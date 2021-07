Mario García: la situación económica de la IDL es “compleja”

En la noche del lunes, el intendente Mario García concurrió a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental (JDL), junto al director de Hacienda, Juan Carlos Rosales, y a la directora de Jurídico Notarial, Laura Nahabetian. Allí, el intendente catalogó la situación económica de la Intendencia de Lavalleja (IDL) como “compleja”, al tiempo que se brindó información por parte de los demás jerarcas.

El llamado a sala del intendente fue promovido por la edila nacionalista Adriana Peña, quien fue intendente de Lavalleja hasta la asunción de García, el año pasado. Además, estaban en sala no sólo el director de Hacienda actual, sino también el edil Daniel Escudero, quien ocupó el cargo en la adminstración anterior.

El pedido de comparecencia del intendente incluía preguntas muy específicas acerca del estado de las arcas municipales, incluyendo el estado de las cuentas bancarias de la IDL, los aportes recibidos por obras del BID, o por parte del gobierno central, y el número de funcionarios de diferentes categorías.

Adriana Peña, quien fue la principal impulsora del llamado de García, fue quien comenzó a hablar, agradeciendo la comparecencia del intendente y de los jerarcas, y recordando que en una de las últimas sesiones de la Junta “dijimos que no podemos pedir al Ejecutivo esfuerzos sin saber en qué estado están las arcas municipales”, pensando en eventuales pedidos de exoneraciones tributarias y de ayuda a diferentes sectores sociales en el departamento. “Ser responsables es saber en qué podemos y en qué no en estos meses, y sobre todo estudiar el presupuesto quinquenal, tenemos que saber el punto de partida”.

SITUACIÓN ECONÓMICA “COMPLEJA”

Luego, Mario García hizo una exposición inicial, haciendo énfasis en la situación de emergencia sanitaria que debió enfrentar desde el primer día en que ocupó el cargo de intendente, agregando que se daba en ese momento una emergencia en el área agropecuaria por sequía, mientras la economía nacional y local no tuvieron en el 2021 la recuperación económica que se esperaba.

El intendente Mario García recordó que hasta la noche del lunes, el Ejecutivo no había hecho ninguna referencia a la situación de las arcas municipales, por el “simple motivo” de que en un par de días entregarían la primera Rendición de Cuentas, “que indicará cuál fue la situación económica que atravesó la IDL en el año 2020”.

El intendente definió entonces la situación económica de la IDL como “compleja”, “en el entendido de varios factores que así lo determinan”. Comenzó a referirse en primer término a lo que vivía el sector agropecuario, cuando asumió su cargo el 27 de noviembre pasado, “referente a la sequía que tuvimos el año pasado, con un déficit hídrico incluido Lavalleja en emergencia agropecuaria. Llovieron unos 700 mm en el año 2020, cuando la media es de 1.200 mm. Esto hizo que la situación a fin de año fuera delicada. Cerca de cien productores rurales fueron asisitidos con maquinaria para mejorar las aguadas, y con agua, y se entregasron 480.000 litros de agua a 66 productores”.

Por otro lado, “la primera ola de contagios de la pandemia cayó justamente en nuestros primeros días de gobierno”. “A los pocos días teníamos un primer caso positivo (en la IDL), lo que nos llevó a desviar la atención en una situación inédita e inesperada. En ese sentido tomamos medidas junto a ADEOM en cuanto a establecer protocolos que fueron alterando el trajinar de la IDL. Todas estas medidas las hemos tomado en estos meses, que han sido muy duros”.

García recordó que en siete meses de gestión, “la IDL funcionó normalmente hasta el 23 de diciembre del 2020”. “A partir de ese día se debió tomar medidas que alteraron el funcionamiento normal, y a la fecha la IDL está cerrada, brindando los servicios que parecen imprescindibles”. “No llegamos a trabajar un mes entero de manera normal. Quiero ser muy claro en cuanto a nuestra responsabilidad: hemos priorizado la gestión sanitaria del departamento de Lavalleja”.

