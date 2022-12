Adeom denuncia situación de trabajadores enfermos y violación del estatuto funcional por parte de la IDL

Primera Página

ANUNCIAN POSIBLES MOVILIZACIONES POR ESTOS TEMAS

En la sede de Adeom Lavalleja, se llevó a cabo una ronda de prensa, en la que directivos del sindicato informaron sobre algunos temas de interés, en los que mantienen diferencias importantes con la administración comunal. Estuvieron presentes los directivos Sergio Pérez, Julio Toledo, Daniel Urquiola, Socorro Tolosa, Víctor Villalba y Jorge Aparicio.

Urquiola fue quien llevó la voz cantante, indicando que el viernes la dirección del sindicato emitió un comunicado, “explicando uno de los temas al que queremos hacer referencia en primera instancia. Lo que relata ese comunicado es que hace cinco meses habíamos tenido un acuerdo con el intendente departamental en cuanto a la conformación de los Tribunales de Calificación y Alzada, tribunales que hacen a la carrera funcional de los trabajadores municipales. El Tribunal de Calificaciones, como somos funcionarios públicos, nos califica semestralmente junto con una calificación anual y eso luego es determinante en los ascensos, en las presupuestaciones y en los concursos. El Tribunal de Alzada es una instancia donde los compañeros, si están disconformes con la calificación que se les otorga, pueden recurrir a ese organismo para poder dirimir las diferencias”.

SINDICATO PIDIÓ INTEGRAR LOS TRIBUNALES

El directivo sindical recordó que solicitaron hace seis meses poder integrar estos tribunales como garantía de los trabajadores, “porque el Estatuto, que es el año 1982, no prevé que el sindicato esté presente en esos ámbitos porque en esa época, plena dictadura, los sindicatos estaban proscriptos. Con el advenimiento de la democracia, la representación de los trabajadores organizados en los centros de trabajo, según las normativas que tiene nuestro país que ratifica normas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), son los representantes sindicales, las organizaciones sindicales donde son representativas de sus trabajadores. Eso no está en discusión con Adeom Lavalleja. Se había llegado a ese acuerdo, pero esa promesa del intendente no fue cumplida hasta que recibimos un oficio donde no solo ratifica la resolución 2462/2022, donde nos deja fuera, nombra las delegaciones de los tribunales y deja afuera a Adeom, sino que en este oficio solicita a los diferentes centros de trabajo y escalafones, desorganizadamente, a aquellos trabajadores que así lo quieran, sin saber con el aval de quién, puede inscribirse en una oficina, enviar un mail para registrarse como representante de ese escalafón. Se intenta cambiar la representación sindical, la cual está fijada por normativa en este país, por trabajadores desorganizados. Además hay una situación que es aún más compleja, porque el Estatuto establece que estos tribunales se deben conformar por un director, un jefe de dirección y un abogado. Si hubiera un cuarto integrante debería ser la organización sindical, pero el Estatuto en ningún momento prevé que compañeros en forma desorganizada, con el aval de no se sabe quién, puedan ser parte del tribunal”.

VIOLACIÓN AL ESTATUTO

Según Urquiola “esto es una violación al Estatuto, situación que no nos sorprende, porque si hacemos memoria, cuando se votó el presupuesto departamental ya se violó el Estatuto, transformando algunos cargos de un escalafón que desaparecía, incluyéndolos al escalafón administrativo, cuando el Estatuto establece que solo se ingresa a él por concurso de oposición y méritos. Ya tenemos esa experiencia. No salimos de atrás de un árbol, sorprendiendo, poniendo el palo en la rueda. Esta es una situación que venimos manejando con el Ejecutivo hace seis meses, el cual se comprometió a que seríamos parte de esto. Esto es un ataque a la organización sindical, desconociendo nuestra representatividad, algo que Adeom no va a permitir”.

