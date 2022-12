Comprarán casa de Curbelo Báez para sede de la Junta

Primera Página

La sesión de la Junta Departamental de Lavalleja se dividió en una extraordinaria, en la que los ediles recibieron al vicepresidente de ANTEL, el contador Robert Bouvier, que se extendió por más de una hora y media, y que será motivo de otra nota, y la sesión ordinaria, que comenzó con el primer punto en comisión general, para tratar la compra del inmueble que será la sede de la JDL.

CASA DE CURBELO BÁEZ

Ante esta situación, y en nota con el edil Mauro Álvarez (Lista 609, Movimiento de Participación Popular MPP, Frente Amplio FA), sobre la compra del inmueble dijo que “se hicieron comunicaciones a los oferentes del inmueble para la JDL; y se decidió, después del estudio de la comisión especial para la compra del inmueble, que será la casa de Curbelo Báez, en avenida Varela”.

INDEPENDENCIA

Álvarez manifestó: “Me pareció muy disparatado cómo se hizo la sesión, en régimen de comisión general, pero así se planteó. El FA sostiene que debe haber una independencia de los poderes, que no debe ser solo por el tema edilicio, hace poco tiempo la JDL se independizó en lo económico, y hemos generado otras normas que demuestran que la JDL es otra cosa, que no es parte de la intendencia como la mayoría de la gente cree, y es una culpa nuestra, de los políticos”.

CASA NUEVA

Sobre la compra del inmueble, Álvarez expresó que “es la adquisición de una nueva sede, seguro que la va a jerarquizar a la JDL. Ahora, por más casa nueva que tengamos, si no cambiamos la cabeza los políticos, los ediles y los gobernantes de Lavalleja, no va a servir de nada. Cambiará la fachada, pero por dentro vamos a seguir con un sistema precario, confuso e insostenible, y que por más austero que seamos, terminamos siendo carísimos para la población, porque somos inoperantes como ediles departamentales”.

PEORES JUNTAS

Aseguró el edil que “estamos ante una de las peores Juntas Departamentales desde el año 2005 hasta ahora, en cuanto a la discusión política. No hablo de las personas, somos hombres y mujeres muy buenos, pero en cuanto a lo político, estamos quedando muy mal. Quiero decir que al tener un nuevo edificio como dicen que va a jerarquizar la actividad del edil, creo que es muy relativo. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, las mismas decisiones, y siendo inoperantes ante los reclamos de la gente, si se sigue utilizando a la JDL con fines políticos electorales, y no para servir a la gente que espera afuera, porque no hay trabajo, porque la educación se cae a pedazos, las inversiones son muy escasas, porque los malla oro siguen haciendo plata, pero tenemos a los vecinos reclamando por cosas como servicios y necesidades básicas insatisfechas y no los atendemos, vamos a seguir muy mal. Si no logramos poner la cabeza en lo que importa, no hay edificio que pueda cambiar el eje de toda la política legislativa. Sí, es un paso importante la nueva casa, pero no determinante. Lo determinante es cambiar el sentido y el sentir que le damos al rol de ediles. Ser edil no es ir cada tanto a la Junta y cuando se encienden las cámaras gritar y patalear. Ser edil es trabajar y estar con la gente siempre. Sin olvidar que se pertenece a un colectivo, a una fuerza política, a un sector, y que somos puestos por la ciudadanía para que se tomen decisiones que defiendan sus intereses ciudadanos, no los intereses propios, con fines electorales para ocupar cargos”.

PROCESO LINDO

Finalmente sobre la nueva sede de la JDL, dijo Álvarez que “está muy buena la compra, y la JDL va a tener su sede, en una avenida muy buena, en una casa con historia, cosa que no se tomó en cuenta. Sí se tomó en cuenta su superficie -mil metros cuadrados-, tiene un costo de 260 mil dólares, la construcción no está mal, tiene mucho espacio para seguir construyendo, se viene un proceso lindo y poder darle a la gente un poco de trabajo, y que sea construida o reformada por trabajadores de Lavalleja”.

RECESO O REMATE

Otro de los puntos tratados fue el receso de la JDL. Álvarez informó que “se votó, comienza el 23 de diciembre y finaliza el 1º de febrero. Se discutió mucho, no hubo acuerdo político previo, ni siquiera entre los ediles del Partido Nacional, parecía un remate. El FA planteó que fuera todo enero solamente, y que la primera sesión sea el miércoles 8 de febrero”.

ESPACIOS LIBRES DE SUSTANCIAS

En la sesión anterior se trató “Espacios y actividades libres de sustancias”, donde se le hicieron algunos ajustes a la norma ya aprobada. Manifestó Álvarez que “este es un tema que viene desde la legislatura pasada, lo propusimos con el compañero Carlos Cardinal, fue aprobado, y es en beneficio sobre todo de los gurises. El proyecto trata de evitar el consumo de sustancias psicoactivas -cigarros, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera- en espacios que son de uso exclusivo para niños, niñas y adolescentes. Esto no significa que la gente no va a poder hacer uso de sustancias en espacios al aire libre, lo que decimos es que las áreas libres, no abarcadas por la legislación nacional -no se puede fumar en espacios cerrados- pero que están destinados para uso exclusivo de niños, niñas y adolescentes, no se pueda consumir. Por ejemplo Parque Rodó, donde están los sectores de juegos no se podrá consumir sustancias”.

NO NATURALIZAR EL CONSUMO

Puntualizó Álvarez que “esto no es prohibir, es mirar a las próximas generaciones. No podemos seguir naturalizando -sobre todo los gurises-, el consumo de sustancia, no solo por la salud, sino también por las consecuencias sociales que tiene el consumo de sustancias. Evitemos naturalizar el consumo de cigarros, de alcohol, una de las peores drogas y que poco o nada se habla de eso. Otra cosa que prevé la norma que ya es decreto, es que en espacios donde se realicen actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes, no se consuma ningún tipo de sustancia durante el tiempo que se desarrolle la actividad, caso del cierre de una calle por un festejo, o estadios donde se jueguen deportes donde estén los niños, niñas y adolescentes, y los adultos asistan”.

CONTROLES

Aseguró el edil de la 609 que “esto será contralado por la IDL, por el área de Higiene, además se va a promocionar el decreto. Este proyecto contó con el aval e informe de la Secretaría Nacional de Drogas, y piensan que debería extenderse a todo el país. Esto fue votado por unanimidad en la comisión y en el plenario de la JDL”.

PIROTECNIA

Otro de los temas tratados en la sesión anterior fue la pirotecnia sonora de alto impacto y su venta. Álvarez manifestó que “lo que se hizo fue una modificación a la norma, que presentamos Carlos Cardinal y yo, esta decía que se prohibía la venta de material pirotécnico sonoro en todo el territorio departamental en los espacios públicos y regulaba la venta. Material pirotécnico sonoro es casi todo, o sea se prohibía la venta hasta de los chasquibum porque hacen ruido, pero de muy bajo impacto sonoro. Lo que se hizo fue adaptar la norma a la realidad y a los nuevos conceptos que es identificar la pirotecnia sonora de muy alto impacto, de alto impacto, de medio impacto, de bajo, de muy bajo y nulo impacto sonoro. Lo que hicimos fue incorporar a la nueva norma estos conceptos o caracterizaciones. Se aprobó permitir la venta de medio bajo, bajo, muy bajo y nulo impacto sonoro, en la vía pública del territorio departamental. Quiero resaltar la empatía de los empresarios muy comprometidos con la causa, trayendo para vender pirotecnia sonora de medio para abajo. Y la respuesta de la población ha sido muy buena”.