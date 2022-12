Fernando Pereira: “Uruguay tiene problemas de salud democrática”

Primera Página

EN EL MARCO DEL PROGRAMA “EL FRENTE AMPLIO TE ESCUCHA”

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA), estuvo en Minas en la Casa Margaret Burgueño, sede central de FA en Lavalleja, en el marco del programa “El Frente Amplio te escucha”. Allí ofreció una conferencia de prensa en la que dijo entender que Uruguay tiene problemas hoy “de salud democrática”, basándose especialmente en los casos Marset y Astesiano, y también criticó el modelo de gobernanza nacional.

MOMENTO DEL PAÍS DELICADO

Para Pereira Uruguay está transitando “un momento delicado y en ese marco el FA va a actuar con responsabilidad. No se puede entender responsabilidad como sinónimo de silencio, sino como sinónimo de exigencia a la transparencia”.

Consideró que “Uruguay tiene problemas hoy de salud democrática y no refieren a las diferencias entre modelo neoliberal que se está aplicando y el modelo alternativo que ha tenido el progresismo durante 15 años”.

CASO MARSET

Recordó a Sebastián Marset, “un narcotraficante a quien le dimos un pasaporte legitimo uruguayo estando preso en Dubai por entrar con un pasaporte paraguayo falso”. “A pesar de que el subsecretario del Ministerio del Interior le advertía a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que era ‘pesado’ y ‘peligroso’. Cuando se toma nota que hay un narcotraficante pesado y peligroso, se evita darle el pasaporte y hay normas en Uruguay para evitar haberle dado ese documento que le posibilitó la libertad y hoy está siendo requerido por la justicia paraguaya sospechado por el crimen del fiscal Marcelo Pecci. No estamos ante cualquier caso”.

“Se nos pasó por abajo del radar un narcotraficante pesado y peligroso, detectado por el gobierno uruguayo pero que igual no se hizo nada para evitarlo”, acotó.

CASO ASTESIANO

Pereira dijo que al caso Astesiano empezó “como un caso de corrupción, por el cual fraguaba partidas de nacimiento para entregar pasaportes legales a ciudadanos rusos que no tenían ningún contacto con Uruguay. No se sabe si son cientos o miles, los precios oscilaban entre US$ 10 mil y US$ 20 mil, y algunos más. Luego se descubre que hay seguimiento a los senadores Bergara y Carrera (FA) con prácticas mafiosas, que es la de utilizar la información personal con fines extorsivos a los efectos de que levantaran las denuncias por el puerto. A todo esto, teníamos que decir presuntamente, hasta que llegó el gerente de la empresa quien dijo que efectivamente el hecho sucedió, pero que la empresa no lo hizo, sino el gerente de Uruguay, un señor Acuña, según él, y que fue un trabajo privado. ¿Cómo en un trabajo privado pude hacer seguir a dos senadores de la República? Luego el número tres de la Policía que dice sobre un senador del FA que es un Hijo de P…., una mugre, y que ‘mientras los frenteamplistas respiren, van a embromar’. Lo único que le falta al gobierno es decir que la culpa de que Astesiano este ahí es del FA, al igual que en todo lo demás”.

Opinó que al gobierno “se le armó una asociación para delinquir en el 4º piso de la Torre Ejecutiva y todavía no ha renunciado ningún gobernante”.

DENUNCIA POR SABOTAJE SIN FUDAMENTOS

Expuso que “ante lo delicado del caso Garcé, que denuncia al Parlamento por sabotaje ya que se filtró a la prensa el documento de inteligencia estratégica, pero que después el Fiscalía no pudo demostrar ni la trazabilidad del documento, entregó otros documentos que no eran y generó condiciones para la desconfianza en el Parlamento. A pesar de todo en este gobierno no renuncia nadie ante tanto disparate en tan poco tiempo, por vergüenza o por omisión”.

Manifestó que hubo y hay “opacidad para que el FA llegara a la información que ahora se está haciendo pública, debiendo recurrir a la justicia Uruguay porque el Poder Ejecutivo se negó a dar estos informes”.

CONTINUIDAD PARTIDARIA

Pereira opinó que “ante estas situaciones tan complejas para el Uruguay, el FA sigue por el camino democrático, de las propuestas y creyendo que en lo que hay que construir cuando hay problemas de este tipo, es una alternativa del modelo que hoy está vigente. Eso supone hablar con miles y miles de uruguayos en todo el territorio y al mismo tiempo el año que viene salir con capacidad propositiva. El año que viene va a ser un año donde el FA propone porque escucho mucho y va a escuchar en el primer trimestre del año entrante”.

“Luego el FA va a proponer en materia de empleo, de desarrollo productivo, de cadena de valor, de salud, educación y de seguridad social, concluyó.