INJUSTA NORMA CON FUNCIONARIOS ENFERMOS

El presidente de Adeom dijo que “hay un segundo aspecto que se refiere a lo injusta que es la norma con algunos compañeros que están enfermos, que transitan enfermedades terminales o en etapas muy complicadas. Sobre este tema tampoco hemos podido llegar a un acuerdo con el Ejecutivo. Sí debemos aclarar, que con el tema de las licencias tenemos un acuerdo y en el mes de enero, en la primera reforma del Estatuto se va a contemplar esta aspiración. Pero el tema es que hoy tenemos a compañeros en etapas terminales de enfermedad”.

Sobre ese punto, Sergio Charquero informó que “lamentablemente debemos salir a los medios por este tema. Hay dos compañeros que cumplen sus 150 días de licencia médica y se tienen que reintegrar a partir de una resolución de la exintendente, doctora Adriana Peña. Nos parece algo muy injusto. Son pacientes oncológicos, en etapa terminal. Es algo que no puede estar pasando en 2022. Si el intendente quiere puede comunicarse directamente con CAMDEL e inmediatamente puede acceder a la historia clínica de cada compañero. Se tiene que solucionar dialogando y no recurriendo a una conferencia de prensa. Se trata de sensibilidad humana. No queremos enfrentarnos con nadie pero es algo que le puede pasar a cualquier funcionario de la Intendencia. Debe ser de resolución inmediata del intendente”.

Enfatizó que “hay compañeros en situación terminal, necesitan el dinero para comprar medicamentos de alto precio y el dinero debe estar a disposición. No se les puede retener el salario por estas cuestiones. El compañero debe estar con su licencia y seguir pagándole. No podemos llegar a estas situaciones. Es la última vez que lo exponemos de esta manera. Llegará el momento en que tomemos otras medidas. Necesitamos de resoluciones en este momento, porque los compañeros no pueden esperar. No puede ser que compañeros tengan el sueldo retenido porque son pacientes terminales. Es un tema de sensibilidad”.

UNA RESOLUCIÓN SE PUEDE CAMBIAR CON OTRA RESOLUCIÓN

Daniel Urquiola acotó que “la norma establece que el trabajador municipal a los 150 días de licencia se le abre un sumario administrativo y se le retiene el 100% del sueldo. Hay una resolución del gobierno que encabezaba la doctora Adriana Peña sobre la cual el trabajador debía reintegrarse a los 60 días a trabajar. En ese momento no lo pudimos cambiar pero es muy injusto que alguien que transita una etapa complicada de salud, que esté en tratamiento, deba interrumpirlo para reingresar a trabajar para no perder el sueldo. Hay soluciones a ser aplicadas. Si lo de la doctora Adriana Peña en su momento fue una resolución, otra resolución puede cambiarla, no es un decreto departamental. Pasa por la sensibilidad y la voluntad política. El Estatuto prevé al intendente departamental que puede otorgar licencias especiales con goce de sueldo si a su criterio lo entiende necesario. Las herramientas están. Bajo ningún concepto podemos soltarle la mano a un compañero que está complicado de salud y a quien se castiga por enfermarse, por tener una enfermedad compleja y no se la paga el sueldo. Nuestra angustia en estos momentos es porque hay compañeros en esa situación”.

El directivo Sergio Pérez dijo sobre este punto que “son compañeros que están muy complicados en su salud y que se quedan sin su sueldo. En sus últimos meses de vida la Intendencia les quita su sueldo, lo que hace que, además, el compañero ingrese en una depresión total”.

Por su parte, Julio Toledo dijo que este tema “es preocupación de toda la directiva”. “Es lamentable que esté ocurriendo todo esto por la falta de sensibilidad de la administración. No sé si el intendente tiene tiempo de leer los estatutos pero tiene muchos asesores abogados, él también es abogado, que deberían tenerlo al tanto de que puede otorgar licencias especiales ante estos casos. Los compañeros no pueden presentarse a trabajar en camilla para no perder el sueldo. Es disparatado”.