El intendente reconoció expresamente a los funcionarios de la IDL, “que lo han dejado todo, en los vacunatorios, asisitiendo a la Dirección de Salud, inspecciones continuas y constantes a efectos de concientizar a la población sobre el momento que vivimos”.

“Hoy -recordó- el departamento es de los que tienen mayor número de vacunados. Lavalleja fue reconocido en junio como el segundo mejor departamento en cuanto a riesgo de COVID-19 en el país. Es el departamento con menos fallecimientos, el índice de letalidad más bajo de todo el país, un índice de Harvard de los más bajos del país”.

Frente a esta situación, se tomaron decisiones “que no han sido fáciles, desde el día uno, que siempre plantean diferentes caminos y escenarios. Tenemos que decidir, y hemos decidido por la salud de la población”.

Luego, García recordó que luego de la caída abrupta de la actividad económica en todo el país en el 2020 a causa de la pandemia, se esperaba una recuperación rápida y pronunciada, que nunca ocurrió. “Es muy difícil saber qué pasará en este sentido. Permanentemente buscamos caminos para poder paliar esta situación. En definitiva eso nos ha llevado a tomar decisiones económicas que no habíamos planteado así en la campañla política y en el inicio de nuestra gestión. Hablamos de un fideicomiso de obras que nos permita recuperar la economía a través de la obra pública. Con la incertidumbre, es una decisión que hemos ido postergando. Queríamos votarla antes del presupuesto quinquenal, pero los hechos han hecho que primero debamos aprobar el presupuesto quinquenal que ustedes ya tienen”. “En marzo pensábamos abrir el turismo, pero lamentablemente en un mes el departamento pasó de casi verde a estar en rojo. Es un dato de la realidad que no podemos dejar de tener en cuenta, y cuestiona la toma de decisiones que hagamos en lo económico. La situación es compleja, no tenemos certezas, podemos imaginar los escenarios, pero debemos ir paso a paso. Eso es lo que ha pasado en estos siete meses de administración departamental”.

Luego, García informó a los ediles que en diciembre del año 2020, poco después de asumir, la IDL tenía un déficit operativo de 126 milones 672 mil pesos, unos U$S 3,71 millones.

En caja se recibió, dijo, el 26 de noviembre, 81 millones 396 mil pesos, con un pasivo vencido de 68 millones, al mismo día.









DIRECTOR DE HACIENDA: “PRENDER UNA VELA A LA VIRGEN”





Después fue el director de Hacienda, Juan Carlos Rosales, quien hizo un informe a los ediles. Este informó que en los primeros días de mayo hubo dos casos positivos de COVID-19 en Hacienda, lo que dificultó el trabajo, y agregó que es “bastante complicada la situación del sector que me toca”. “Los sistemas (informáticos) son complejos, viejos, tenemos una relación que deberíamos comenzar a repensar, por usa una palabra amigable”. “Tenemos tres sistemas, los nuestros son muy viejos, tan viejos que las tres profesionales que trabajan en Hacienda hacen el trabajo de manera manual. Gran parte de ese trabajo se hace en planillas Excel lo cual es muy tedioso porque implica un control muy férreo sobre lo que se hace, y un número mal puesto cambia el resultado final”. Recordó que los tres sistemas informáticos contables con que cuenta la IDL son para contabilidad, tributos, y salarios. “Estamos tratando de ver cómo ver el cambio que queremos encauzar. Si dotamos a la IDL de un hardware y un software nuevos es parte del cambio que la IDL se merece”.

Rosales reiteró que el 26 de noviembre -cuando terminó la administración anterior-, el cierre de caja fue con 81 millones de pesos, y que el 28 de diciembre había 78 millones de pesos. A su vez, dijo que en su trabajo han tratado en Hacienda de ser “conservadores”, frente a la incertidumbre con que se han manejado. Al día de la fecha (el lunes pasado) había, según dijo Rosales, $ 250 millones en caja, antes de pagar los salarios.

