que tenía peor servicio de cobre era Mariscala, había muy mala conectividad e hicimos en forma aérea. Sé que muchos vecinos de Mariscala están quizás algo molestos porque ven muchísimos postes en la localidad, indudablemente hay una postación de cobres, tenemos que hacer otra postación de fibra, tienen que convivir las dos postaciones hasta que todo se migre de cobre a fibra, pero tenemos el compromiso, y lo hemos asumido con el alcalde, que terminamos las migraciones y empezamos a retirar todas las columnas, que serán donadas para que sean utilizadas donde ellos lo crean conveniente”.

LOCALIDADES

Expresó Bouvier que en Pirarajá, Varela y Zapicán, “se está terminando, o está terminada, con lo cual solucionamos varios problema, sobre todo el tema de cobranzas, que necesita fibra para tener una buena conectividad. En las localidades lo primero que hicimos fue hablar con los alcaldes, les presentamos el plano con el cometido de que estuviera toda la localidad comprendida en la red de fibra”.

Sobre Batlle y Ordóñez dijo que “ahí estamos un poquito más atrasados porque se hizo en conjunto con Florida, y pensamos que en dos meses más o menos vamos a terminar la obra. Y en Solís de Mataojo tenemos un problema con un barrio nuevo que está detrás de la estación de servicio de ANCAP, que no estuvo previsto, pensamos que en marzo ya va a quedar comprendido, fue un error de la empresa y la alcaldía, que se va a subsanar”.

ROUTERS

Finalmente aseguró que en cuanto a los centros educativos del país, “a finales de 2019 el 31% de los centros educativos tenía banda ancha, en 2021 llegamos al 87% y en 2022 llegamos al 94%. Pasamos de 334 centros a 934 centros con banda ancha. Y se hizo una inversión de 500 mil routers, de los cuales 300 mil ya están instalados”.

Bouvier finalmente respondió preguntas de los ediles, hubo algunas rispideces, y confrontaciones, y finalmente se dio por terminada la sesión extraordinaria.