Afirmó que “el gremio estaba confiado que con Desarrollo Organizacional y Recursos Humanos muchas cosas iban a cambiar, que todo se iba a aclarar y saber, pero… ¿dónde quedó todo eso? Ese dinero destinado a Recursos Humanos. Es lamentable que Adeom deba reclamar para que hagan su trabajo, ya sea Recursos Humanos o Jurídica, asesorar al intendente e indicarle por dónde está el camino adecuado. Es inconcebible porque ocurre que le recetan medicación que el Sanatorio no tiene y debe comprarla en forma particular pero habiendo perdido el salario”.

MEDIDAS A TOMAR

Consultados sobre cuáles serían las medidas a tomar ante estas situaciones, Urquiola manifestó que “salir a los medios de comunicación es una necesidad porque tenemos la urgencia de poder llegar rápidamente a los trabajadores para que no se anoten para conformar esos tribunales porque nos están induciendo a violar el Estatuto y a dividir a los trabajadores, porque la representatividad es del gremio. Nosotros vamos a abrir un lapso de algunos días, no más de una semana, para ver si esto se soluciona, porque las herramientas están para solucionarlo. En caso de que ello no ocurra, ya tenemos planificada una recorrida por todo el departamento explicando estas situaciones, nuestras reivindicaciones. Tenemos previstas algunas movilizaciones sorpresivas, por lo cual no las vamos a comentar hoy, pero sí estaremos movilizados. Se trata de la salud de los compañeros y de las compañeras. El otro tema es el de la representatividad del sindicato, algo que ha costado años de lucha, compañeros que han dejado sus vidas en este camino para que la representación sindical de todos esté presente y que sea lo que genere ese equilibrio necesario en las relaciones laborales. Si no la van a respetar, si no la van a tener en cuenta, como no se tuvo en cuenta al sindicato al constituir el presupuesto departamental o en la rendición de cuentas, es hora que nos tengan presentes para temas que hacen a la vida institucional. Si no nos van a tener en cuenta van a tener un sindicato movilizado”.

Comentó que “seguimos con la misma tesitura. Nos paramos en la cancha como siempre. Estamos en negociaciones por otros temas. Si logramos avanzar en otros tantos temas, no nos va a temblar el pulso en decir que hemos acordado determinadas cuestiones con la administración. Lo vamos a decir. Pero aquellas cosas que están mal también las diremos, por supuesto. Eso genera un respeto de ida y vuelta. Seguimos en ese camino y lo dijimos desde el primer día. Es el camino que esta dirección sindical se marcó”.

Sergio Charquero agregó que “acá hay un intento de quebrar al sindicato, colocando a quienes la administración quiera dentro de los tribunales. Hay que dejar los temas personales aparte. La representatividad es del sindicato, que es quien representa a los trabajadores. Por eso realizamos elecciones dentro del sindicato cada dos años, hay Personería Jurídica, les guste o no les guste. Somos electos por nuestros compañeros y está claro que ese es nuestro rol, el de representarlos. Nosotros queremos dialogar, llegar a acuerdos. Eso no implica que no digamos todo lo que está mal. Estamos para defender a los trabajadores. Ese es nuestro rol. A estas situaciones no las podemos pasar por alto”.

SOMOS UN SINDICATO SERIO

El directivo Jorge Aparicio dijo que “somos un sindicato serio y lo venimos demostrando hace mucho tiempo. Jamás diremos algo sin el estudio correspondiente. Somos profesionales y ejecutivos en lo que hacemos y nos basamos en la normativa vigente. No vamos a poner el palo en la rueda. Todo lo contrario, pero si después no hay voluntad política eso se transforma en otra discusión. Cuando se hizo el presupuesto y se dejó afuera a Adeom, se lo dijimos al intendente antes de salir a los medios de comunicación. El intendente y la Junta nos dieron otro golpazo al pisotear el Estatuto. Sirve sólo cuando lo aplican contra el trabajador, nunca para beneficiarlo. El sindicato tiene la grandeza de reconocer cuando se logran acuerdos con el Ejecutivo gracias a la voluntad política. Ahora no la hay y debemos salir a decirlo”.