El jerarca recordó además que el grueso de los ingresos locales de la IDL se recaudan en los primeros meses del año, provenientes de los cobros por Contribución Urbana y Rural, y Patente de Rodados. Por otro lado, recordó que el 45% de los ingresos de la IDL proviene del cobro de estos tributos, mientras que el 55% restante proviene de diferentes aportes realizados por el gobierno nacional.

Dijo que la recaudación de tributos fue buena inicialmente, hasta 15% superior al año anterior, y que los niveles de morosidad se mantuvieron estables a pesar de la situación de pandemia. Al mismo tiempo, dijo que, como ocurre generalmente, “en los primeros seis meses se concentraron los ingresos; ahora me queda prender una vela a la Virgen”. “La incertidumbre sobre lo que va a pasar nos tiene preocupados”, destacó, al tiempo que reveló que lo que la IDL tiene en caja, alcanza para afrontar los gastos de la comuna para unos dos meses.









924 FUNCIONARIOS MUNICIPALES





Después del Director de hacienda hizo uso de la palabra Laura Nahabetian, directora de la Dirección Jurídico Notarial. Esta informó sobre el estado de las cuentas bancarias de la IDL, algo a lo que ya antes se habían referido García y Rosales, e informó que la IDL cuenta actualmente con 924 funcionarios: 328 contratados, 570 presupuestados, 6 becarios, siete personas en el escalafón J, 13 en el escalafón Q, y ninguna con contrato del programa Empleo Joven.

A su vez, Nahabetian, quien es especialista en gestión administrativa informática, recalcó que la IDL “maneja procesos administrativos fuertemente anquilosados. No hay un estructura razonable sobre a qué oficina debe ir qué expediente. Eso genera dificultades muy fuertes a la hora del desarrollo de la actividad administrativa, que no tiene nada que ver con poner plata y tecnología, sino orden y criterio. El criterio y el orden son sustantivas, y no necesitan un sólo peso. Por otro lado tenemos una situación informática muy grave, la IDL carece de los más mínimos cirterios en cuanto a seguridad de la información. Sólo hay dos personas en el tema tecnológico de la IDL. Tenemos la contratación de recursos externos, pero tampoco es una cuestión sólo económica: gracias a la existencia de la AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento), ha tenido una imponta tecnológica muy fuerte sobre todo en la Administración Central. AGESIC ha puesto a disposición a sus técnicos y a una cantidad de infraestructura. Lamentablemente la IDL no se subió a ese tren y quedamos un poco rezagados.

Tenemos un fuerte vínculo con AGESIC, trabajamos en la lógica de integrarnos a los portales uy, trámites (por internet) de cara a la ciudadanía, empezando a conversar con la Diario Oficial para tener una posibilidad de actualización de normas, y también estamos pidiendo la incorporación del decreto 276 del 2013 que incorpora la tramitación electrónica. Con ese paquete de medidas -algunas costarán algo de dinero y otras no-, en el relativo corto plazo va a haber una modificación de cara a la ciudadanía”.









“PASE DE FACTURAS”





Ernesto Cesar, edil del Frente Amplio (FA), pidió la palabra y dijo que esperaba, junto a otros ediles, que la sesión no se transformase “en un pase de facturas entre integrantes del Partido Nacional, que han gobernado en el pasado y que gobiernan en el presente”. “Quedamos en medio de un discusión que no podemos conocer con exactitud”, dijo Cesar, haciendo referencia que muchos ediles no manejaban, hasta la misma noche del viernes, muchas de las cifras que tanto el intendente y sus jerarcas como algunos diles (Peña, Escudero y Gastón Elola, que fue director de Obras de la administración anterior) conocían muy bien.

