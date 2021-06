Futuro incierto en el Fútbol Minuano

Primera Página





Especial de Gonzalo Martínez

Transcurren horas importantes de cara al futuro del fútbol minuano. Las diferentes Comisiones Directivas continúan con las reuniones, las cuáles derivarán en que las instituciones formen una idea concreta con relación a los torneos que se disputen o no en el presente año. Recordemos que aún permanecen Campeonatos Minuanos indefinidos, tanto en Primera División como en formativas. Sobre lo mencionado, existen posturas de toda índole, por más que hay una tendencia a que primero se deben culminar la competencia atrasada y luego diagramar los Campeonatos de este año.





DISTINTAS OPINIONES

Hay distintas opiniones sobre los temas que se tocarán en la reunión del día viernes, entre los clubes y el Consejo Ejecutivo. Algunos clubes se reunieron en Directiva en las últimas horas. Barrio Olímpico lo hizo el martes, y según la información que logramos recabar la idea de este club es jugar y terminar todo lo que está pendiente en primera instancia. Por su parte, Olimpia resolvió que primero se deben terminar los Campeonatos del año pasado, destacando que se debe hacer con los mismos reglamentos. Los “alas rojas” quieren que este año exista la misma forma de disputa que hubo el año pasado, es decir, con la primera fase todos contra todos y después jugar Play-off. Según nos informó el presidente de los olimpistas, en Primera División su club juega si el público se hace presente en los escenarios, en caso contrario no jugarían. En otro orden, Sportivo Minas Fútbol Club es optimista para jugar divisiones formativas. En Primera División, los azules tienen la idea de esperar como se desarrolla el futuro de la pandemia y desde ahí observar como se encuentra el panorama. El Club Las Delicias, tal como lo informamos en ediciones pasadas, se mantiene firme con la postura de que se deben dejar inconclusos los Campeonatos de inferiores que se encuentran atrasados, posición que adquiere relevancia ya que esta institución se encuentra en definiciones de los mismos. La idea de los “albicelestes” es jugar inferiores a partir del mes de agosto, pero los torneos Minuanos correspondientes a la temporada 2021. Como ya adelantamos, Las Delicias no jugaría la Copa de Clubes “B”, y en la interna de la institución visualizan de buena forma la idea de comenzar el Campeonato Minuano de Primera División en los próximos meses, haciendo énfasis en que se debe tener un aforo para la parcialidad. Por el lado de Estación, la posición será la de jugar en todo lo que esté al alcance. El club se encuentra positivo a la hora jugar en inferiores y Primera División. Con respecto a Nacional, los tricolores creen que en formativas jugar antes de agosto sería complejo, más allá de que se encuentran abierto al diálogo. En Primera División, los “albos” entienden que se viene avanzando de buena forma con relación al tema de la pandemia, pero aún el futuro no está claro. Los tricolores entienden que para jugar en la máxima categoría el público se debe hacer presente en las canchas, y de lo contrario no justifica la disputa de la evento. El Club Lito se encuentra con la mayor disposición a jugar al fútbol, según la información que logramos recabar. Por último, el Club Social y Deportivo Granjeros se reúne en Comisión Directiva el día de hoy. El Lavalleja Fútbol Club se encontraba en reunión de Directiva al cierre de nuestra edición, en la jornada de mañana ampliaremos la información.





LAS DELICIAS Y NACIONAL ARRANCAN EN FORMATIVAS

El Club Atlético Las Delicias retoma sus actividades deportivas, y por tal motivo cita a todos sus jugadores y aspirantes a integrar sus planteles de Sub 14 y Sub16 (jugadores nacidos en 2005, 2006, 2007 y 2008), para el día sábado 26 de junio, a las 15:00 horas en su cancha (ubicada en Ignacio Larrea pegado a cancha de CBN°2). Los “albicelestes” resaltaron que se exige cumplir con los protocolos correspondientes, usar tapabocas, ir vestidos para practicar y llevar botella con agua. Por el lado de Nacional, el martes estará comenzando los entrenamientos en juveniles, a la orden de su entrenador Nicolás Acosta. Los tricolores también hacen hincapié en cumplir el protocolo sanitario.