Guillermo Riccetto: “Se están viendo números normales de diarrea para la época”

Mucho se ha viralizado en los últimos días, fundamentalmente a través de las redes sociales, sobre la posible contaminación del agua potable en zonas puntuales del departamento, y que habría llevado a un aumento de casos de diarrea, por ejemplo, en niños. En la pasada jornada, la Departamental de Salud de Lavalleja emitió un comunicado oficial, en el que aclara que lo vertido en el mencionado afiche en redes sociales no proviene de información brindada por el Ministerio de Salud Pública. Además afirma que la mencionada Departamental no recibió denuncias de brotes de enfermedades que puedan transmitirse por el agua en lugares puntuales y que puedan hacer pensar en fuente contaminada, acotando que el número de patologías gastrointestinales infecciosas, en su gran mayoría virales, son las propias de la estación del año.

NORMAL DE LA ÉPOCA

Para ampliar al respecto, Primera Página requirió la palabra del doctor Guillermo Riccetto, director departamental de Salud quien indicó que “realmente no tengo idea porque el agua está turbia, pero el aumento de diarreas y vómitos es algo normal de la época. Es igual que decir que en invierno hay aumento de las gripes y resfríos, son cosas que se esperan en ésta época. La mayoría de los cuadros gastrointestinales que hay ahora son virales, o sea que no tienen nada que ver con los coliformes ni nada. Nada más de lo habitual y no hay ninguna alerta. Nosotros como Ministerio, si hay algo que se sale de lo normal o si hay brotes se hacen estudios, pero tiene que haber un aumento, o un aumento localizado en algún lugar que puede ser, por ejemplo, la cárcel, un jardín de infantes, que se diga están todos los niños con diarrea. Ahí vamos a mirar que es lo que produce ese brote. Pero reitero, en las puertas de emergencias lo que se está viendo son los números habituales de diarrea para ésta época”.

Afirmó también que “como siempre digo, esto es al día de hoy, en una semana o 10 días puede cambiar”.

AUMENTO DE CASOS DE COVID

Otra consulta realizada al jerarca de la salud departamental fue sobre el aumento de casos de Covid a nivel nacional, sobre lo que indicó que “tengo la percepción de que hay aumento, pero no lo puedo reflejar en números porque en realidad tengo las estadísticas de octubre y noviembre. A nivel departamental en octubre tuvimos casi 100 casos y en noviembre alrededor de 70. Pero me parece que está subvalorado el tema, ya que creo que hay menos números porque se hacen menos análisis, y la gente consulta menos. Es lógico que en este mes haya un aumento y va a aumentar en el verano con la llegada de extranjeros”.

Agregó que “hay que exhortar a las personas a que se vacunen, que completen las cuatro dosis, y así el año que viene tienen la quinta”. Dijo además que “para los mayores de 50 años y las personas inmunodeprimidos se estima que en la finalización del primer trimestre del año próximo tendrán a disposición la quinta dosis”.

CUIDARSE DEL SOL

Sobre el final, Riccetto hizo una exhortación también a tomar los recaudos con el tema solar. Dijo que “es fundamental respetar las horas de más calor, que son entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tratar en ese horario de no ir a la playa, no hacer ejercicio al aire libre, tomar mucho líquido así no tenga sed, para estar bien hidratado, y por supuesto usar protector solar cada vez que uno sale y se expone al sol”.