“Vamos a dejar de lado las manifestaciones en la prensa sobre cuánto hay en caja, en cuánto a la deuda que dejaron o no dejaron. Nosotros no promovimos este llamado sino que lo apoyamos, porque estábamos esperando los documentos. Coincidimos con lo complejo de la realidad actual y hemos acompañado muchas medidas que se han tomado, nos consideramos una oposición muy responsable porque apoyamos medidas que privilegian la salud pública”. “Nos preocupan -agregó- algunas palabras del señor contador, que nos habla de posturas conservadoras en tiempos de emergencia. Cuando se nos refiere a posturas conservadoras nos hablan de la poca o nula voluntad de intervenrir cuando más se necesita, sobre todo los más vulnerables. Nosotros hemos reclamado la posibilidad de que se pudiera brindar una ayuda respecto a los impuestos, o sea quienes están como morosos o con dificultades de pago. El señor contador nos habla de que la morosidad no se ha incrementado fuertemente. De cualquier manera hay una morosidad. No se ha planteado una amnistía, que podrían significar fondos frescos”.

La sesión de la Junta del lunes, aunque haya significado mucha información que antes no era pública o no se conocía en detalle, será quizá tan sólo el preámbulo de la discusión presupuestal y de la Rendición de Cuentas.

Y quizá, entonces se pueda responder la pregunta: la administración de Mario García, ¿recibió a una IDL con superávit, o con déficit?









¿Superávit o déficit?

En breve, la Junta Departamental analizará la Rendición de Cuentas, y se podrán ver los números oficiales. No obstante, en la reunión de lunes, un asunto sobrevoló la sesión casi todo el tiempo: el intendente Mario García, ¿recibió un gobierno con superávit o con un déficit considerable?

El año pasado, la entonces intendente Adriana Peña y algunos de sus jerarcas varias veces hablaron de que dejarían a la administración siguiente una situación económica completamente saneada y con un superávit. El edil nacionalista de Mariscala, Joaquín Hernández, explicitó el tema bastante claramente, al hacer uso de la palabra: “Yo, pensando, simplemente haciendo un razonamiento lógico, yendo a los archivos encuentro un titular de un diario (1) de hace unos meses, en el cual el director anterior hablaba de un superávir de más de U$S 1 millón (2). El intendente, al otro día recibe las arcas con U$S 3 millones de déficit. ¿Qué pasó, cuál es el criterio? Lo digo en el mejor de los tonos, porque la gente nos puso para cuidar la plata de los contribuyentes”.





(1) El edil se refiere a una nota que Primera Página hizo al entonces director de Hacienda saliente, Daniel Escudero, que también estaba en sala, como edil de su propio partido.

(2) En realidad, el déficit operativo informado por Mario García en la sesión del lunes es de U$S 3,7 millones.









El SUCIVE fue la solución





En la sesión del lunes, el contador Rosales informó que la morosidad en el SUCIVE (el sistema centralizado de cobro de patentes, multas y otros, en todo el territorio nacional) es de sólo 5%. El propio Rosales recordó que antes de la existencia del SUCIVE, algunas intendencias tenían índices de morosidad en la Patente de Rodados de hasta 60%. Hoy, el cobro de patentes es la principal fuente de ingresos local de las IDL, y de otras intendencias.

Cuando el entonces presidente José Mujica luchó por la creación del SUCIVE, dijo que era la mejor respuesta para mejorar la administración, la recaudación y terminar con las guerras de patentes, que se repetían casi todos los años.

Estas “guerras de patentes” se daban porque algunas intendencias, para recaudar más, bajaban de manera notoria el precio de sus patentes, para atraer a propietarios de vehículos de otros departamentos. Así, esas intendencias veían un aumento en su recaudación, mientras otras -muchas veces, intendencias vecinas- sufrían una sangría económica. No obstante, el resultado global final era pésimo: con las patentes bajísimas que cobraban algunas intendencias, en perjuicio de las demás, lo que se recaudaba en total por Patente de Rodados en el país era mucho menor de lo previsto.

En la “guerra de las patentes”, los casos de los departamentos Flores y de Colonia fueron paradigmáticos, pero hasta la Intendencia de Lavalleja estuvo involucrada en la matriculación en masa de camiones de fuera del departamento.

El SUCIVE, que fue resisitido por muchas intendencias del interior del país, acabó siendo una buena solución para todas ellas, que aumentaron su recaudación y tienen ahora una morosidad casi inexistente.