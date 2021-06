La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana celebró la Semana de la Fertilidad

Primera Página

DIALOGAMOS CON EL DOCTOR GABRIEL DE LA FUENTE

Desde hace tres años, la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SURH) organiza la Semana de la Fertilidad (del 21 al 25 de junio) con actividades de difusión abiertas y de libre acceso para el público en general, pacientes y la comunidad médica. Además, el viernes 4 de junio se conmemoró el Día Internacional del cuidado de la Fertilidad.

Las actividades que fueron virtuales, se hicieron tomando en cuenta la baja tasa de natalidad que presenta nuestro país, así como la natalidad tardía que lo caracteriza. Desde SURH se apunta a informar a la población sobre sus derechos y las posibilidades con que se cuenta tras la promulgación de la Ley Nº 19.167 de Reproducción Asistida.





LA ESTERILIDAD ES UNA ENFERMEDAD

Nuestra redacción habló con el doctor Gabriel de la Fuente, directivo de SURH, quien expresó que “lo primero que hay que tener presente es que la esterilidad es una enfermedad y debe ser tratada como tal, pero tiene algunas implicancias. Primero que nada, una causa muy frecuente de dificultad para lograr el embarazo es el retraso de la búsqueda del mismo. Ese es un problema que estamos teniendo de manera más frecuente en el Uruguay, y es que la media de las mujeres que están empezando a buscar su primer embarazo, cada vez se viene retrasando más. Por lo tanto, cuanto más retrasamos la búsqueda, la tasa de esterilidad se eleva”.

“Tenemos que saber -agregó- que la media en la cual deberíamos empezar a buscar el embarazo es entre los 20 y 30 años. A partir de los 30 años en la mujer en particular, gradualmente empieza a ser cada vez un poco más difícil lograr un embarazo. Y por encima de los 35 años, ya se produce un declinar de la fertilidad más intenso aún. Por lo tanto, hay que tener presente que lo ideal las mujeres empiecen a buscar embarazo antes de los 35 años”.





OTRAS CAUSAS DE ESTIRILIDAD

El profesional dijo que “otro de los problemas que también estamos teniendo es que encontramos cada vez más parejas que recién empiezan a buscar de manera tardía. Y por eso el porcentaje de parejas estériles se viene elevando”.

Continuó explicando que “hay otras causas de esterilidad, y es donde nosotros decimos que un 25 porciento son por causas femeninas, otro 25 porciento por causas masculinas, otro 25 porciento es un factor mixto y hay otro 25 porciento que se debe a una esterilidad sin causa aparente o de origen desconocido. Esto no quiere decir que no sea un problema, pero sí hay que tener presente que los estudios que realizamos para evaluar la causa potencial de esterilidad, no siempre arroja un resultado conciso. Es importante decir que toda pareja que lleva más de un año buscando embarazo, teniendo relaciones sexuales frecuentes, si no logra un embarazo, entonces debe realizarse primero la valoración correspondiente y luego también un tratamiento”.





LOS TRATAMIENTOS

Consultado sobre los tratamientos, De la Fuente explicó que “nosotros dividimos los tratamientos de reproducción asistida en baja y alta complejidad. Los de baja complejidad son los tratamientos en los cuales el óvulo se fertiliza dentro del cuerpo de la mujer. Son tratamientos en los cuales nosotros coinducimos la ovulación, para que tenga relaciones sexuales en casa, o hacemos una inseminación artificial, donde ahí lo que hacemos es preparar la muestra de semen de esa pareja para tomar los espermatozoides que se muevan más rápido y se inyectan dentro del útero”.

En cuanto a los tratamientos de alta complejidad, indicó que se trata de la fecundación in vitro. “Es un tratamiento más complejo, en el cual lo que hacemos es extraer los óvulos del ovario y nosotros en el laboratorio unimos el óvulo con el espermatozoide para formar un embrión y finalmente, ese embrión lo transferimos dentro del útero. Es un tratamiento que tiene tasa de embarazo mejor, que nos permite evaluar mejor cual es el problema, pero cada uno tiene una indicación específica”.





LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

En cuanto a los costos de los tratamientos, informó que “estos tratamientos eran muy costosos, pero afortunadamente en Uruguay desde el 2013 contamos con la Ley de Reproducción Humana Asistida, que da cobertura a estos tratamientos, y eso ha permitido que sea mucho más accesible para todos. La ley dice que se puede acceder a este tratamiento de reproducción asistida hasta que la mujer cumpla 40 años. Después de esa edad no entra dentro de la cobertura pública, y esto no es un tema menor, porque si lo tiene que hacer en forma particular efectivamente los tratamientos son muy costosos. Además, las tasas de embarazos están directamente relacionadas con la edad, y a mayor edad, la probabilidad de embarazo cada vez es más baja, no solo de manera espontánea, sino también con los tratamientos”.