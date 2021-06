Sergio Moreira: “Petinatti me dijo que iba a pasar a la historia por ser el único negro cantando tango”

Primera Página

Got Talent, de la compañía SYCO, es considerado el show de talentos televisivo más importante del mundo. El programa, creado por el británico Simon Cowell, se inició en el Reino Unido, comenzó a transmitirse por ITV en modo piloto y en la actualidad cuenta con más de medio centenar de versiones a nivel mundial. La segunda edición de la versión de Got Talent en Uruguay es transmitida nuevamente por Canal 10. Participan como conductores en calidad de jurado Agustín Casanova (cantante y actor uruguayo), María Noel Riccetto (bailarina y empresaria), Claudia Fernández (modelo, vedette, actriz, conductora y empresaria), Orlando Petinatti (presentador, productor de radio y TV y empresario), y cuenta con la animación y conducción de Natalia Oreiro (actriz, cantante, bailarina, diseñadora de moda y empresaria). Intervienen en él aproximadamente un centenar de ciudadanos uruguayos y residentes de cualquier edad que se inscribieron dando a conocer la actuación a desarrollar, incluso a través de videos a modo de muestra del talento con el cual desean competir.

INSISTENCIA FAMILIAR

Sergio Moreira, conocido artista musical minuano, participó días atrás en el programa y dio muestras de su talento artístico al cantar “Por Una Cabeza”, uno de los tangos clásicos de Carlos Gardel. Expuso parte de su historia de vida, se emocionó e hizo emocionar a los presentes y televidentes y marcó un momento inolvidable en lo personal y a nivel programa televisivo ya que eligió ese momento para hacer una propuesta matrimonial.

En diálogo con Primera Página, el ahora pintor de casas y empleado municipal y siempre cantante, recordó que en la primera temporada del programa “me anoté, me asusté y no fui, pero para esta temporada, mi mujer, mis hijos y mi madre insistieron por lo que me anoté. Lo hice sin que nadie lo supiera y pensando en que nunca me llamarían”.

Un día lo llaman de la producción “para hacer el casting (vía Zoom), después mandé un video grabado y en ese Zoom de más de una hora, me dicen que quedé seleccionado”.

ELECCIÓN DEL GÉNERO ARTÍSTICO

Recordó que el video enviado “era un tango también y en el momento que me anoté quise hacerlo con un tango porque vi la posibilidad de interpretar ese género, por ser afrodescendiente y porque no hay negros en el mundo que canten tangos, un género difícil. Varias personas me decían que me presentara con otro estilo, pero mi decisión fue tango, porque salsa, cumbia y plena es algo más cotidiano, que se ve más, por eso quise hacer algo diferente. El primer tema que envié y me hicieron el Zoom lo elegí yo pero el tema que salió al aire, fue de una selección de 5 que me pidieron”.

Moreira indicó que después quedaron tres y así sucesivamente, y se llegó al tango “Por una cabeza".

NERVIOS, TAQUICARDIA Y RESPIRACIÓN

Moreira reconoció que el día de la presentación “me sentí raro, como que era una experiencia nueva y que era la primera vez que cantaba. Me sentí muy nervioso, fue tan así que al momento de salir me dio taquicardia. Fue el couch y me ayudó con la respiración para poder salir al aire, pero después que salí se me pasaron todos los nervios. Estaba nervioso hasta que Petinatti me dijo que iba a pasar a la historia por ser el único negro cantando tango”.

ROMANTICISMO: TELEVISIVA PROPUESTA MATRIMONIAL

Al mejor estilo de las diversas personalidades del espectáculo artístico, deportivo y demás, el artista aprovecho la ocasión para, ante la atención del jurado y televidentes de todo el país, proponerle matrimonio a Eva, su actual pareja, en una acto romántico que comentó "mucha gente pensó estaba arreglado”. “Fue algo que sucedió aún sabiendo que ella es muy vergonzosa y que no quería subir al escenario. Se me ocurrió porque muchas veces le he pedido casamiento por radio, pero si bien se ríe nunca dice nada. Me pareció que era el momento y por suerte me dijo que sí. Más allá de mis defectos, intento todos los días ser romántico y reconozco que al lado mío tengo una persona que me aguanta millones y es mi bastón”.

“Sin duda ella es mi motor, más allá de que tengo mi familia, hijos, mi madre, hermana y tía".

ESPERA, DECISIÓN Y FELICIDAD

Moreira reveló que ahora está a la espera “que la producción me llame para entre cinco, elegir otro tema. La producción debe elegir otro tango y grabar cuando me llamen el corte de jurado que es el pasaje a la semifinal y que aún está sin fecha”.

Recordó que estuvo 18 años en la Banda Departamental, “hasta que dije basta”. “Si bien al principio lo extrañé, después prioricé los trabajos extras y la familia. De igual modo, muchas veces extraño cantar, por más que en ocasiones se me da la oportunidad de cantar en alguna actividad”,

Sergio dice que por la calle “la gente me dice cosas muy lindas, me muestra mucho cariño y me tira buena vibra lo que me pone muy feliz. Me considero que soy ganador solo por el hecho de haber participado y por haber tenido la posibilidad de mostrar lo que me gusta ya me hace feliz. Quiero agradecer a todo Lavalleja por el apoyo, especialmente a la gente de Batlle que es el pueblo donde alterno mi residencia”.

“Siempre estoy más que agradecido, porque las medallas más grandes se llevan en el corazón y no en el cuello", concluyó.